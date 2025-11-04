Ascolti tv ieri (3 novembre): il GF non si rialza, Blanca chiude col botto, Matano super
La fiction con Maria Chiara Giannetta vola oltre i 4 milioni, Simone Ventura ferma al 14,7% di share, flop Mammucari, bene Giletti-Augias: tutti i dati Auditel
Si apre una nuova settimana negli ascolti tv e Blanca chiude confermando il suo dominio. Ieri lunedì 3 novembre 2025, infatti, su Rai 1 è andata in onda l’ultima puntata della fiction con Maria Chiara Giannetta, mentre su Canale 5 è andata in scena la settima diretta stagionale del Grande Fratello di Simona Ventura. Nuovo appuntamento per Massimo Giletti alla guida de Lo Stato delle Cose e per Nicola Porro al timone di Quarta Repubblica, così come per Corrado Augias e La Torre di Babele e Teo Mammucari e Lo Spaesato. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.
Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Blanca 3 e il Grande Fratello
Ieri lunedì 3 novembre 2025 in prima serata su Rai 1 è andato in scena il gran finale di Blanca. La sesta e ultima puntata della terza stagione della serie con Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno è volata a 4 milioni e 253mila spettatori, chiudendo al 25,3% di share e trionfando di nuovo nel prime time della tv. Su Canale 5, invece, è andata in onda la settima diretta stagionale del Grande Fratello 2025, condotto da Simona Ventura – che ha visto l’eliminazione di Francesco Rana – ha raccolto 1 milione e 893mila spettatori, fermandosi al 14,7% di share e non riuscendo a uscire dalla crisi d’ascolti.
Teo Mammucari ha condotto il quarto appuntamento de Lo Spaesato, non andando oltre il 3,9% di share con 660mila spettatori sintonizzati. Su Italia 1 è invece andato in onda il film Fast & Furious 5, che ha conquistato 914mila spettatori, raggiungendo il 5,5% di share.
Massimo Giletti è tornato al timone de Lo Stato delle Cose in prima serata su Rai 3 e la puntata di ieri – nella quale si è tornati a parlare del delitto di Garlasco – ha radunato 930mila spettatori, toccando il 6,2% di share. Su Rete 4 Nicola Porro è tornato alla guida di Quarta Repubblica, che che ha fatto segnare 4,4% di share con 566mila spettatori. Su La7 La Torre di Babele di Corrado Augias ha totalizzato invece un a.m. di 810mila spettatori, ottenendo il 4,4% di share.
Su Tv8 il terzo appuntamento di GialappaShow condotto dal Mago Forest ha collezionato 733mila spettatori, pari al 4,5% di share. Su Nove, infine, Little Big Italy con Francesco Panella ha interessato 393mila spettatori, pari a uno share del 2,2%.
- Rai 1 | Blanca 3 – 25,3% (4.352.000 spettatori)
- Canale 5 | Grande Fratello – 14,7% (1.893.000 spettatori)
- Rai 2 | Lo Spaesato – 3,9% (660.000 spettatori)
- Italia 1 | Fast & Furious 5 – 5,5% (914.000 spettatori)
- Rai 3 | Lo Stato delle Cose – 6,2% (930.000 spettatori)
- Rete 4 | Quarta Repubblica – 4,4% (566.000 spettatori)
- La7 | La Torre di Babele – 4,4% (810.000 spettatori)
- Tv8 | GialappaShow – 4,5% (733.000 spettatori)
- Nove | Little Big Italy – 2,2% (393.000 spettatori)
Ascolti, i numeri di ieri: De Martino contro Scotti
Ottimo risultato per Stefano De Martino, che nell’access prime time di Rai 1 ha sfiorato i 5 milioni di spettatori. La puntata di ieri di Affari Tuoi ha infatti appassionato 4 milioni e 988mila spettatori (pari al 23,5% di share), che tuttavia non sono bastati per insidiare il dominante Gerry Scotti; La Ruota della Fortuna ha toccato il 25,2% di share con 5 milioni e 332mila spettatori. Accelera nel daytime del pomeriggio di Rai 1 Alberto Matano che, al timone de La Vita in Diretta, ha raggiunto il 22,3% di share con quasi 2 milioni e mezzo di spettatori (con Dentro la Notizia di Gianluigi Nuzzi su Canale 5 al 17,4% di share nella prima parte e il 15,6% nella seconda).
