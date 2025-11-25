Ascolti tv ieri (24 novembre): il GF non si sblocca, Lino Guanciale chiude alla grande, irraggiungibile Scotti Il commissario Ricciardi 3 chiude in al 22,1% di share, bene Giletti, La Ruota della Fortuna ancora oltre i 5 milioni e mezzo: tutti i numeri e dati Auditel

Cala il sipario su Il commissario Ricciardi 3 e si apre una nuova settimana negli ascolti tv. Ieri lunedì 24 novembre 2025, infatti, su Rai 1 è andata in onda l’ultima puntata della fiction con Lino Guanciale, mentre su Canale 5 è andata in scena la decima diretta stagionale del Grande Fratello di Simona Ventura. Nuovo appuntamento per Massimo Giletti al timone de Lo Stato delle Cose e per Nicola Porro alla guida di Quarta Repubblica, così come per Corrado Augias e La Torre di Babele. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Il commissario Ricciardi 3 e il Grande Fratello

Ieri lunedì 24 novembre 2025 in prima serata su Rai 1 è andato in scena il gran finale de Il commissario Ricciardi 3. L’ultima puntata della terza stagione della fiction Lino Guanciale nei panni del commissario nato dalla penna di Maurizio De Giovanni ha conquistato 3 milioni e 724mila spettatori, chiudendo al 22,2% di share. Su Canale 5, invece, è andata in onda la decima diretta stagionale del Grande Fratello 2025, condotto da Simona Ventura. La puntata di ieri – che ha visto la nomina di Giulia Soponariu prima finalista – ha radunato 1 milione e 887mila spettatori, registrando il 14,5% di share sulla rete ammiraglia Mediaset.

Su Rai 2 Teo Mammucari ha chiuso la sua avventura alla guida de Lo Spaesato. L’ultimo episodio della seconda stagione ha raccolto 723mila spettatori, arrivando al 4,3% di share sulla seconda rete. Su Italia 1 è invece andato in onda il film Fast & Furious 8, che ha appassionato 976mila spettatori, raggiungendo il 6% di share.

Massimo Giletti è tornato al timone de Lo Stato delle Cose in prima serata su Rai 3 e la puntata di ieri – in cui si è tornati a parlare del delitto di Garlasco – ha interessato 1 milione e 77mila spettatori, ottenendo il 7,2% di share. Nuovo appuntamento anche per Nicola Porro alla conduzione di Quarta Repubblica, che ha fatto segnare al 4,8% di share grazie a 621mila spettatori sintonizzati su Rete 4. Su La7 La Torre di Babele di Corrado Augias ha invece totalizzato un a.m. di 744mila spettatori, toccando il 4% di share.

Su Tv8 il sesto appuntamento stagionale di GialappaShow condotto dal Mago Forest ha collezionato 793mila spettatori, pari al 4,9% di share. Su Nove, infine, Little Big Italy con Francesco Panella ha richiamato 411mila spettatori, pari a uno share del 2,3%.

Rai 1 | Il commissario Ricciardi 3 – 22,2% (3.724.000 spettatori)

| Il commissario Ricciardi 3 – (3.724.000 spettatori) Canale 5 | Grande Fratello – 14,5% (1.887.000 spettatori)

| Grande Fratello – (1.887.000 spettatori) Rai 2 | Lo Spaesato – 4,3% (723.000 spettatori)

| Lo Spaesato – (723.000 spettatori) Italia 1 | Fast & Furious 8 – 6% (976.000 spettatori)

| Fast & Furious 8 – (976.000 spettatori) Rai 3 | Lo Stato delle Cose – 7,2% (1.077.000 spettatori)

| Lo Stato delle Cose – (1.077.000 spettatori) Rete 4 | Quarta Repubblica – 4,8% (621.000 spettatori)

| Quarta Repubblica – (621.000 spettatori) La7 | La Torre di Babele – 4% (744.000 spettatori)

| La Torre di Babele – (744.000 spettatori) Tv8 | GialappaShow – 4,9% (793.000 spettatori)

| GialappaShow – (793.000 spettatori) Nove | Little Big Italy – 2,3% (411.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: De Martino vs Scotti

Gerry Scotti resta irraggiungibile per Stefano De Martino. La puntata di ieri di Affari Tuoi, infatti, ha attirato 4 milioni e 822mila spettatori, salendo al 22,6% di share su Rai 1. La Ruota della Fortuna, tuttavia – nonostante la puntata ‘flop’ – è volato ancora oltre i 5 milioni e mezzo (5 milioni e 657mila) di spettatori e al 26,7% di share su Canale 5.

