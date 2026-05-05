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Ascolti tv ieri 4 maggio: Alberto Angela certezza, I Cesaroni non sfondano (ma Gerry Scotti sì)

Ulisse tocca il 17,3% di share con oltre 2 milioni e mezzo di spettatori, la serie con Claudio Amendola al 15,6%, The Floor saluta al 5,5%: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Si apre una nuova settimana di ascolti tv nel segno di Alberto Angela. Ieri lunedì 4 maggio 2026, infatti, su Rai 1 è tornato Ulisse – Il piacere della scoperta, mentre su Canale 5 è andata in onda la quarta puntata de I Cesaroni – Il ritorno con Claudio Amendola. Nuovo appuntamento per Monica Maggioni al timone di NewsRoom, così come per Nicola Porro alla guida di Quarta Repubblica e Corrado Augias alla conduzione de La Torre di Babele, ma anche per il GialappaShow. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Ulisse – Il piacere della scoperta e i Cesaroni – Il ritorno

Ieri lunedì 4 maggio 2026 in prima serata su Rai 1 è andato in onda Ulisse – Il piacere della scoperta. Il ritorno di Alberto Angela con la puntata dedicata a New York ha appassionato 2 milioni e 684mila spettatori, registrando il 17,3% di share. Su Canale 5, invece, nuovo appuntamento per I Cesaroni – Il ritorno. Accompagnata dalla polemica per la decisione Mediaset di mandare in onda un solo episodio, la quarta puntata della settima stagione della serie con Claudio Amendola ha conquistato 2 milioni e 730mila spettatori, facendo segnare il 15,6% di share sulla rete ammiraglia Mediaset.

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Su Rai 2 è andato in scena il gran finale di The Floor – Ne rimarrà solo uno. La quinta e ultima puntata della terza edizione condotta da Paola Perego e Gabriele Vagnato ha radunato 821mila spettatori, chiudendo al 5,5% di share. Su Italia 1, invece, il film Attacco al potere con Gerard Butler ha intrattenuto 1 milione e 208mila spettatori, raggiungendo il 7,3% di share.

Monica Maggioni è tornata protagonista del prime time di Rai 3 con NewsRoom e il terzo appuntamento ha raggiunto 513mila spettatori, calando ancora al 3,6% di share. Nicola Porro ha invece raccolto 878mila spettatori alla guida di Quarta Repubblica, che su Rete 4 ha ottenuto il 7,3% di share. Su La7 La Torre di Babele di Corrado Augias ha totalizzato un a.m. di 776mila spettatori, toccando il 4,3% di share.

Su Tv8 è andata in scena la sesta puntata di GialappaShow, che ha coinvolto 639mila spettatori registrando il 4,4% di share. Su Nove, infine, Little Big Italy con Francesco Panella ha collezionato 498mila spettatori, pari a uno share del 2,9%.

  • Rai 1 | Ulisse – Il piacere della scoperta 17,3% (2.684.000 spettatori)
  • Canale 5 | I Cesaroni – Il ritorno 15,6% (2.730.000 spettatori)
  • Rai 2 | The Floor – Ne rimarrà solo uno 5,5% (821.000 spettatori)
  • Italia 1 | Attacco al potere7,3% (1.208.000 spettatori)
  • Rai 3 | NewsRoom3,6% (513.000 spettatori)
  • Rete 4 | Quarta Repubblica 7,3% (878.000 spettatori)
  • La7 | La Torre di Babele4,3% (776.000 spettatori)
  • Tv8 | GialappaShow 4,4% (639.000 spettatori)
  • Nove | Little Big Italy2,9% (498.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: Stefano De Martino vs Gerry Scotti

Gerry Scotti torna a sfondare la parete dei 5 milioni di spettatori nell’eterna sfida a distanza degli ascolti dell’access prime time con Stefano De Martino. La puntata di ieri di Affari Tuoi si è infatti fermata al 22,7% di share con 4 milioni e 701mila spettatori su Rai 1, mentre La Ruota della Fortuna su Canale 5 ha registrato un ascolto medio di 5 milioni e 149mila spettatori, arrivando al 25% di share.

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