Ascolti tv ieri (27 ottobre): il GF non esce dalla crisi, dominio Blanca, Scotti accelera La fiction con Maria Chiara Giannetta vince ancora col 24,3% di share, Simona Ventura si ferma al 15%, Mammucari non risale: tutti i dati Auditel

La nuova settimana degli ascolti tv si ancora nel segno di Blanca. Ieri lunedì 27 ottobre 2025, infatti, su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata della fiction con Maria Chiara Giannetta, mentre su Canale 5 è andata in scena la quinta diretta stagionale del Grande Fratello di Simona Ventura. Nuovo appuntamento per Massimo Giletti al timone de Lo Stato delle Cose e per Nicola Porro alla guida di Quarta Repubblica, così come per Corrado Augias e La Torre di Babele e Teo Mammucari e Lo Spaesato. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Blanca 3 e il Grande Fratello

Ieri lunedì 27 ottobre 2025 in prima serata su Rai 1 è tornata in onda la fiction Blanca. La quinta puntata della terza stagione della serie con Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno ha conquistato 3 milione e 884mila spettatori, salendo al 24,3% di share e dominando di nuovo il prime time della tv. Su Canale 5, invece, è andata in scena la quinta diretta stagionale del Grande Fratello 2025, condotto da Simona Ventura – che ha visto l’eliminazione di Matteo Azzali – ha radunato 1 milione e 864mila spettatori, non andando oltre il 15% di share e non riuscendo a scacciare la crisi d’ascolti.

Continua il momento ‘no’ nei dati Auditel anche per Teo Mammucari, che ieri ha condotto il terzo appuntamento del nuovo show Lo Spaesato, fermatosi ancora al 3,8% di share con 619mila spettatori sintonizzati. Su Italia 1 è invece andato in onda il film del 2016 Jack Reacher – Punto di non ritorno con Tom Cruise, che ha appassionato 1 milione e 384mila spettatori, raggiungendo l’8,2% di share.

Massimo Giletti è tornato alla guida de Lo Stato delle Cose in prima serata su Rai 3 e la puntata di ieri – nella quale si è tornati a parlare del delitto di Garlasco – ha raccolto 867mila spettatori, arrivando al 6% di share. Su Rete 4 Nicola Porro è tornato al timone di Quarta Repubblica, che si è fermato al 4,7% di share con 594mila spettatori. Su La7 La Torre di Babele di Corrado Augias ha totalizzato invece un a.m. di 822mila spettatori, ottenendo il 4,4%di share.

Su Tv8 il secondo appuntamento di GialappaShow condotto dal Mago Forest ha attirato 660mila spettatori, pari al 4% di share. Su Nove, infine, Little Big Italy con Francesco Panella ha collezionato 342mila spettatori, pari a uno share del 2%.

Rai 1 | Blanca – 24,3% (3.884.000 spettatori)

| Blanca – (3.884.000 spettatori) Canale 5 | Grande Fratello – 15% (1.864.000 spettatori)

| Grande Fratello – (1.864.000 spettatori) Rai 2 | Lo Spaesato – 3,8% (619.000 spettatori)

| Lo Spaesato – (619.000 spettatori) Italia 1 | Jack Reacher – Punto di non ritorno – 8,2% (1.384.000 spettatori)

| Jack Reacher – Punto di non ritorno – (1.384.000 spettatori) Rai 3 | Lo Stato delle Cose – 6% (867.000 spettatori)

| Lo Stato delle Cose – (867.000 spettatori) Rete 4 | Quarta Repubblica – 4,7% (594.000 spettatori)

| Quarta Repubblica – (594.000 spettatori) La7 | La Torre di Babele – 4,4% (822.000 spettatori)

| La Torre di Babele – (822.000 spettatori) Tv8 | GialappaShow – 4% (660.000 spettatori)

| GialappaShow – (660.000 spettatori) Nove | Little Big Italy – 2% (342.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: De Martino contro Scotti

La puntata di ieri di Affari Tuoi si è conclusa alle 21:41 (secondo la nuova strategia Rai per ‘salvare’ le fiction) e ha radunato 4 milioni e 882mila spettatori. Il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino ha così ottenuto il 22,9% di share nell’access prime time degli ascolti tv, dove Gerry Scotti ha trionfato grazie al 25,4% di share raggiunto da La Ruota della Fortuna (5 milioni e 327mila spettatori su Canale 5).

