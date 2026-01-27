Trova nel Magazine
Ascolti tv ieri (26 gennaio): la ‘preside’ Luisa Ranieri domina, Zelig c’è, Marco Liorni fa affondare Canale 5

La Preside vince in prima serata su Rai 1 col 24,7% di share, Claudio Bisio e Vanessa Incontrada al 20,8%, Max Giusti non oltre il 26,4%: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Nuova sfida tra serie e comicità negli ascolti tv. Ieri lunedì 26 gennaio 2026, infatti, su Rai 1 è andata in onda la terza puntata della fiction La Preside con Luisa Ranieri, mentre su Canale 5 è andato in scena il terzo appuntamento di Zelig, condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Massimo Giletti è tornato al timone de Lo Stato delle Cose, Nicola Porro alla guida di Quarta Repubblica; nuovo appuntamento anche per Corrado Augias e La Torre di Babele. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra La Preside e Zelig

Ieri lunedì 26 gennaio 2026 in prima serata su Rai 1 è andata in onda la terza puntata de La Preside. La nuova fiction con Luisa Ranieri nei panni di Eugenia Liguori continua a macinare ascolti e ieri ha radunato 4 milioni e 225mila spettatori sulla prima rete, registrando il 24,7% di share. Su Canale 5, invece, è tornato in onda Zelig. Il terzo appuntamento della 23esima edizione dello show comico condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada ha raccolto 2 milioni e 748mila spettatori, facendo segnare il 20,8% di share sulla rete ammiraglia Mediaset.

Su Rai 2 il film Sulle ali dell’onore di JD Dillard ha appassionato 507mila spettatori e raggiunto il 2,9% di share. Su Italia 1 è invece andato in onda il film del 2008 Taken – Io vi troverò con Liam Neeson, che ha conquistato 1 milione e 203mila spettatori ottenendo il 6,3% di share.

Massimo Giletti è tornato alla conduzione de Lo Stato delle Cose su Rai 3. La puntata di ieri – nella quale si è tornati a parlare del delitto di Garlasco – ha interessato 1 milione e 45mila spettatori, arrivando al 6,8% di share. Nicola Porro ha condotto un nuovo appuntamento di Quarta Repubblica, che ieri ha toccato il 5,3% di share grazie a 697mila spettatori sintonizzati su Rete 4. Su La7, invece, Corrado Augias è tornato al timone de La Torre di Babele, che ha totalizzato un a.m. di 911mila spettatori, pari al 4,7% di share.

Su Tv8, infine, 4 Hotel con Bruno Barbieri ha collezionato 363mila spettatori, pari al 2,2% di share, mentre su Nove il film del 1996 Reazione a catena con Keanu Reeves e Rachel Weisz ha intrattenuto 158mila spettatori, pari a uno share dello 0,9%.

  • Rai 1 | La Preside 24,7% (4.225.000 spettatori)
  • Canale 5 | Zelig 20,8% (2.748.000 spettatori)
  • Rai 2 | Sulle ali dell’onore 2,9% (507.000 spettatori)
  • Italia 1 | Taken – Io vi troverò6,3% (1.203.000 spettatori)
  • Rai 3 | Lo Stato delle Cose6,8% (1.045.000 spettatori)
  • Rete 4 | Quarta Repubblica 5,3% (697.000 spettatori)
  • La7 | La Torre di Babele4,7% (911.000 spettatori)
  • Tv8 | 4 Hotel 2,2% (363.000 spettatori)
  • Nove | Reazione a catena0,9% (158.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: Stefano De Martino contro Gerry Scotti in access

Nuovo testa a testa anche nell’access prime time dei dati Auditel, con Stefano De Martino che ha trascinato Rai 1, dove la puntata di ieri di Affari Tuoi ha attirato 5 milioni e 301mila spettatori, pari al 24,5% di share. Gerry Scotti ha invece condotto La Ruota della Fortuna, che ieri ha intrattenuto 5 milioni e 462mila spettatori, pari al 25,4% di share su Canale 5.

Nella fascia preserale continua il dominio assoluto di Marco Liorni e L’Eredità, ieri addirittura al 29,2% di share con 5,3 milioni di spettatori. Tempi duri per Max Giusti e Caduta Libera, piombato al 16,4% di share (13,8% nella prima parte) con 2,7 milioni di spettatori.

