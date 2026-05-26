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Ascolti tv ieri (25 maggio): Alberto Angela batte ancora i Cesaroni, Gerry Scotti di nuovo meglio di De Martino

Ulisse vince la prima serata col 16,9% di share, la serie con Claudio Amendola si ferma al 14,2%: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Un’altra settimana degli ascolti tv si apre nel segno di Alberto Angela. Ieri lunedì 25 maggio 2026, infatti, su Rai 1 è tornato Ulisse – Il piacere della scoperta, mentre su Canale 5 è andata in onda la settima puntata de I Cesaroni – Il ritorno con Claudio Amendola. Nuovo appuntamento anche per Monica Maggioni alla guida di NewsRoom, così come per Nicola Porro al timone di Quarta Repubblica e per Corrado Augias alla conduzione de La Torre di Babele. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Ulisse – Il piacere della scoperta e I Cesaroni – Il ritorno

Ieri lunedì 25 maggio 2026 in prima serata su Rai 1 è andato in onda Ulisse – Il piacere della scoperta. L’ultima puntata dedicata a Parigi condotta da Alberto Angela ha conquistato 2 milioni e 504mila spettatori, toccando il 16,9% di share. Su Canale 5, invece, nuovo appuntamento con I Cesaroni – Il ritorno. La settima puntata della settima stagione della serie con Claudio Amendola (costretta a chiudere in anticipo) ha richiamato 2 milioni e 305mila spettatori, fermandosi al 14,2% di share sulla rete ammiraglia Mediaset.

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Su Rai 2 è tornato in onda The Unknown – Fino all’ultimo bivio. La terza puntata dello show condotto da Elettra Lamborghini e ‘Scintilla’ Gianluca Fubelli ha radunato 845mila spettatori, salendo al 5,6% di share. Su Italia 1, invece, è andata in onda la serie Attacco al potere – Paris has fallen, che ha appassionato 885mila spettatori, raggiungendo il 6,9% di share.

Monica Maggioni è tornata protagonista del prime time di Rai 3 con NewsRoom e il sesto appuntamento stagionale ha interessato 397mila spettatori, non andando oltre il 2,9% di share. Nicola Porro ha attirato 916mila spettatori su Rete 4 al timone di Quarta Repubblica, toccando il 7,9% di share. Su La7 La Torre di Babele di Corrado Augias ha invece totalizzato un a.m. di 881mila spettatori, registrando il 5% di share.

Su Tv8 GialappaShow – Best of ha intrattenuto 518mila spettatori, ottenendo il 3,7% di share. Su Nove, infine, Little Big Italy con Francesco Panella ha collezionato 589mila spettatori, pari a uno share del 3,6%.

  • Rai 1 | Ulisse – Il piacere della scoperta 16,9% (2.504.000 spettatori)
  • Canale 5 | I Cesaroni – Il ritorno 14,2% (2.305.000 spettatori)
  • Rai 2 | The Unknown – Fino all’ultimo bivio 5,6% (845.000 spettatori)
  • Italia 1 | Attacco al potere – Paris has fallen6,9% (885.000 spettatori)
  • Rai 3 | NewsRoom2,9% (397.000 spettatori)
  • Rete 4 | Quarta Repubblica 7,9% (916.000 spettatori)
  • La7 | La Torre di Babele5% (881.000 spettatori)
  • Tv8 | GialappaShow – Best of 3,7% (518.000 spettatori)
  • Nove | Little Big Italy3,6% (589.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: Stefano De Martino vs Gerry Scotti

Altro testa a testa tra Stefano De Martino e Gerry Scotti nella lunga ‘guerra’ dell’access prime time dei dati Auditel. La puntata di ieri di Affari Tuoi ha centrato il 23,4% di share grazie a 4 milioni e 558mila spettatori sintonizzati su Rai 1, ma La Ruota della Fortuna su Canale 5 ha raggiunto un ascolto medio di 4 milioni e 823mila spettatori, arrivando al 24,8% di share.

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