Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Ascolti tv ieri 29 giugno: D’Alessio e Incontrada vincono in replica, la Rai si gode il Brasile ai Mondiali (ma il ritorno di De Martino floppa)

Gigi e Vanessa Insieme chiude al 15,9% di share, Brasile-Giappone nel preserale oltre i 5 milioni di spettatori, Lamborghini vola: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Si apre una nuova settimana anche negli ascolti tv. Ieri lunedì 29 giugno 2026, infatti, su Rai 1 è andato in scena Notti Mondiali in una serata da ricordare per la Coppa del Mondo, mentre su Canale 5 è andata in onda in replica l’ultima puntata dello show Gigi e Vanessa con Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada. Antonino Monteleone e Adele Grossi sono tornati con Filorosso, mentre Nicola Porro è ha ripreso le redini di Quarta Repubblica. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Notti Mondiali e Gigi e Vanessa Insieme

Ieri lunedì 29 giugno 2026 in prima serata su Rai 1 è andato in scena un nuovo appuntamento di Notti Mondiali, condotto da Alessandro Antinelli con Paolo Roberto Falcao, Marco Tardelli e Ciccio Graziani in studio. In una giornata memorabile per la Coppa del Mondo – che ha visto il successo del Brasile, l’inaspettata eliminazione della Germania e la conferma del Marocco – ha richiamato 1 milione e 839mila spettatori, registrando il 13,6% di share. Su Canale 5, invece, è andato in onda il gran finale di Gigi e Vanessa Insieme. La replica dell’ultima puntata dello show condotto da Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada ha raccolto 1 milione e 430mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset, facendo segnare il 15,9% di share.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Su Rai 2 è tornata protagonista Elettra Lamborghini, che ha attirato 771mila spettatori con le repliche dell’undicesima stagione di Boss in Incognito, ieri al 6,5% di share. Su Italia 1, invece, il film Beast ha conquistato 786mila spettatori, raggiungendo il 5,4% di share.

Antonino Monteleone e Adele Grossi sono tornati alla conduzione di Filorosso e la puntata di ieri – durante la quale si è tornati a parlare del delitto di Garlasco – ha coinvolto 526mila spettatori, centrando il 4,6% di share. Nicola Porro ha invece interessato 574mila spettatori su Rete 4 al timone di Quarta Repubblica, ottenendo il 5,8% di share. Su La7 Corrado Augias ha invece totalizzato un a.m. di 482mila spettatori alla guida de La Torre di Babele, che in replica ha toccato il 3,1% di share.

Su Tv8 il film Quattro matrimoni e un funerale ha intrattenuto 334mila spettatori, pari al 2,6% di share. Su Nove, infine, Little Big Italy con Francesco Panella ha collezionato 410mila spettatori, pari a uno share del 3%.

  • Rai 1 | Notti Mondiali 13,6% (1.839.000 spettatori)
  • Canale 5 | Gigi e Vanessa insieme 15,9% (1.430.000 spettatori)
  • Rai 2 | Boss in Incognito 6,5% (771.000 spettatori)
  • Italia 1 | Beast5,4% (786.000 spettatori)
  • Rai 3 | Filorosso4,6% (526.000 spettatori)
  • Rete 4 | Quarta Repubblica 5,8% (574.000 spettatori)
  • La7 | La Torre di Babele3,1% (482.000 spettatori)
  • Tv8 | Quattro matrimoni e un funerale 2,6% (334.000 spettatori)
  • Nove | Little Big Italy3,2% (470.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: Stefano De Martino vs Gerry Scotti

Dopo avere lasciato spazio ai Mondiali nel weekend, Stefano De Martino è tornato nell’access prime time di Rai 1 per dare battaglia a Gerry Scotti nei dati Auditel. La puntata di ieri di Affari Tuoi ha raggiunto 3 milioni e 293mila spettatori su Rai 1, segnando il 20,3% di share. La Ruota della Fortuna ha però registrato un ascolto medio di 4 milioni e 381mila spettatori, arrivando a toccare il 25,8% di share.

Nella fascia preserale di Rai 1 Pino Insegno e Reazione a Catena hanno fatto spazio alla diretta della partita valevole per i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026 – Brasile-Giappone, che ha toccato il 34,7% di share sfondando la parete dei 5 milioni di spettatori (5 milioni e 231mila).

Potrebbe interessarti anche

Ascolti 22 giugno 2026

Ascolti tv ieri (22 giugno): Giorgia Cardinaletti e Nek fanno il botto su Rai 1, Gerry Scotti da record senza De Martino

Vita! Il concerto vince col 20,7% di share, Un Nuovo Inizio chiude in calo al 13,1%:...
Ascolti 23 giugno 2026

Ascolti Tv ieri (23 giugno): dominio Mondiali con Inghilterra-Ghana, boom Iannacone

La partita tocca il 29% di share, Gigi e Vanessa Insieme in replica su Canale 5 al 1...
Ascolti 15 giugno 2026

Ascolti tv ieri (15 giugno): boom Rai con Belgio-Egitto, Elettra Lamborghini esplode in replica, Gerry Scotti festeggia senza Affari Tuoi

La partita Belgio-Egitto arriva al 26,1% di share, Un Nuovo Inizio si ferma al 13,9%...
Ascolti 16 giugno 2026

Ascolti Tv ieri (16 giugno): i Mondiali fanno il botto su Rai 1 con Francia-Senegal e sbaragliano D’Alessio e Incontrada

La partita tocca il 31,6% di share con 5,6 milioni di spettatori, Gigi e Vanessa Ins...
Ascolti 11 giugno 2026

Ascolti Tv ieri 11 giugno: Rai 1 decolla coi Mondiali e affonda Canale 5 (ma non Gerry Scotti)

La prima partita della Coppa del Mondo Messico-Sud Africa tocca il 27,1% di share, M...
Ascolti 18 giugno 2026

Ascolti Tv ieri (18 giugno): Rai 1 senza rivali coi Mondiali, Nuzzi fa il botto grazie a Garlasco, ma Canale 5 è un disastro

La partita Svizzera-Bosnia vince con il 23,8% di share, Montmartre si ferma al 9,6%,...
Ascolti 25 giugno 2026

Ascolti Tv ieri (25 giugno): i Mondiali ancora al top con Ecuador-Germania, flop Canale 5, De Martino si arrende a Scotti

La partita vince con il 28,7% di share su Rai 1, Montmartre chiude in calo all’8,1%,...
Ascolti 17 giugno 2026

Ascolti Tv ieri (17 giugno): altro boom ‘mondiale’ con Inghilterra-Croazia, Canale 5 floppa, De Martino torna ma si arrende a Scotti

La partita sfiora il 31% di share su Rai 1, Book Club si ferma all’11,8%, bene Sciar...
Ascolti 21 giugno 2026

Ascolti Tv ieri (21 giugno): Rai 1 vola con Belgio-Iran e i Mondiali, boom di Pino Insegno. E Gerry Scotti esagera senza Affari Tuoi

La partita tocca il 26,9% di share, la dizi turca Racconto Di Una Notte cresce al 16...

Ferrara Summer Festival

Notre Dame de Paris

Torna in scena il musical senza tempo: ecco dove

LEGGI

Personaggi

Adele Grossi

Adele Grossi
Massimo Giletti

Massimo Giletti
Carmelo Abbate

Carmelo Abbate
Paulo Roberto Falcão

Paulo Roberto Falcão

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963