Ascolti tv ieri (22 settembre): immenso Scotti oltre i 5 milioni, vince Temptation. Giletti e Maria De Filippi ripartono forte
Flop Rai 1 con ‘Tutto a Posto’ fermo all’11,9%, Elettra Lamborghini cala e Filippo Bisciglia trionfa, bene il ritorno di Uomini e Donne: tutti i dati Auditel
Il gran finale di Temptation Island inaugura la nuova settimana degli ascolti tv. Ieri lunedì 22 settembre 2025, infatti, su Canale 5 è andato in onda lo speciale Temptation Island e poi… e poi condotto da Filippo Bisciglia, mentre su Rai 1 è andato in onda il film Tutto a posto. Elettra Lamborghini è tornata alla guida di Boss in Incognito, mentre per quanto riguarda la ‘battaglia’ dei talk show Massimo Giletti è tornato al timone de Lo Stato delle Cose sfidando Quarta Repubblica di Nicola Porro e La Torre di Babele di Corrado Augias. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.
Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Tutto a posto e Temptation Island e poi… e poi
Ieri lunedì 22 settembre 2025 per il ciclo Purché finisca bene in prima serata su Rai 1 è andato in onda il film Tutto a posto, che ha raccolto 1 milione e 848mila spettatori fermandosi all’11,9% di share sulla prima rete. Su Canale 5, invece, è andato in scena l’ultimo appuntamento di Temptation Island. Lo speciale Temptation Island e poi… e poi che ha svelato gli ultimi aggiornamenti sulle coppie protagoniste ha chiuso l’edizione dei record e registrato il 18,5% di share. La puntata finale condotta da Filippo Bisciglia ha radunato 3 milioni e 5mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset.
Dopo l’ottimo debutto della scorsa settimana (con oltre 1 milione di spettatori), su Rai 2 Elettra Lamborghini è tornata alla guida di Boss in Incognito. La seconda puntata dell’undicesima edizione dello show ha toccato il 6,3% di share con 975mila spettatori. Su Italia 1 è invece andato in onda il film Killer Elite. La pellicola del 2011 con Jason Statham, Robert De Niro, Clive Owen e Yvonne Strahovski ha appassionato 996mila spettatori, raggiungendo il 6,2% di share.
Massimo Giletti è tornato protagonista del prime time del lunedì di Rai 3 al timone de Lo Stato delle Cose. La nuova edizione si è aperta con gli ultimi sviluppi sul delitto di Garlasco e ha interessato 920mila spettatori, facendo segnare il 6,6% di share. Su Rete 4, invece, Nicola Porro è ha condotto il quarto appuntamento stagionale di Quarta Repubblica, che ha ottenuto il 5,5% di share grazie a 684mila spettatori sintonizzati. Su La7 La Torre di Babele di Corrado Augias ha totalizzato un a.m. di 821mila spettatori, pari al 4,7% di share.
- Rai 1 | Purché finisce bene – Tutto a posto – 11,9% (1.848.000 spettatori)
- Canale 5 | Temptation Island e poi… e poi – 18,5% (3.005.000 spettatori)
- Rai 2 | Boss in Incognito – 6,3% (975.000spettatori)
- Italia 1 | Killer Elite – 6,2% (996.000 spettatori)
- Rai 3 | Lo Stato delle Cose – 6,6% (920.000spettatori)
- Rete 4 | Quarta Repubblica – 5,5% (684.000 spettatori)
- La7 | La Torre di Babele – 4,7% (821.000 spettatori)
- Tv8 | Attacco al potere – Olympus has fallen – 2,1% (339.000 spettatori)
- Nove | Little Big Italy – 3% (521.000 spettatori)
Ascolti, i numeri di ieri: Gerry Scotti da record
Non conosce limiti Gerry Scotti, che continua a volare (e dominare) nell’access prime time degli ascolti tv. La puntata di ieri lunedì 22 settembre 2025 de La Ruota della Fortuna sfondato la parete dei 5 milioni di spettatori e toccato il 25,1% di share. Affari Tuoi di Stefano De Martino si è invece fermato a quota 4,3 milioni di spettatori, pari al 21,3% di share. Benissimo anche il ritorno di Uomini e Donne. La prima puntata della nuova edizione del dating show di Maria De Filippi ha raggiunto il 25,9% di share nel daytime pomeridiano di Canale 5.
