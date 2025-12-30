Ascolti tv ieri (29 dicembre): l'amore di Bocci e Chiatti asfalta Canale 5, Il Collegio flop, Gerry Scotti respira Se fossi te chiude dominando al 20,8% di share, Ennio Doris fermo al 9,8%, La Ruota torna ad allungare su Affari Tuoi, bene Conticini: tutti i dati Auditel

Il nuovo anno si avvicina negli ascolti tv. Ieri lunedì 29 dicembre 2025, infatti, su Rai 1 è andata in onda la seconda parte della nuova miniserie Se fossi te, mentre Canale 5 ha ‘risposto’ con il film per la tv su Ennio Doris: C’è anche domani. Debutto ufficiale invece per la nuova stagione de Il Collegio su Rai 2. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Se fossi te ed Ennio Doris: C’è anche domani

Ieri lunedì 29 dicembre 2025 in prima serata su Rai 1 è andata in onda la seconda e ultima puntata della nuova miniserie Se fossi te. Dopo l’esordio di ieri (al 18,9% di share), i restanti episodi della fiction con Marco Bocci e Laura Chiatti hanno radunato 3 milioni e 104mila spettatori, chiudendo al 20,8% di share. Su Canale 5, invece, è andato in onda Ennio Doris: C’è anche domani. Il film del 2024 ispirato alla storia del banchiere veneto (interpretato da Giacomo Campiotti) ha interessato 1 milione e 386mila spettatori, fermandosi solamente al 9,8% di share sulla rete ammiraglia Mediaset.

Su Rai 2 è iniziata la nuova stagione de Il Collegio. La puntata di debutto dell’edizione della classe 1990 ha conquistato 505mila spettatori, raggiungendo il 3,5% di share sulla seconda rete. Su Italia 1 è invece andato in onda il film Will Hunting – Genio ribelle. La pellicola del 1997 con Matt Damon, Robin Williams e Ben Affleck ha appassionato 984mila spettatori, arrivando al 6,2% di share.

Su Rai 3 il film Vita da gatto ha raccolto 723mila spettatori, ottenendo il 4% di share. Con Nicola Porro e Quarta Repubblica in ‘vacanza’, invece, spazio al cinema italiano su Rete 4, dove il film Non ci resta che piangere con Massimo Troisi e Roberto Benigni ha registrato il 6,3% di share grazie a 997mila spettatori sintonizzati. Nuovo appuntamento per Corrado Augias su La7 al timone de La Torre di Babele, che ha totalizzato un a.m. di 670mila spettatori toccando il 3,6% di share.

Su Tv8 I tre moschettieri – D’Artagnan ha attirato 452mila spettatori, pari al 2,9% di share. Su Nove, infine, lo speciale Cash or Trash – Il Natale dei Tesori condotto da Paolo Conticini ha collezionato 384mila spettatori, pari a uno share del 2,2%.

Rai 1 | Se fossi te – 20,8% (3.104.000 spettatori)

| Se fossi te – (3.104.000 spettatori) Canale 5 | Ennio Doris: C’è anche domani – 9,8% (1.386.000 spettatori)

| Ennio Doris: C’è anche domani – (1.386.000 spettatori) Rai 2 | Il Collegio – 3,5% (505.000 spettatori)

| Il Collegio – (505.000 spettatori) Italia 1 | Will Hunting – Genio ribelle – 6,2% (984.000 spettatori)

| Will Hunting – Genio ribelle – (984.000 spettatori) Rai 3 | Vita da gatto – 4% (723.000 spettatori)

| Vita da gatto – (723.000 spettatori) Rete 4 | Non ci resta che piangere – 6,3% (997.000 spettatori)

| Non ci resta che piangere – (997.000 spettatori) La7 | La Torre di Babele – 3,6% (670.000 spettatori)

| La Torre di Babele – (670.000 spettatori) Tv8 | I tre moschettieri – D’Artagnan – 2,9% (452.000 spettatori)

| I tre moschettieri – D’Artagnan – (452.000 spettatori) Nove | Cash or Trash – Il Natale dei Tesori – 4,4% (691.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: Stefano De Martino contro Gerry Scotti

Continua la ‘guerra’ negli ascolti tv anche nell’access prime time. Dopo l’exploit di Stefano De Martino durante le feste, Gerry Scotti è tornato a ‘respirare’ e ad allungare sulla concorrenza di Rai 1 raccogliendo 5 milioni e 183mila spettatori (pari al 25,9% di share) su Canale 5 al timone de La Ruota della Fortuna. La puntata di ieri di Affari Tuoi si è invece fermata il 23,4% di share coinvolgendo 4 milioni e 716mila spettatori.

