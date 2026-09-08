Ascolti tv ieri (7 settembre): Temptation Island non sbaglia, Il giovane Montalbano resiste, De Martino ancora surclassato da Gerry Scotti
Lo speciale del reality condotto da Filippo Bisciglia vince col 24% di share, la fiction con Michele Riondino al 15,9%, torna Nicola Porro: tutti i dati Auditel
Si parte con una nuova settimana di ascolti tv. Ieri lunedì 7 settembre 2026, infatti, su Rai 1 sono continuate le repliche de Il giovane Montalbano, mentre su Canale 5 è andato in onda lo speciale Temptation Island e poi… e poi. Nicola Porro ha invece ripreso in mano le redini del prime time di Rete 4 con la nuova edizione di Quarta Repubblica. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.
Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Il giovane Montalbano e Temptation Island e poi… e poi
Ieri lunedì 7 settembre 2026 in prima serata su Rai 1 è andato in onda Il giovane Montalbano. La replica della terza puntata della seconda stagione dell’amata fiction con Michele Riondino nei panni del commissario nato dalla penna di Andrea Camilleri ha richiamato 2 milioni e 290mila spettatori, registrando il 15,9% di share. Su Canale 5, invece, è andato in scena il primo dei due appuntamenti di Temptation Island e poi… e poi. Lo speciale del reality show condotto da Filippo Bisciglia ha radunato 3 milioni e 377mila spettatori, facendo segnare il 24% di share sulla rete ammiraglia Mediaset.
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Spazio allo sport su Rai 2, con la sfida dei Mondiali di basket femminile – Italia-Cina che ha raccolto 580mila spettatori, toccando il 3,3% di share. Su Italia 1 è invece andato in onda il film Killer Elite con Clive Owen, Jason Statham e Robert De Niro, che ha attirato 1 milione di spettatori e ottenuto il 6,5% di share.
Su Rai 3 il film Io sono ancora qui ha interessato 631mila spettatori, arrivando al 4,2% di share. Nicola Porro ha inaugurato la nuova edizione di Quarta Repubblica, che ha raggiunto 711mila spettatori debuttando al 6,3% di share su Rete 4. Su La7 lo speciale de La Torre di Babele FINIMONDO di Corrado Augias in replica ha invece totalizzato un a.m. di 541mila spettatori, segnando il 3,3% di share.
Su Tv8 le repliche di Dinner Club con Carlo Cracco hanno coinvolto 179mila spettatori, pari all’1,5% di share. Su Nove, infine, Little Big Italy con Francesco Panella ha collezionato 602mila spettatori, pari a uno share del 3,9%.
- Rai 1 | Il giovane Montalbano – 15,9% (2.290.000 spettatori)
- Canale 5 | Temptation Island e poi… e poi – 24% (3.377.000 spettatori)
- Rai 2 | Mondiali di basket femminile – Italia-Cina – 3,3% (580.000 spettatori)
- Italia 1 | Killer Elite – 6,5% (1.000.000 spettatori)
- Rai 3 | Io sono ancora qui – 4,2% (631.000 spettatori)
- Rete 4 | Quarta Repubblica – 6,3% (711.000 spettatori)
- La7 | La Torre di Babele – 3,3% (541.000 spettatori)
- Tv8 | Dinner Club – 1,5% (179.000 spettatori)
- Nove | Little Big Italy – 3,9% (602.000 spettatori)
Ascolti, i numeri di ieri: De Martino contro Gerry Scotti e il ritorno di Caduta Libera
Secondo atto di quella che si annuncia una lunga guerra all’ultimo spettatore tra Gerry Scotti e Stefano De Martino, con quest’ultimo tornato protagonista dell’access prime time dei dati Auditel. Ieri la seconda puntata stagionale di Affari Tuoi ha intrattenuto 3 milioni e 628mila spettatori su Rai 1, arrivando al 20,5% di share su Rai 1. Su Canale 5 La Ruota della Fortuna ha invece raggiunto un ascolto medio di 4 milioni e 468mila spettatori, toccando il 25,2% di share.
Nuova battaglia anche nella fascia preserale, con Max Giusti tornato a sfidare Pino Insegno. La puntata di ieri di Reazione a Catena (con le ‘Pappardelle’ a un passo dal record) ha raccolto 3 milioni e 320mila spettatori su Rai 1, raggiungendo il 24,7% di share. Su Canale 5, invece, la prima puntata di Caduta Libera ha attirato 1 milione e 969mila spettatori, debuttando al 16,5% di share sulla rete ammiraglia.
Tra i vari ritorni parte bene Eleonora Daniele, con Storie italiane al 18,4% di share nella prima parte e al 15,1% nella seconda nel daytime del mattino di Rai 1. Antonella Clerici è ripartita dal 17,4% e più di un milione di spettatori sintonizzati su Rai 1 per la prima puntata di È sempre mezzogiorno (con la concorrenza di Forum al 18,3% e 1,2 milioni di spettatori su Canale 5). Non sfonda invece Caterina Balivo, ferma al 12-13,8% di share alla conduzione de La Volta Buona. Alberto Matano si prende subito il daytime pomeridiano con Vita in Diretta (17,8-20,5% di share) staccando Dentro la Notizia di Gianluigi Nuzzi, ripartito dal 14,4-13,1% di share. Salvo Sottile ha infine preso il posto di Milo Infante a Ore 14: 4,9% di share il primo appuntamento stagionale.
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