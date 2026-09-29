Ascolti tv ieri (28 settembre): il Grande Fratello Vip si arrende al trionfo dell’Italia di Mancini, Pino Insegno da urlo La partita della Nazionale domina al 36,4% di share, il reality show di Ilary Blasi si ferma al 16,6%, benissimo Giletti: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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La nuova settimana di ascolti tv inizia a tinte azzurre. Ieri lunedì 28 settembre 2026, infatti, su Rai 1 è andata in scena la seconda partita dell’Italia dopo il ritorno di Roberto Mancini in panchina, mentre su Canale 5 è andata in onda la quinta puntata del Grande Fratello VIP condotto da Ilary Blasi. Massimo Giletti ha condotto un nuovo appuntamento de Lo Stato delle Cose, Nicola Porro di Quarta Repubblica. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra la Nations League – Turchia-Italia e il Grande Fratello VIP

Ieri lunedì 28 settembre 2026 in prima serata su Rai 1 è andata in scena la partita di Nations League – Turchia-Italia. La seconda (vincente) di Roberto Mancini dopo il ritorno sulla panchina azzurra ha raccolto 7 milioni e 380mila spettatori, registrando il 36,4% di share. Su Canale 5, invece, è andato in onda il Grande Fratello VIP. La quinta diretta stagionale del reality show condotto da Ilary Blasi ha richiamato 1 milione e 826mila spettatori, fermandosi al 16,6% di share sulla rete ammiraglia Mediaset.

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Su Rai 2 il film La ragazza del mare ha conquistato 942mila spettatori, segnando il 5,6% di share. Su Italia 1 è invece andato in onda Jack Reacher – La prova decisiva. La pellicola del 2012 con Tom Cruise ha appassionato 924mila di spettatori, raggiungendo il 5,7% di share.

Massimo Giletti è tornato protagonista prime time di Rai 3 al timone de Lo Stato delle Cose. La terza puntata stagionale – durante la quale si è tornati a parlare del delitto di Garlasco – ha interessato 1 milione e 93mila spettatori, ottenendo l’8% di share. Nicola Porro è tornato alla guida di Quarta Repubblica, che ieri ha attirato 652mila spettatori su Rete 4, toccando il 5,4% di share. Su La7 La Torre di Babele di Corrado Augias ha invece totalizzato un a.m. di 622mila spettatori, arrivando al 3,3% di share.

Su Tv8 il film Prima o poi mi sposo con Jennifer Lopez e Matthew McConaughey ha richiamato 296mila spettatori, pari all’1,9% di share. Su Nove, infine, Little Big Italy con Francesco Panella ha collezionato 388mila spettatori, pari a uno share del 3,1%.

Rai 1 | Nations League – Turchia-Italia – 36,4% (7.380.000 spettatori)

| Nations League – Turchia-Italia – (7.380.000 spettatori) Canale 5 | Grande Fratello VIP – 16,6% (1.1826000 spettatori)

| Grande Fratello VIP – (1.1826000 spettatori) Rai 2 | La ragazza del mare – 5,6% (942.000 spettatori)

| La ragazza del mare – (942.000 spettatori) Italia 1 | Jack Reacher – La prova decisiva – 5,7% (924.000 spettatori)

| Jack Reacher – La prova decisiva – (924.000 spettatori) Rai 3 | Lo Stato delle Cose – 8% (1.093.000 spettatori)

| Lo Stato delle Cose – (1.093.000 spettatori) Rete 4 | Quarta Repubblica – 5,4% (652.000 spettatori)

| Quarta Repubblica – (652.000 spettatori) La7 | La Torre di Babele – 3,3% (622.000 spettatori)

| La Torre di Babele – (622.000 spettatori) Tv8 | Prima o poi mi sposo – 1,9% (296.000 spettatori)

| Prima o poi mi sposo – (296.000 spettatori) Nove | Little Big Italy – 3,1% (388.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: De Martino vs Gerry Scotti, Insegno al top

Con Stefano De Martino ‘in pausa’ per fare spazio alla diretta della partita della Nazionale, Gerry Scotti ha giganteggiato nell’access prime time dei dati Auditel. La puntata di ieri de La Ruota della Fortuna ha fatto segnare un ascolto medio di 4 milioni e 356mila spettatori, toccando il 20,7% di share.

Sempre bene Pino Insegno nella fascia preserale, con la puntata di ieri di Reazione a Catena (dopo la notizia del ritorno delle ‘Pappardelle’) che ha chiamato a raccolta 4 milioni e 200mila spettatori su Rai 1, facendo registrare il 26,3% di share. Su Canale 5, invece, Caduta Libera di Max Giusti ha intrattenuto 2 milione e 117mila spettatori, raggiungendo il 15% di share sulla rete ammiraglia Mediaset.

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