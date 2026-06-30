Ascolti tv ieri 29 giugno: D’Alessio e Incontrada vincono in replica, la Rai si gode il Brasile ai Mondiali (ma il ritorno di De Martino floppa)
Gigi e Vanessa Insieme chiude al 15,9% di share, Brasile-Giappone nel preserale oltre i 5 milioni di spettatori, Lamborghini vola: tutti i dati Auditel
Si apre una nuova settimana anche negli ascolti tv. Ieri lunedì 29 giugno 2026, infatti, su Rai 1 è andato in scena Notti Mondiali in una serata da ricordare per la Coppa del Mondo, mentre su Canale 5 è andata in onda in replica l’ultima puntata dello show Gigi e Vanessa con Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada. Antonino Monteleone e Adele Grossi sono tornati con Filorosso, mentre Nicola Porro è ha ripreso le redini di Quarta Repubblica. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.
Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Notti Mondiali e Gigi e Vanessa Insieme
Ieri lunedì 29 giugno 2026 in prima serata su Rai 1 è andato in scena un nuovo appuntamento di Notti Mondiali, condotto da Alessandro Antinelli con Paolo Roberto Falcao, Marco Tardelli e Ciccio Graziani in studio. In una giornata memorabile per la Coppa del Mondo – che ha visto il successo del Brasile, l’inaspettata eliminazione della Germania e la conferma del Marocco – ha richiamato 1 milione e 839mila spettatori, registrando il 13,6% di share. Su Canale 5, invece, è andato in onda il gran finale di Gigi e Vanessa Insieme. La replica dell’ultima puntata dello show condotto da Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada ha raccolto 1 milione e 430mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset, facendo segnare il 15,9% di share.
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Su Rai 2 è tornata protagonista Elettra Lamborghini, che ha attirato 771mila spettatori con le repliche dell’undicesima stagione di Boss in Incognito, ieri al 6,5% di share. Su Italia 1, invece, il film Beast ha conquistato 786mila spettatori, raggiungendo il 5,4% di share.
Antonino Monteleone e Adele Grossi sono tornati alla conduzione di Filorosso e la puntata di ieri – durante la quale si è tornati a parlare del delitto di Garlasco – ha coinvolto 526mila spettatori, centrando il 4,6% di share. Nicola Porro ha invece interessato 574mila spettatori su Rete 4 al timone di Quarta Repubblica, ottenendo il 5,8% di share. Su La7 Corrado Augias ha invece totalizzato un a.m. di 482mila spettatori alla guida de La Torre di Babele, che in replica ha toccato il 3,1% di share.
Su Tv8 il film Quattro matrimoni e un funerale ha intrattenuto 334mila spettatori, pari al 2,6% di share. Su Nove, infine, Little Big Italy con Francesco Panella ha collezionato 410mila spettatori, pari a uno share del 3%.
- Rai 1 | Notti Mondiali – 13,6% (1.839.000 spettatori)
- Canale 5 | Gigi e Vanessa insieme – 15,9% (1.430.000 spettatori)
- Rai 2 | Boss in Incognito – 6,5% (771.000 spettatori)
- Italia 1 | Beast – 5,4% (786.000 spettatori)
- Rai 3 | Filorosso – 4,6% (526.000 spettatori)
- Rete 4 | Quarta Repubblica – 5,8% (574.000 spettatori)
- La7 | La Torre di Babele – 3,1% (482.000 spettatori)
- Tv8 | Quattro matrimoni e un funerale – 2,6% (334.000 spettatori)
- Nove | Little Big Italy – 3,2% (470.000 spettatori)
Ascolti, i numeri di ieri: Stefano De Martino vs Gerry Scotti
Dopo avere lasciato spazio ai Mondiali nel weekend, Stefano De Martino è tornato nell’access prime time di Rai 1 per dare battaglia a Gerry Scotti nei dati Auditel. La puntata di ieri di Affari Tuoi ha raggiunto 3 milioni e 293mila spettatori su Rai 1, segnando il 20,3% di share. La Ruota della Fortuna ha però registrato un ascolto medio di 4 milioni e 381mila spettatori, arrivando a toccare il 25,8% di share.
Nella fascia preserale di Rai 1 Pino Insegno e Reazione a Catena hanno fatto spazio alla diretta della partita valevole per i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026 – Brasile-Giappone, che ha toccato il 34,7% di share sfondando la parete dei 5 milioni di spettatori (5 milioni e 231mila).
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