Ascolti tv ieri (30 marzo): Gassmann chiude in crescita, il Grande Fratello Vip non decolla di lunedì
Guerrieri saluta al 19,6% di share, il GF Vip migliora al 16,6%, parità Gerry Scotti-De Martino, bene Giletti, partenza super Gialappas: tutti i dati Auditel
Sfida inedita per il Grande Fratello VIP negli ascolti tv. Ieri lunedì 30 marzo 2026, infatti, su Rai 1 si è conclusa la fiction Guerrieri – La regola dell’equilibrio; la prima serata nel segno di Alessandro Gassmann si è ‘scontrata’ proprio con il reality show condotto da Ilary Blasi, sbarcato per la prima volta nel giorno di apertura della settimana su Canale 5. Nuovo appuntamento anche per Massimo Giletti alla guida de Lo Stato delle Cose e per Nicola Porro al timone di Quarta Repubblica; su Tv8, invece, è iniziata la nuova edizione di GialappaShow. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.
Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Guerrieri – La regola dell’equilibrio e il Grande Fratello VIP
Ieri lunedì 30 marzo 2026 in prima serata su Rai 1 è andato in scena il gran finale di Guerrieri – La regola dell’equilibrio. L’ultima puntata della fiction con Alessandro Gassmann ha appassionato 3 milioni e 601mila spettatori, chiudendo al 21,3% di share. Su Canale 5, invece, è andato in onda Grande Fratello VIP. La quinta diretta stagionale – che ha visto l’eliminazione di Giovanni Calvario – del reality show condotto da Ilary Blasi ha raccolto 1 milione e 974mila spettatori, segnando il 16,6% di share sulla rete ammiraglia Mediaset.
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Su Rai 2 Stasera a letto tardi condotto dai The Jackal è stato visto da 521mila spettatori, ottenendo il 3,1% di share. Su Italia 1, invece, il film Transporter – Extreme con Jason Statham ha conquistato 1 milione e 479mila spettatori, centrando il 7,8% di share.
Massimo Giletti è tornato alla guida del prime time di Rai 3 con Lo Stato delle Cose. La puntata di ieri – nella quale si è tornati a parlare del delitto di Garlasco – ha interessato 1 milione e 179mila spettatori, facendo segnare il 7,6% di share. Nicola Porro ha invece condotto un nuovo appuntamento di Quarta Repubblica, che su Rete 4 ha toccato il 5% di share con 655mila spettatori sintonizzati. Corrado Augias è tornato al timone de La Torre di Babele, che su La7 ha totalizzato un a.m. di 920mila spettatori, pari al 4,7% di share.
Su Tv8 è iniziata la nuova edizione di GialappaShow e la prima puntata ha collezionato 853mila spettatori, pari al 5,6% di share. Su Nove, infine, Il collezionista di ossa ha radunato 374mila spettatori, pari a uno share del 2,3%.
- Rai 1 | Guerrieri – La regola dell’equilibrio – 21,3% (3.601.000 spettatori)
- Canale 5 | Grande Fratello VIP – 16,6% (1.974.000 spettatori)
- Rai 2 | Stasera a letto tardi – 3,1% (521.000 spettatori)
- Italia 1 | Transporter – Extreme – 7,8% (1.479.000 spettatori)
- Rai 3 | Lo Stato delle Cose – 7,6% (1.179.000 spettatori)
- Rete 4 | Quarta Repubblica – 5% (655.000 spettatori)
- La7 | La Torre di Babele – 4,7% (920.000 spettatori)
- Tv8 | GialappaShow – 5,6% (853.000 spettatori)
- Nove | Il collezionista di ossa – 2,3% (374.000 spettatori)
Ascolti, i numeri di ieri: Gerry Scotti vs Stefano De Martino
Numeri da urlo per Stefano De Martino nell’access prime time dei dati Auditel, dove la puntata di ieri di Affari Tuoi ha raggiunto il 23,5% di share con oltre 5 milioni e 111mila spettatori su Rai 1. Situazione di sostanziale parità con Canale 5, dove La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti (che proseguirà fino a giugno) ha registrato un ascolto medio di 5 milioni e 119mila spettatori, arrivando a toccare il 23,6% di share.
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