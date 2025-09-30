Ascolti tv ieri (29 settembre): il debutto del GF di Simona Ventura ‘fermato’ da Blanca, clamoroso record Scotti
Il Grande Fratello debutta al 20,4% di share e viene superato dalla fiction Rai (23%), La Ruota vola a 5,5 milioni di spettatori: tutti i dati Auditel
La nuova settimana degli ascolti tv si apre all’insegna delle novità e dei debutti. Ieri lunedì 29 settembre 2025, infatti, su Rai è iniziata la terza stagione della fiction Blanca, mentre su Canale 5 Simona Ventura ha esordito al timone del Grande Fratello. Elettra Laborghini ha condotto una nuova puntata di Boss in Incognito, mentre Massimo Giletti è tornato a parlare di Garlasco alla guida de Lo Stato delle Cose, sfidando Nicola Porro e Quarta Repubblica. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.
Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Blanca e il Grande Fratello
Ieri lunedì 29 settembre 2025 in prima serata su Rai 1 è tornata in onda la fiction Blanca. La prima puntata della terza stagione della serie con Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno ha raccolto 3 milione e 806mila spettatori, debuttando al 23% di share sulla prima rete. Su Canale 5, invece, è andato in scena il primo appuntamento stagionale del Grande Fratello 2025. La puntata d’esordio di Simona Ventura alla conduzione del reality show della rete ammiraglia Mediaset ha radunato 2 milioni e 813mila spettatori, registrando il 20,4% di share. Lo scorso anno il GF di Alfonso Signorini (a cui è stato dedicato un omaggio nel corso della puntata) aprì le danze con il 21,28% di share e poco più di due milioni e mezzo di spettatori.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Protagonista del prime time del lunedì di Rai 2, Elettra Lamborghini è tornata alla guida di Boss in Incognito. La terza puntata dell’undicesima edizione dello show ha fatto segnare il 5,4% di share con 843mila spettatori sintonizzati. Su Italia 1 è invece andato in onda il film I mercenari 2. La pellicola del 2012 con Sylvester Stallone, Bruce Willis e Arnold Schwarzenegger ha conquistato 802mila spettatori, toccando il 4,4% di share.
Su Rai 3 Massimo Giletti ha condotto un nuovo appuntamento in prima serata de Lo Stato delle Cose. La puntata di ieri – nella quale si è tornati a parlare del delitto di Garlasco – ha interessato 865mila spettatori, ottenendo il 5,8% di share. Su Rete 4, invece, Nicola Porro è tornato al timone di Quarta Repubblica, che ha raggiunto il 5,6% di share grazie a 732mila spettatori sintonizzati. Su La7 La Torre di Babele di Corrado Augias ha totalizzato invece un a.m. di 691mila spettatori, pari al 3,8% di share.
Su Tv8, infine, Django unchained ha attirato 330mila spettatori, pari al 2,3% di share, mentre su Nove Little Big Italy con Francesco Panella ha collezionato 478mila spettatori, pari a uno share del 2,7%.
- Rai 1 | Blanca – 23% (3.806.000 spettatori)
- Canale 5 | Grande Fratello – 20,4% (2.813.000 spettatori)
- Rai 2 | Boss in Incognito – 5,4% (843.000spettatori)
- Italia 1 | I mercenari 2 – 4,4% (802.000 spettatori)
- Rai 3 | Lo Stato delle Cose – 5,8% (865.000spettatori)
- Rete 4 | Quarta Repubblica – 5,6% (732.000 spettatori)
- La7 | La Torre di Babele – 3,8% (691.000 spettatori)
- Tv8 | Django unchained – 2,3% (330.000 spettatori)
- Nove | Little Big Italy – 2,7% (478.000 spettatori)
Ascolti, i numeri di ieri: Gerry Scotti da record
Altro lunedì e altro record per Gerry Scotti, che continua a a dominare l’access prime time degli ascolti tv. La puntata di ieri de La Ruota della Fortuna ha sfiorato i 5,5 milioni (5 milioni e 488mila) spettatori su Canale 5, segnando il 26,8% di share e staccando nuovamente Stefano De Martino e Affari Tuoi, ieri al 21,8% di share con 4,4 milioni di spettatori.
Potrebbe interessarti anche
Ascolti tv ieri (15 settembre): Temptation torna e vince, Elettra Lamborghini parte bene e Scotti prende il largo su De Martino
Lo speciale condotto da Filippo Bisciglia trionfa col 20,2% di share, Imma Tataranni...
Ascolti tv ieri (22 settembre): immenso Scotti oltre i 5 milioni, vince Temptation. Giletti e Maria De Filippi ripartono forte
Flop Rai 1 con ‘Tutto a Posto’ fermo all’11,9%, Elettra Lamborghini cala e Filippo B...
Ascolti tv ieri (14 settembre): Silvia Toffanin parte col botto, Diaco stecca di sera e De Martino non si rialza
Testa a testa tra La Notte del Cuore e Imma Tataranni, Verissimo debutta al 22,8-20,...
Ascolti tv ieri (8 settembre): boom Nazionale, Matano ridimensiona Nuzzi, Gerry Scotti dilaga senza De Martino
La partita Israele-Italia tocca il 39,1% di share, Balivo torna col 12,2-15%, Cleric...
Ascolti tv ieri (18 settembre): Antonella Clerici affonda Elodie, Scotti ‘scappa’ ancora da De Martino
Suzuki Jukebox vince con il 17,9% di share, flop Elodie a San Siro col 10% su Canale...
Ascolti tv ieri (2 settembre), tonfo clamoroso per De Martino: Affari Tuoi cade contro Gerry Scotti
La Ragazza della Palude al 15% di share contro il 15,4% de La Notte del Cuore, Bianc...
Ascolti tv ieri (16 settembre): Montalbano rovina la prima di Michelle Hunziker, Affari Tuoi non sa più vincere
Il commissario vince la prima serata con quasi 2 milioni e mezzo di spettatori, Io C...
Ascolti tv ieri (9 settembre): infinito Montalbano, Scotti allunga su De Martino
Il commissario vince la prima serata con più di 2 milioni e mezzo di spettatori, cre...