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Ascolti tv ieri (3 agosto): Il giovane Montalbano super anche in replica, Scotti mette nel mirino il record

L’amata fiction con Michele Riondino vince col 19,2% di share, il film turco Chasing the wind al 15% su Canale 5, bene Zona Bianca: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Al via una nuova settimana di ascolti tv. Ieri lunedì 3 agosto 2026, infatti, su Rai 1 sono riprese le repliche de Il giovane Montalbano, mentre su Canale 5 è andato in onda il film Chasing the wind. Antonino Monteleone e Adele Grossi sono tornati alla guida di Filorosso, Giuseppe Brindisi al timone di Zona Bianca. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Il giovane Montalbano e Chasing the wind

Ieri lunedì 3 agosto 2026 in prima serata su Rai 1 è andato in onda Il giovane Montalbano. La replica della terza puntata dell’amata fiction con Michele Riondino nei panni del commissario nato dalla penna di Andrea Camilleri ha conquistato 2 milioni e 189mila spettatori, registrando il 19,2% di share. Su Canale 5, invece, è andato in onda Chasing the wind. Il film turco con Hande Erçel (protagonista di Love is in the air) e Barış Arduç ha appassionato 1 milione e 721mila spettatori, centrando il 15% di share sulla rete ammiraglia Mediaset.

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Spazio allo sport su Rai 2 con gli Europei di nuoto di Parigi 2026, che hanno richiamato 887mila spettatori e totalizzato il 6,1% di share. Su Italia 1, invece, il film The Enforcer con Antonio Banderas ha raccolto 871mila spettatori, raggiungendo il 6,7% di share.

Antonino Monteleone e Adele Grossi sono tornati a condurre Filorosso e la puntata di ieri – nella quale si è tornati a parlare del delitto di Garlasco – ha attirato 442mila spettatori, ottenendo il 4,2% di share. Giuseppe Brindisi ha invece condotto un nuovo appuntamento di Zona Bianca, che ha radunato 596mila spettatori su Rete 4 arrivando al 5,9% di share. Su La7 Navalny: cronaca di un omicidio di Stato ha totalizzato un a.m. di 434mila spettatori, segnando il 3,3% di share.

Su Tv8 il film cult Kill Bill: Volume 1 di Quentin Tarantino con Uma Thurman ha intrattenuto 304mila spettatori, pari al 2,6% di share. Su Nove, infine, Little Big Italy con Francesco Panella ha collezionato 403mila spettatori, pari a uno share del 3,3%.

  • Rai 1 | Il giovane Montalbano 19,2% (2.189.000 spettatori)
  • Canale 5 | Temptation Island 15% (1.721.000 spettatori)
  • Rai 2 | Europei di nuoto 6,1% (887.000 spettatori)
  • Italia 1 | The Enforcer 6,7% (871.000 spettatori)
  • Rai 3 | Filorosso4,2% (442.000 spettatori)
  • Rete 4 | Zona Bianca 5,9% (596.000 spettatori)
  • La7 | Navalny: cronaca di un omicidio di Stato 3,3% (434.000 spettatori)
  • Tv8 | Kill Bill: Volume 1 2,6% (304.000 spettatori)
  • Nove | Little Big Italy3,3% (403.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: Marco Liorni contro Gerry Scotti

Inizia anche un’altra settimana di ‘guerra’ nei dati Auditel dell’access prime time, con Marco Liorni da una parte e il dominante Gerry Scotti dall’altra. La puntata di ieri de L’Eredità Summer (con la vittoria all’ultimo secondo del nuovo campione Samuele) ha appassionato 2 milioni e 403mila spettatori, facendo segnare al 16,1% di share su Rai 1. Su Canale 5 La Ruota della Fortuna ha invece raggiunto un ascolto medio di 4 milioni e 414mila spettatori, toccando il 29,6% di share. Si tratta di una delle puntate più viste di sempre in termini di share, avvicinandosi al record del 30%.

Nella fascia preserale continua l’ottima estate di Pino Insegno, con la puntata di ieri di Reazione a catena (e la vittoria amara delle ‘Paperelle’) volata al 22,4% di share e 2 milioni e 684mila spettatori su Rai 1. Lontano The Wall di Max Giusti su Canale 5, fermo al 16,9% di share e 1 milione e 814mila spettatori.

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