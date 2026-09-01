Ascolti tv ieri (31 agosto): Il giovane Montalbano è la certezza Rai, Gerry Scotti e Insegno padroni, bene Milo Infante La fiction con Michele Riondino vince col 17,5% di share, Scherzi a Parte si ferma al 10,8% su Canale 5, sale Filorosso, Infante vs Moreno: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Al via una nuova settimana di ascolti tv. Ieri lunedì 31 agosto 2026, infatti, su Rai 1 sono proseguite le repliche de Il giovane Montalbano, mentre su Canale 5 è andato in onda Scherzi a Parte. Antonino Monteleone e Adele Grossi sono tornati alla conduzione di Filorosso, Giuseppe Brindisi al timone di Zona Bianca. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Il giovane Montalbano e Scherzi a Parte

Ieri lunedì 31 agosto 2026 in prima serata su Rai 1 è andato in onda Il giovane Montalbano. La replica della seconda puntata della seconda stagione dell’amata fiction con Michele Riondino nei panni del commissario nato dalla penna di Andrea Camilleri ha conquistato 2 milioni e 249mila spettatori, registrando il 17,5% di share. Su Canale 5, invece, è andato in onda Scherzi a parte. La replica della terza puntata dello show condotto da Max Giusti ha raccolto 1 milione e 158mila spettatori, facendo segnare il 10,8% di share sulla rete ammiraglia Mediaset.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Su Rai 2 il film del 2016 diretto da Ron Howard Inferno, tratto dal bestseller di Dan Brown e con Tom Hanks protagonista, ha radunato 858mila spettatori e raggiunto il 6,2% di share. Su Italia 1 è invece andato in onda il film The Killer’s Game, che ha interessato 910mila spettatori, arrivando al 6,4% di share.

Antonino Monteleone e Adele Grossi sono tornati al timone di Filorosso e la puntata di ieri – nella quale si è tornati a parlare del delitto di Garlasco – ha attirato 596mila spettatori, ottenendo il 5,3% di share. Giuseppe Brindisi ha condotto invece un nuovo appuntamento di Zona Bianca (dove è stata ricordata anche Marta, la giovane dipendente Mediaset morta dopo essere precipitata dal quarto piano degli studi di Cologno Monzese), che ha toccato il 5,3% di share grazie a 532mila spettatori sintonizzati su Rete 4. Su La7 lo speciale de La Torre di Babele FINIMONDO – La scuola serve ancora? di Corrado Augias ha totalizzato un a.m. di 536mila spettatori, centrando il 3,5% di share.

Su Tv8 le repliche di Dinner Club con Carlo Cracco hanno intrattenuto 222mila spettatori, pari al 2% di share. Su Nove, infine, Little Big Italy con Francesco Panella ha collezionato 321mila spettatori, pari a uno share del 3,1%.

Rai 1 | Il giovane Montalbano – 17,5% (2.249.000 spettatori)

| Il giovane Montalbano – (2.249.000 spettatori) Canale 5 | Scherzi a Parte – 10,8% (1.158.000 spettatori)

| Scherzi a Parte – (1.158.000 spettatori) Rai 2 | Inferno – 6,2% (858.000 spettatori)

| Inferno – (858.000 spettatori) Italia 1 | The Killer’s Game – 6,4% (910.000 spettatori)

| The Killer’s Game – (910.000 spettatori) Rai 3 | Filorosso – 5,3% (596.000 spettatori)

| Filorosso – (596.000 spettatori) Rete 4 | Zona Bianca – 5,3% (532.000 spettatori)

| Zona Bianca – (532.000 spettatori) La7 | La Torre di Babele – 3,5% (536.000 spettatori)

| La Torre di Babele – (536.000 spettatori) Tv8 | Dinner Club – 2% (222.000 spettatori)

| Dinner Club – (222.000 spettatori) Nove | Little Big Italy – 3,1% (321.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: Marco Liorni contro Gerry Scotti e il daytime di Milo Infante

Parte una nuova settimana di sfide a distanza anche per Gerry Scotti e Marco Liorni, protagonisti dell’access prime time dei dati Auditel. Ieri L’Eredità Summer ha richiamato 2 milioni e 618mila spettatori su Rai 1, toccando il 15,5% di share. Su Canale 5 la puntata di ieri de La Ruota della Fortuna ha invece raggiunto un ascolto medio di 4 milioni e 419mila spettatori, totalizzando il 26,3% di share.

Inizia bene anche la settimana di Pino Insegno alla guida della fascia preserale di Rai 1 con Reazione a Catena, che ieri che ha coinvolto 3 milioni e 145mila spettatori e ottenuto il 23,6% di share. Su Canale 5 The Wall di Max Giusti si è invece fermato al 14,1% di share con 1 milione e 679mila spettatori.

Seconda settimana in casa Mediaset per Milo Infante, che stasera debutta anche in prima serata con Verità Nascoste. La puntata di ieri di Ore 11 – con ampio spazio dedicato al delitto di Garlasco – ha radunato 460mila spettatori, aprendo la settimana al 9,7% di share (479mila spettatori e il 5,6% di share nella seconda parte). Nel pomeriggio, invece, su Canale 5 Verità Nascoste – Il diario è stato scelto da 1 milione e 219mila spettatori, pari al 15,6% di share (1 milione e 72mila spettatori e il 13,4% di share nella seconda parte). Risponde alla grande Manuela Moreno al timone di Vita in Diretta, ieri con 1 milione e 393mila spettatori (pari al 17% di share) nel daytime di Rai 1.

Potrebbe interessarti anche