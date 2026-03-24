Ascolti tv ieri (23 marzo): Gassmann in calo, Max Giusti ne approfitta per chiudere alla grande, botto La7 Guerrieri vince e cala al 19,6% di share, Scherzi a Parte saluta al 22,5%, exploit Mentana col referendum e rivincita Scotti su De Martino: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Un’altra settimana degli ascolti tv si apre nel segno di Alessandro Gassmann. Ieri lunedì 23 marzo 2026, infatti, su Rai 1 è proseguita la fiction Guerrieri – La regola dell’equilibrio, mentre su Canale 5 Max Giusti ha condotto una nuova puntata di Scherzi a parte. Nuovo appuntamento anche per Massimo Giletti al timone de Lo Stato delle Cose e per Nicola Porro alla guida di Quarta Repubblica, oltre al ritorno di Diego Bianchi con Propaganda Live, con il risultato del referendum ovviamente al centro dei dibattiti. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Guerrieri – La regola dell’equilibrio e Scherzi a parte

Ieri lunedì 23 marzo 2026 in prima serata su Rai 1 è tornata in onda la serie tv Guerrieri – La regola dell’equilibrio. La terza puntata della nuova fiction con Alessandro Gassmann ha richiamato 3 milioni e 306mila spettatori; il quinto e sesto episodio hanno così toccato il 19,6% di share sulla prima rete. Su Canale 5, invece, è andato in onda Scherzi a parte. L’ultimo appuntamento – con gli scherzi a Sal Da Vinci, Simona Ventura e Alessia Marcuzzi – della nuova edizione condotta da Max Giusti ha radunato 2 milioni e 647mila spettatori, chiudendo il 21,1% di share sulla rete ammiraglia Mediaset.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Su Rai 2 il Tg2 Speciale Referendum Giustizia è stato seguito da 494mila spettatori, registrando il 2,5% di share. Su Italia 1, invece, il film The Transporter con Jason Statham ha conquistato 1 milione e 104mila spettatori, raggiungendo il 5,8% di share.

Massimo Giletti è tornato al timone de Lo Stato delle Cose nel prime time di Rai 3. La puntata di ieri – nella quale si è tornati a parlare del delitto di Garlasco – ha attirato 937mila spettatori, segnando il 6,1% di share. Nicola Porro ha invece condotto un nuovo appuntamento di Quarta Repubblica, che su Rete 4 ha fatto segnare il 4% di share con 526mila spettatori sintonizzati. Su La7 Diego Bianchi è tornato alla guida di Propaganda Live, che ha totalizzato un a.m. di 1 milione e 357mila spettatori, pari al 9,8% di share.

Su Tv8, infine, il film The Equalizer3 3 – Senza tregua con Denzel Washington ha collezionato 597mila spettatori, pari al 3,4% di share, mentre su Nove Via dall’incubo con Jennifer Lopez ha appassionato 243mila spettatori, pari a uno share dell’1,5%.

Rai 1 | Guerrieri – La regola dell’equilibrio – 19,6% (3.306.000 spettatori)

| Guerrieri – La regola dell’equilibrio – (3.306.000 spettatori) Canale 5 | Scherzi a parte – 22,5% (2.969.000 spettatori)

| Scherzi a parte – (2.969.000 spettatori) Rai 2 | Tg2 Speciale Referendum Giustizia – 2,5% (494.000 spettatori)

| Tg2 Speciale Referendum Giustizia – (494.000 spettatori) Italia 1 | The Transporter – 5,8% (1.104.000 spettatori)

| The Transporter – (1.104.000 spettatori) Rai 3 | Lo Stato delle Cose – 6,1% (937.000 spettatori)

| Lo Stato delle Cose – (937.000 spettatori) Rete 4 | Quarta Repubblica – 4% (526.000 spettatori)

| Quarta Repubblica – (526.000 spettatori) La7 | Propaganda Live – 9,8% (1.357.000 spettatori)

| Propaganda Live – (1.357.000 spettatori) Tv8 | The Equalizer 3 – Senza tregua – 3,4% (597.000 spettatori)

| The Equalizer 3 – Senza tregua – (597.000 spettatori) Nove | Via dall’incubo – 1,5% (243.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: Gerry Scotti sconfigge Stefano De Martino

Gerry Scotti torna avanti nel testa a testa con Stefano De Martino nell’access prime time dei dati Auditel. La puntata di ieri di Affari Tuoi ha infatti raggiunto il 22,7% di share con oltre 5 milioni di spettatori su Rai 1, ma su Canale 5 La Ruota della Fortuna ha fatto di meglio con un ascolto medio di 5,3 milioni di spettatori, arrivando a toccare il 24,2% di share.

Potrebbe interessarti anche