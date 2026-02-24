Ascolti tv ieri (23 febbraio): Scotti vola e saluta De Martino, Giletti super manda un messaggio alla Rai Il meglio di Zelig vince la prima serata con il 17,5% di share, Rosso Volante al 14,9% su Rai 1, Lo Stato delle Cose 8,8%, ottimo Augias: tutti i dati Auditel

Si apre la nuova settimana degli ascolti tv, che sarà ovviamente trascinata dall’effetto Sanremo. In attesa del debutto del Festival, ieri lunedì 23 febbraio 2026 su Rai 1 è andato in onda il film Rosso Volante, mentre su Canale 5 è tornato Zelig con il meglio dell’ultima edizione. Massimo Giletti è tornato al timone de Lo Stato delle Cose, Nicola Porro alla guida di Quarta Repubblica, così come Corrado Augias alla conduzione de La Torre di Babele. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Rosso Volante e Zelig 30 – Svisti e mai visti

Ieri lunedì 23 febbraio 2026 in prima serata su Rai 1 è andato in onda il film Rosso Volante. La pellicola con Giorgio Pasotti nei panni del campione olimpico azzurro Eugenio Monti ha interessato 2 milioni e 393mila spettatori, toccando il 14,9% di share. Su Canale 5, invece, è andato in onda Zelig 30 – Svisti e mai visti. Il best of dell’ultima edizione dello show condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada ha raccolto 1 milioni e 966mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset, chiudendo al 17,5% di share.

Spazio ai classici su Rai 2, dove il film Dirty Dancing ha conquistato 1 milione e 184mila spettatori, ottenendo il 6,6% di share. Su Italia 1 Run All Night – Una notte per sopravvivere con Liam Neeson ha invece appassionato 969mila spettatori, raggiungendo il 5,7% di share.

Dopo la notizia della clamorosa chiusura del suo programma, Massimo Giletti è tornato alla conduzione de Lo Stato delle Cose su Rai 3. La puntata di ieri – nella quale si è tornati a parlare del delitto di Garlasco – ha attirato 1 milione e267mila spettatori, facendo segnare l’8,8% di share. Nicola Porro è tornato invece alla guida di Quarta Repubblica, che su Rete 4 ha centrato il 5,7% di share grazie a 691mila spettatori sintonizzati. Corrado Augias ha condotto un nuovo appuntamento de La Torre di Babele, che ha totalizzato un a.m. di 985mila spettatori su La7, pari al 5,3% di share.

Su Tv8, infine, 4 Hotel con Bruno Barbieri ha collezionato 363mila spettatori, pari al 2,3% di share, mentre su Nove Cash or Trash – La Notte dei Tesori condotto da Paolo Conticini ha coinvolto 268mila spettatori, pari a uno share dell’1,6%.

Ascolti, i numeri di ieri: Gerry Scotti batte Stefano De Martino (che saluta)

Stefano De Martino è tornato per l’ultima volta protagonista dell’access prime time di Rai 1 che, a partire da stasera, sarà ovviamente dedicato al Festival di Sanremo 2026 di Carlo Conti. Prima della lunga ‘pausa’, la puntata di ieri di Affari Tuoi (iniziata alle 21) si è dovuta accontentare del 23,1% di share con 4 milioni e 853mila spettatori. Gerry Scotti (che non si fermerà e continuerà ad andare in onda regolarmente anche nella settimana sanremese) ne ha approfittato per sfondare la parete dei 5 milioni e La Ruota della Fortuna ha raggiunto 5 milioni e 207mila spettatori, toccando il 24,9% di share su Canale 5.

