Ascolti tv ieri 6 aprile: Siani-Pieraccioni bastano a Rai 1, super Giletti, Scotti da urlo (e sopra De Martino) Io e Te Dobbiamo Parlare vince col 15,7% di share, Le Donne della Bibbia chiude al 15,5%, La Ruota della Fortuna tocca il 25,1%: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Giornata di ‘Pasquetta’ anche negli ascolti tv. Ieri lunedì 6 aprile 2026, infatti, su Rai 1 è andato in onda il film Io e te dobbiamo parlare, mentre su Canale 5 si è chiusa la miniserie Le donne della Bibbia. Nuovo appuntamento per Massimo Giletti, tornato al timone de Lo Stato delle Cose, così come per Nicola Porro alla guida di Quarta Repubblica. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Io e te dobbiamo parlare e Le donne della Bibbia

Ieri lunedì 6 aprile 2026 in prima serata su Rai 1 è andato in onda Io e te dobbiamo parlare. Il film del 2024 con Alessandro Siani, Leonardo Pieraccioni e Francesca Chillemi ha raccolto 2 milioni e 444mila spettatori, non andando oltre il 15,7% di share. Su Canale 5, invece, si è conclusa la miniserie Le donne della Bibbia. La seconda e ultima parte ha radunato 2 milioni e 42mila spettatori, registrando il 15,5% di share sulla rete ammiraglia Mediaset.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Su Rai 2 è iniziata la nuova edizione di The Floor – Ne rimarrà solo uno. La prima puntata condotta da Paola Perego e Gabriele Vagnato è stata vista da 787mila spettatori, debuttando al 5,5% di share. Su Italia 1, invece, il film Transporter 3 con Jason Statham ha appassionato 938mila spettatori, facendo segnare il 6% di share.

Nessuna pausa ‘pasquale’ per Massimo Giletti, tornato protagonista del prime time di Rai 3 con Lo Stato delle Cose. La puntata di ieri – nella quale si è tornati a parlare del delitto di Garlasco – ha ottenuto 1 milione e 83mila spettatori, pari all’8,2% di share. Nicola Porro ha invece condotto un nuovo appuntamento di Quarta Repubblica, che su Rete 4 ha centrato il 5,5% di share attirando 624mila spettatori. Corrado Augias è tornato al timone de La Torre di Babele, che su La7 ha totalizzato un a.m. di 535mila spettatori, pari al 3,2% di share.

Su Tv8 è andata in scena la seconda puntata della nuova edizione di GialappaShow, che ha conquistato 738mila spettatori arrivando al 5,5% di share. Su Nove, infine, Little Big Italy con Francesco Panella ha collezionato 450mila spettatori, pari a uno share del 2,9%.

Rai 1 | Io e te dobbiamo parlare – 15,7% (2.444.000 spettatori)

| Io e te dobbiamo parlare – (2.444.000 spettatori) Canale 5 | Le donne della Bibbia – 15,5% (2.042.000 spettatori)

| Le donne della Bibbia – (2.042.000 spettatori) Rai 2 | The Floor – Ne rimarrà solo uno – 5,5% (787.000 spettatori)

| The Floor – Ne rimarrà solo uno – (787.000 spettatori) Italia 1 | Transporter 3 – 6% (938.000 spettatori)

| Transporter 3 – (938.000 spettatori) Rai 3 | Lo Stato delle Cose – 8,2% (1.083.000 spettatori)

| Lo Stato delle Cose – (1.083.000 spettatori) Rete 4 | Quarta Repubblica – 5,5% (624.000 spettatori)

| Quarta Repubblica – (624.000 spettatori) La7 | La Torre di Babele – 3,2% (535.000 spettatori)

| La Torre di Babele – (535.000 spettatori) Tv8 | GialappaShow – 5,5% (738.000 spettatori)

| GialappaShow – (738.000 spettatori) Nove | Little Big Italy – 2,9% (450.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: Gerry Scotti vs Stefano De Martino

Sfida all’ultimo spettatori anche nell’access prime time, dove Gerry Scotti ha avuto la meglio su Stefano De Martino nei dati Auditel. La puntata di ieri di Affari Tuoi ha raggiunto il 24% di share con oltre 4 milioni e 322mila spettatori su Rai 1, mentre su Canale 5 l’appuntamento di ‘Pasquetta’ de La Ruota della Fortuna ha registrato un ascolto medio di 4 milioni e 550mila spettatori, arrivando a toccare il 25,1% di share.

Potrebbe interessarti anche