Ascolti tv ieri (6 ottobre): crollo Grande Fratello e Simona Ventura sprofonda, Scotti risponde e De Martino perde terreno

Il reality show di Canale 5 cala al 15,5% di share, vince Blanca (23,8%), La Ruota al 25,3% stacca Affari Tuoi in access, vola Augias: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

La nuova settimana degli ascolti tv si apre con il secondo atto della sfida tra Blanca e il Grande Fratello. Ieri lunedì 6 ottobre 2025, infatti, su Rai 1 andata in onda una nuova puntata della fiction con Maria Chiara Giannetta, mentre su Canale 5 Simona Ventura ha condotto il secondo appuntamento dello storico reality show Mediaset. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Blanca 3 e il Grande Fratello

Ieri lunedì 6 ottobre 2025 in prima serata su Rai 1 è tornata in onda la fiction Blanca. La prima seconda della terza stagione della serie con Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno ha radunato 3 milione e 829mila spettatori, registrando il 23,8% di share sulla prima rete. Su Canale 5, invece, è andato in scena il secondo appuntamento stagionale di Simona Ventura al timone del Grande Fratello 2025. Dopo il debutto al 20,4% della scorsa settimana, il reality show della rete ammiraglia Mediaset ha raccolto 2 milioni e 52mila spettatori, crollando al 15,5% di share e perdendo quasi 800mila spettatori.

Elettra Lamborghini è tornata alla guida di Boss in Incognito e protagonista del prime time del lunedì di Rai 2. La quarta puntata dell’undicesima edizione dello show ha toccato il 4,8% di share grazie a 767mila spettatori sintonizzati. Su Italia 1 è invece andato in onda il film I mercenari 3, che ha appassionato 940mila spettatori, arrivando al 5,5% di share.

Su Rai 3 Massimo Giletti ha condotto un nuovo appuntamento in prima serata de Lo Stato delle Cose. La puntata di ieri – nella quale si è tornati a parlare del delitto di Garlasco con l’intervista esclusiva all’amico di Andrea Sempio – ha attirato 836mila spettatori, ottenendo il 5,7% di share. Su Rete 4 Nicola Porro è tornato al timone di Quarta Repubblica, che ha raggiunto il 5,1% di share con 679mila spettatori sintonizzati. Su La7 La Torre di Babele di Corrado Augias ha totalizzato invece un a.m. di 908mila spettatori, pari al 5% di share.

Su Tv8, infine, Now you see me ha interessato 329mila spettatori, pari all’1,9% di share, mentre su Nove Little Big Italy con Francesco Panella ha collezionato 485mila spettatori, pari a uno share del 2,7%.

  • Rai 1 | Blanca 23,8% (3.829.000 spettatori)
  • Canale 5 | Grande Fratello 15,5% (2.052.000 spettatori)
  • Rai 2 | Boss in Incognito4,8% (767.000spettatori)
  • Italia 1 | I mercenari 35,5% (940.000 spettatori)
  • Rai 3 | Lo Stato delle Cose5,7% (836.000spettatori)
  • Rete 4 | Quarta Repubblica 5,1% (679.000 spettatori)
  • La7 | La Torre di Babele5% (908.000 spettatori)
  • Tv8 | Now you see me 1,9% (329.000 spettatori)
  • Nove | Little Big Italy 2,7% (485.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: Gerry Scotti a 5,4 milioni

Dopo avere recuperato terreno nel weekend, Stefano De Martino è costretto a incassare un’altra batosta negli ascolti tv del lunedì. La puntata di ieri di Affari Tuoi ha radunato 4,8 milioni di spettatori con un ottimo 22,9% di share, ma Gerry Scotti ha ‘risposto’ alla grande su Canale 5 con La Ruota della Fortuna volato nuovamente e ampiamente oltre i 5 milioni (5 milioni e 394mila spettatori, pari al 25,3% di share)

Programmi

