Ascolti tv ieri (27 luglio): record storico per Temptation Island, Scotti travolge Liorni
Il reality condotto da Filippo Bisciglia vince con addirittura il 34% di share, bene Il giovane Montalbano in replica al 14,3%: tutti i dati Auditel
Inizia una nuova settimana e una vera e propria maratona di Temptation Island negli ascolti tv. Ieri lunedì 27 luglio 2026, infatti, su Canale 5 è andato in scena il primo dei tre appuntamenti consecutivi del gran finale del reality show condotto da Filippo Bisciglia, mentre su Rai 1 sono continuate le repliche de Il giovane Montalbano. Antonino Monteleone e Adele Grossi sono tornati al timone di Filorosso, Giuseppe Brindisi alla guida di Zona Bianca. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.
Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Il giovane Montalbano e Temptation Island
Ieri lunedì 27 luglio 2026 in prima serata su Rai 1 è andato in onda Il giovane Montalbano. La replica della seconda puntata dell’amata fiction con Michele Riondino nei panni del commissario nato dalla penna di Andrea Camilleri ha appassionato 2 milioni e 20mila spettatori, registrando il 14,3% di share. Su Canale 5, invece, è tornato Temptation Island. La settima puntata del reality show dell’estate condotto da Filippo Bisciglia ha richiamato 4 milioni e 390mila spettatori, arrivando al 34% di share sulla rete ammiraglia Mediaset. Si tratta del record assoluto di share nella storia del programma (la finale dello scorso anno toccò il 32,9%) e dell’appuntamento più seguito di questa edizione, nonché di una delle puntate più viste di sempre.
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Su Rai 2 è andata in onda la serie tv Ritorno in Paradiso. I nuovi episodi della seconda stagione del secondo spin-off di Delitti in Paradiso hanno raccolto 776mila spettatori, ottenendo il 5,1% di share. Su Italia 1, invece, il film I predoni con Bruce Willis e Dave Bautista ha conquistato 895mila spettatori, totalizzando il 5,9% di share.
Antonino Monteleone e Adele Grossi sono tornati alla conduzione di Filorosso e la puntata di ieri – nella quale si è tornati a parlare del delitto di Garlasco – ha interessato 417mila spettatori, raggiungendo il 3,1% di share. Su Rete 4 Giuseppe Brindisi ha invece condotto un nuovo appuntamento di Zona Bianca, che ha coinvolto 580mila spettatori centrando il 4,9% di share. Su La7 Lenin – Cronaca di un mistero ha totalizzato un a.m. di 492mila spettatori, facendo segnare il 3,1% di share.
Su Tv8 il film cult The Karate Kid – Per vincere domani ha radunato 298mila spettatori, pari al 2,1% di share. Su Nove, infine, Little Big Italy con Francesco Panella ha collezionato 324mila spettatori, pari a uno share del 2,1%.
- Rai 1 | Il giovane Montalbano – 14,3% (2.020.000 spettatori)
- Canale 5 | Temptation Island – 34% (4.390.000 spettatori)
- Rai 2 | Ritorno in Paradiso – 3,7% (550.000 spettatori)
- Italia 1 | I predoni – 5,1% (776.000 spettatori)
- Rai 3 | Filorosso – 3,1% (417.000 spettatori)
- Rete 4 | Zona Bianca – 4,9% (580.000 spettatori)
- La7 | Lenin – Cronaca di un mistero – 3,1% (492.000 spettatori)
- Tv8 | The Karate Kid – 2,1% (298.000 spettatori)
- Nove | Little Big Italy – 2,1% (324.000 spettatori)
Ascolti, i numeri di ieri: Marco Liorni contro Gerry Scotti
Al via una nuova settimana di ‘battaglia’ nei dati Auditel dell’access prime time, con Marco Liorni da una parte e il mattatore Gerry Scotti dall’altra. La puntata di ieri de L’Eredità Summer (con la vittoria di Giulia alla Ghigliottina) ha appassionato 2 milioni e 599mila spettatori, chiudendo al 15,8% di share su Rai 1. Su Canale 5 La Ruota della Fortuna ha invece raggiunto un ascolto medio di 4 milioni e 649mila spettatori, toccando il 28,2% di share.
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