Ascolti tv ieri (25 agosto): Elvis batte Carosone, torna UPAS ma Scotti non ha rivali. Tutti i dati Auditel
Il film di Canale 5 vince in prima serata con il 13,6% di share, Carosello Carosone fermo al 10,4%, Filorosso al 5,6%, Chicago PD all’8,1%: tutti i numeri
Una nuova sfida artistica apre la settimana degli ascolti tv. Ieri lunedì 25 agosto 2025, infatti, due icone della musica napoletana e mondiale si sono ‘scontrati’ in prima serata: su Rai 1 è andato in onda il film Carosello Carosone ispirato alla vita di Renato Carosone, mentre su Canale 5 è andato in scena in prima tv Elvis, la pellicola da otto candidature ai Premi Oscar sulla storia di Elvis Presley. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.
Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Carosello Carosone e Elvis
Ieri lunedì 25 agosto 2025 in prima serata su Rai 1 è andato in onda Carosello Carosone. Ispirato alla vita del maestro della canzone napoletana Renato Carosone – interpretata da Eduardo Scarpetta – il film per la tv del 2021 ha conquistato 1 milione e 364mila spettatori, registrando il 10,4% di share. Su Canale 5, invece, è andato in onda il film Elvis. La pellicola del 2022 diretta da Baz Luhrmann con Austin Butler nei panni di Elvis Presley ha appassionato 1 milione e 526mila spettatori, pari al 13,6% di share.
Su Rai 2 è tornata in onda la serie tv statunitense Elsbeth. I nuovi episodi dello spin-off dei legal drama The good wife e The good fight hanno raccolto 660mila spettatori, toccando il 4,6% di share. Su Italia 1 Chicago PD ha invece richiamato 1 milione e 77mila spettatori, volando all’8,1% di share.
Dopo la breve ‘pausa’ della scorsa settimana, Manuela Moreno è tornata al timone di una nuova puntata di Filorosso. Il talk show di Rai 3 è tornato a parlare del delitto di Garlasco con gli avvocati Antonio De Rensis e Massimo Lovati e ha radunato 643 spettatori, ottenendo il 5,6% di share. Su Rete 4, invece, il film di Fausto Brizzi Poveri ma ricchi con Christian De Sica, Lucia Ocone ed Enrico Brignano ha collezionato 807 spettatori, facendo segnare il 5,9% di share.
Su La7 Vajoint – La diga del disonore ha totalizzato un a.m. di 655mila spettatori, pari al 4,7% di share. Su Tv8, infine, le repliche di GialappaShow hanno coinvolto 296mila spettatori, pari al 2,3% di share, mentre su Nove Little Big Italy ha interessato 349mila spettatori, pari a uno share del 2,5%.
- Rai 1 | Carosello Carosone – 10,4% (1.364.000 spettatori)
- Canale 5 | Elvis – 13,6% (1.526.000 spettatori)
- Rai 2 | Elsbeth – 4,6% (660.000spettatori)
- Italia 1 | Chicago PD – 8,1% (1.077.000 spettatori)
- Rai 3 | Filorosso – 5,6% (643.000spettatori)
- Rete 4 | Poveri ma ricchi – 5,9% (807.000 spettatori)
- La7 | Vajoint – 4,7% (655.000 spettatori)
- Tv8 | GialappaShow – 2,3% (296.000 spettatori)
- Nove | Little Big Italy – 2,5% (349.000 spettatori)
Ascolti, i numeri di ieri: l’access prime time
Nell’access prime time di ieri lunedì 25 agosto ha fatto il suo ritorno nel palinsesto di Rai 3 Un Posto al Sole. Dopo una ‘vacanza’ di due settimane, la storica soap opera è ripartita dal 6,9% di share, in una fascia oraria ancora dominata da Gerry Scotti. La puntata di ieri de La Ruota della Fotuna ha infatti sfiorato i 4 milioni e mezzo di spettatori, svettando al 27,1% di share.
