Ascolti tv ieri (5 ottobre): l’Italia di Mancini incanta, Ilary Blasi e il GF Vip incassano In 8 milioni per la partita della Nazionale (38,1% di share), il reality show di Canale 5 non va oltre il 16%, benissimo Giletti: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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L’inizio della settimana degli ascolti tv si tinge ancora una volta di azzurro. Ieri lunedì 5 ottobre 2026, infatti, su Rai 1 è andata in scena la partita di Nations League tra Italia e Turchia, mentre su Canale 5 è andata in onda la settima puntata del Grande Fratello VIP condotto da Ilary Blasi. Massimo Giletti è tornato alla guida de Lo Stato delle Cose, Nicola Porro ha condotto un nuovo appuntamento Quarta Repubblica. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra la Nations League – Italia-Turchia e il Grande Fratello VIP

Ieri lunedì 5 ottobre 2026 in prima serata su Rai 1 è andata in scena la partita di Nations League – Turchia-Italia. La vittoria degli Azzurri di Roberto Mancini ha radunato 8 milioni di spettatori, registrando il 38,1% di share. Su Canale 5, invece, è andato in onda il Grande Fratello VIP. La settima diretta stagionale del reality show condotto da Ilary Blasi ha appassionato 1 milione e 778mila spettatori, segnando il 16% di share sulla rete ammiraglia Mediaset.

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Su Rai 2 il film La ragazza della palude ha convinto 1 milione e 9mila spettatori, ottenendo il 5,8% di share. Su Italia 1 è invece andato in onda Jack Reacher – Punto di non ritorno. La pellicola del 2016 con Tom Cruise è stata scelta da 1 milione e 126mila di spettatori, raggiungendo il 6,3% di share.

Massimo Giletti è tornato protagonista del prime time di Rai 3 alla conduzione de Lo Stato delle Cose. La puntata di ieri – durante la quale si è tornati a parlare del delitto di Garlasco – ha coinvolto 1 milione e 170mila spettatori, centrando l’8,2% di share. Nicola Porro è tornato al timone di Quarta Repubblica, che ieri ha interessato 696mila spettatori su Rete 4 e fatto segnare il 3,9% di share. Su La7 La Torre di Babele di Corrado Augias ha invece totalizzato un a.m. di 685mila spettatori, toccando il 3,6% di share.

Su Tv8 il film Io prima di te con Emilia Clarke e Sam Claflin ha raccolto 387mila spettatori, pari al 2,4% di share. Su Nove, infine, Little Big Italy con Francesco Panella ha collezionato 359mila spettatori, pari a uno share del 2,7%.

Rai 1 | Nations League – Italia-Turchia – 38,1% (8.000.000 spettatori)

| Nations League – Italia-Turchia – (8.000.000 spettatori) Canale 5 | Grande Fratello VIP – 16% (1.778.000 spettatori)

| Grande Fratello VIP – (1.778.000 spettatori) Rai 2 | La ragazza della palude – 5,8% (1.009.000 spettatori)

| La ragazza della palude – (1.009.000 spettatori) Italia 1 | Jack Reacher – Punto di non ritorno – 6,3% (1.126.000 spettatori)

| Jack Reacher – Punto di non ritorno – (1.126.000 spettatori) Rai 3 | Lo Stato delle Cose – 8,2% (1.170.000 spettatori)

| Lo Stato delle Cose – (1.170.000 spettatori) Rete 4 | Quarta Repubblica – 3,9% (696.000 spettatori)

| Quarta Repubblica – (696.000 spettatori) La7 | La Torre di Babele – 3,6% (685.000 spettatori)

| La Torre di Babele – (685.000 spettatori) Tv8 | Io prima di te – 2,4% (387.000 spettatori)

| Io prima di te – (387.000 spettatori) Nove | Little Big Italy – 2,7% (359.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: Gerry Scotti senza De Martino, certezza Pino Insegno

Con Stefano De Martino ‘in panchina’ per fare spazio alla diretta della partita della Nazionale, Gerry Scotti non ha avuto rivali nell’access prime time dei dati Auditel. La puntata di ieri de La Ruota della Fortuna ha raggiunto un ascolto medio di 4 milioni e 446mila spettatori, arrivando al 20,6% di share.

Si conferma Pino Insegno nella fascia preserale, con la puntata di ieri di Reazione a Catena che ha intrattenuto 4 milioni e 87mila spettatori, pari al 25,1% di share su Rai 1. Su Canale 5, invece, Caduta Libera di Max Giusti ha conquistato 2 milione e 105mila spettatori, facendo registrare il 14,5% di share sulla rete ammiraglia Mediaset.

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