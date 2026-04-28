Ascolti tv ieri (27 aprile): crisi per I Cesaroni, Rai 3 crolla senza Giletti, incubo Amadeus
L’ultima puntata de La Buona Stella vince col 17,3% di share, la serie con Claudio Amendola precipita al 15,2%, The Cage all’1,9%: tutti i dati Auditel
Nuova settimana di ascolti tv. Ieri lunedì 27 aprile 2026, infatti, su Rai 1 è andato in onda il finale della fiction La Buona Stella con Miriam Dalmazio e Francesco Arca; terzo appuntamento per Claudio Amendola e I Cesaroni – Il ritorno su Canale 5. Su Rai 3, invece, Monica Maggioni ha condotto NewsRoom, mentre su Rete 4 Nicola Porro è tornato al timone di Quarta Repubblica. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.
Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra La Buona Stella e i Cesaroni – Il ritorno
Ieri lunedì 27 aprile 2026 in prima serata su Rai 1 è andato in scena il gran finale de La Buona Stella. La terza e ultima puntata della fiction con Miriam Dalmazio e Francesco Arca ha conquistato 2 milioni e 736mila spettatori, chiudendo al 17,3% di share. Nuovo appuntamento anche per I Cesaroni – Il ritorno nel prime time di Canale 5. La terza puntata della settima stagione della serie con Claudio Amendola ha appassionato 2 milioni e 140mila spettatori, calando al 15,2% di share sulla rete ammiraglia Mediaset.
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Su Rai 2 la quarta puntata The Floor – Ne rimarrà solo uno condotto da Paola Perego e Gabriele Vagnato ha toccato il 4,8% di share con un ascolto medio di 714mila spettatori. Su Italia 1, invece, il film 97 Minuti con Alec Baldwin e Jonathan Rhys Meyer ha intrattenuto 955mila spettatori, facendo segnare il 5,4% di share.
Monica Maggioni è tornata alla guida della prima serata di Rai 3 alla conduzione di NewsRoom. Dopo il debutto della scorsa settimana al posto di Massimo Giletti (4,3% di share), il secondo appuntamento ha raccolto 540mila spettatori, calando al 3,9% di share. Nicola Porro ha invece radunato 759mila spettatori al timone di Quarta Repubblica, che su Rete 4 ha ottenuto il 6,3% di share. Su La7 La Torre di Babele di Corrado Augias ha totalizzato un a.m. di 1 milione e 24mila spettatori, pari al 5,7% di share.
Su Tv8 è andata in scena la quinta puntata di GialappaShow, che ha coinvolto 753mila spettatori registrando il 5,4% di share. Su Nove, infine, Little Big Italy con Francesco Panella ha collezionato 584mila spettatori, pari a uno share del 3,5%.
- Rai 1 | La Buona Stella – 17,3% (2.736.000 spettatori)
- Canale 5 | I Cesaroni – Il ritorno – 15,2% (2.140.000 spettatori)
- Rai 2 | The Floor – Ne rimarrà solo uno – 4,8% (714.000 spettatori)
- Italia 1 | 97 Minuti – 5,4% (955.000 spettatori)
- Rai 3 | NewsRoom – 3,9% (540.000 spettatori)
- Rete 4 | Quarta Repubblica – 6,3% (759.000 spettatori)
- La7 | La Torre di Babele – 5,7% (1.024.000 spettatori)
- Tv8 | GialappaShow – 5,4% (753.000 spettatori)
- Nove | Little Big Italy – 3,5% (584.000 spettatori)
Ascolti, i numeri di ieri: Stefano De Martino vs Gerry Scotti
Nuova sfida all’ultimo spettatore nell’access prime time dei dati Auditel, dove questa volta Stefano De Martino ha dovuto cedere a Gerry Scotti. La puntata di ieri di Affari Tuoi ha infatti raggiunto il 23,4% di share e 4 milioni e 874mila spettatori su Rai 1, ma La Ruota della Fortuna ha fatto addirittura di meglio su Canale 5 registrando un ascolto medio di 5 milioni e 27mila spettatori, arrivando al 24,2% di share. Numeri da incubo, invece, per Amadeus, che con The Cage – Prendi e scappa su Nove è crollato all’1,9% di share.
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