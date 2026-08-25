Ascolti tv ieri (24 agosto): Milo Infante parte col botto su Mediaset, Il giovane Montalbano non sbaglia mai L’amata fiction con Michele Riondino vince col 18,7% di share, Scherzi a Parte al 12,9% su Canale 5: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Si apre l’ultima settimana agostana di ascolti tv. Ieri lunedì 24 agosto 2026, infatti, su Rai 1 sono continuate le repliche de Il giovane Montalbano con la seconda stagione, mentre su Canale 5 è andato in onda Scherzi a Parte. Antonino Monteleone e Adele Grossi sono tornati al timone di Filorosso, Giuseppe Brindisi alla guida di Zona Bianca. Esordio per Milo Infante in Mediaset alla conduzione di Ore 11 su Rete 4. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Il giovane Montalbano e Scherzi a Parte

Ieri lunedì 24 agosto 2026 in prima serata su Rai 1 è andato in onda Il giovane Montalbano. La replica prima puntata della seconda stagione dell’amata fiction con Michele Riondino nei panni del commissario nato dalla penna di Andrea Camilleri ha appassionato 2 milioni e 209mila spettatori, volando al 18,7% di share. Su Canale 5, invece, è andato in onda Scherzi a parte. La replica della seconda puntata dello show condotto da Max Giusti (affiancato, per l’occasione, da Samira Lui) ha radunato 1 milione e 333mila spettatori, registrando il 12,9% di share sulla rete ammiraglia Mediaset.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Su Rai 2 il film Il codice Da Vinci tratto dal bestseller di Dan Brown con Tom Hanks e Audrey Tautou ha raccolto 691mila spettatori, segnando il 5,8% di share. Su Italia 1è invece andato in onda il film Icefall – Caccia sul ghiaccio, che ha attirato 991mila spettatori e ottenuto il 7,3% di share.

Antonino Monteleone e Adele Grossi sono tornati a condurre Filorosso e la puntata di ieri – nella quale si è tornati a parlare del delitto di Garlasco – ha interessato 495mila spettatori, centrando il 4,7% di share. Giuseppe Brindisi ha condotto un nuovo appuntamento di Zona Bianca, ieri al 5% di share grazie a 520mila spettatori sintonizzati su Rete 4. Su La7 In viaggio con Barbero – Lavoro e schiavitù ha invece totalizzato (in replica) un a.m. di 335mila spettatori, raggiungendo il 2,6% di share.

Su Tv8 le repliche di Dinner Club con Carlo Cracco hanno coinvolto 257mila spettatori, pari al 2,4% di share. Su Nove, infine, Little Big Italy con Francesco Panella ha collezionato 301mila spettatori, pari a uno share del 3,1%.

Rai 1 | Il giovane Montalbano – 18,7% (2.209.000 spettatori)

| Il giovane Montalbano – (2.209.000 spettatori) Canale 5 | Scherzi a Parte – 12,9% (1.333.000 spettatori)

| Scherzi a Parte – (1.333.000 spettatori) Rai 2 | Il codice Da Vinci – 5,8% (619.000 spettatori)

| Il codice Da Vinci – (619.000 spettatori) Italia 1 | Icefall – Caccia sul ghiaccio– 7,3% (991.000 spettatori)

| Icefall – Caccia sul ghiaccio– (991.000 spettatori) Rai 3 | Filorosso – 4,7% (495.000 spettatori)

| Filorosso – (495.000 spettatori) Rete 4 | Zona Bianca – 5% (520.000 spettatori)

| Zona Bianca – (520.000 spettatori) La7 | In viaggio con Barbero – Lavoro e schiavitù – 2,6% (335.000 spettatori)

| In viaggio con Barbero – Lavoro e schiavitù – (335.000 spettatori) Tv8 | Dinner Club – 2,4% (254.000 spettatori)

| Dinner Club – (254.000 spettatori) Nove | Little Big Italy – 3,1% (301.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: Marco Liorni contro Gerry Scotti, Insegno il debutto di Infante

Al via una nuova settimana anche per Gerry Scotti e Marco Liorni a rincorrere, protagonisti dell’access prime time dei dati Auditel. La puntata di ieri de L’Eredità Summer ha richiamato 2 milioni e 524mila spettatori, toccando il 16,5% di share su Rai 1. Su Canale 5 La Ruota della Fortuna ha invece raggiunto un ascolto medio di 3 milioni e 972mila spettatori, totalizzando il 26,1% di share.

Inizia bene nella fascia preserale anche Reazione a Catena condotto da Pino Insegno, con la puntata di ieri che ha intrattenuto 2 milioni e 997mila spettatori su Rai 1, pari al 24,4% di share. Su Canale 5 The Wall di Max Giusti si è fermato al 15% di share con 1 milione e 619mila spettatori.

Nel daytime del mattino è arrivato l’esordio di Milo Infante sulle reti Mediaset dopo l’addio alla Rai. La prima puntata di Ore 11 in onda su Rete 4 – con ampio spazio dedicato al delitto di Garlasco – ha raccolto 460mila spettatori, debuttando al 9,6% di share (550mila spettatori e il 6,9% di share nella seconda parte). La prima giornata di Infante in casa del Biscione è proseguita nel pomeriggio con Verità Nascoste – Il diario, che è stato scelto da 1 milione e 225mila spettatori, pari al 16,7% di share.

INTERVISTA A FRANCESCO SOLE, TRA I PRIMI YOUTUBER ITALIANI

Potrebbe interessarti anche