Ascolti tv ieri (6 luglio): Mondiali da record con Portogallo-Spagna, botto per l’ultima di Cristiano Ronaldo, Scotti tiene La partita di Rai 1 tocca il 45,8% di share con addirittura 7,8 milioni di spettatori, Canale 5 si ferma al 10,5: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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L’estate entra nel vivo con una nuova settimana di ascolti tv. Ieri lunedì 6 luglio 2026, infatti, su Rai 1 è andata in scena la partita degli ottavi di finale dei Mondiali di calcio tra Portogallo e Spagna, mentre su Canale 5 è andato in onda il film Tre di troppo con Fabio De Luigi e Virginia Raffaele. Antonino Monteleone e Adele Grossi sono invece tornati alla guida di Filorosso su Rai 3. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Mondiali 2026 – Portogallo-Spagna e Tre di troppo

Ieri lunedì 6 luglio 2026 in prima serata su Rai 1 è andata in scena la partita valevole per gli ottavi di finale dei Mondiali 2026 – Portogallo-Spagna. La vittoria della roja che ha segnato l’addio di Cristiano Ronaldo alla Coppa del Mondo ha conquistato 7 milioni e 798mila spettatori, registrando il 45,8% di share. Si tratta ampiamente del match più visto di questa edizione della Coppa del Mondo. Su Canale 5, invece, è andato in onda film Tre di troppo. La pellicola del 2023 con Fabio De Luigi e Virginia Raffaele ha raccolto 1 milione e 496mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset, ottenendo il 10,5% di share.

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Ancora protagonista del prime time di Rai 2, Elettra Lamborghini ha coinvolto 679mila spettatori con le repliche dell’undicesima stagione di Boss in Incognito, che ieri ha toccato il 4,7% di share. Su Italia 1, invece, il film No Way – Senza via d’uscita ha intrattenuto 809mila spettatori, centrando il 4,8% di share.

Antonino Monteleone e Adele Grossi sono tornati alla conduzione di Filorosso e la puntata di ieri – nella quale si è tornati a parlare del delitto di Garlasco – ha interessato 580mila spettatori, facendo segnare il 4,2% di share. Conclusa la lunga cavalcata stagionale al timone di Quarta Repubblica, Nicola Porro ha lasciato la prima serata di Rete 4 al film L’uomo che sussurrava ai cavalli con Robert Redford, che ha appassionato 446mila spettatori arrivando al 3,6% di share. Su La7 Corrado Augias ha invece totalizzato un a.m. di 327mila spettatori alla guida de La Torre di Babele, che in replica ha toccato l’1,8% di share.

Su Tv8 il film La rivincita delle bionde ha radunato 307mila spettatori, pari all’1,9% di share. Su Nove, infine, Little Big Italy con Francesco Panella ha collezionato 359mila spettatori, pari a uno share del 2,2%.

Rai 1 | Mondiali 2026 -Portogallo-Spagna – 45,8% (7.798.000 spettatori)

| Mondiali 2026 -Portogallo-Spagna – (7.798.000 spettatori) Canale 5 | Tre di troppo – 10,5% (1.496.000 spettatori)

| Tre di troppo – (1.496.000 spettatori) Rai 2 | Boss in Incognito – 4,7% (679.000 spettatori)

| Boss in Incognito – (679.000 spettatori) Italia 1 | No Way – Senza via d’uscita – 4,8% (809.000 spettatori)

| No Way – Senza via d’uscita – (809.000 spettatori) Rai 3 | Filorosso – 4,2% (580.000 spettatori)

| Filorosso – (580.000 spettatori) Rete 4 | L’uomo che sussurrava ai cavalli – 3,6% (446.000 spettatori)

| L’uomo che sussurrava ai cavalli – (446.000 spettatori) La7 | La Torre di Babele – 1,8% (327.000 spettatori)

| La Torre di Babele – (327.000 spettatori) Tv8 | La rivincita delle bionde – 1,9% (307.000 spettatori)

| La rivincita delle bionde – (307.000 spettatori) Nove | Little Big Italy – 2,2% (359.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: Stefano De Martino non c’è, Gerry Scotti resiste alla partita

Con Stefano De Martino in ‘pausa’ per lasciare spazio ai Mondiali tornato nell’access prime time di Rai 1, Gerry Scotti ha tenuto botta anche al pre-partita nei dati Auditel. La puntata di ieri de La Ruota della Fortuna ha infatti registrato un ascolto medio di 3 milioni e 971mila spettatori, arrivando al 21,5% di share. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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