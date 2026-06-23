Ascolti tv ieri (22 giugno): Giorgia Cardinaletti e Nek si prendono la prima serata, Scotti da urlo senza De Martino Vita! Il concerto vince col 20,7% di share, Un Nuovo Inizio chiude in calo al 13,1%: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Comincia una nuova settimana anche negli ascolti tv. Ieri lunedì 22 giugno 2026, infatti, su Rai 1 è andato in scena Vita! Il concerto condotto da Giorgia Cardinaletti e Nek, mentre su Canale 5 è andato in onda il gran finale della fiction spagnola Un nuovo inizio. Insieme ad Adele Grossi, Antonino Monteleone è tornato alla guida di Filorosso, mentre Nicola Porro è tornato al timone di Quarta Repubblica. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Vita! Il concerto e Un nuovo inizio

Ieri lunedì 22 giugno 2026 in prima serata su Rai 1 è andato scena Vita! Il concerto. Il grande evento musicale del Circo Massimo a Roma condotto da Giorgia Cardinaletti e Nek ha radunato 2 milioni e 757mila spettatori, registrando il 20,7% di share. Su Canale 5, invece, è andato in onda il gran finale della serie tv Un nuovo inizio. L’ultima puntata della fiction spagnola con Megan Montaner ha conquistato 1 milione e 681mila spettatori, chiudendo al 13,1% di share sulla rete ammiraglia Mediaset.

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Dopo l’exploit della scorsa settimana, su Rai 2 Elettra Lamborghini ha richiamato 579mila spettatori con le repliche dell’undicesima stagione di Boss in Incognito, ieri al 5,4% di share. Su Italia 1, invece, il film Fall ha appassionato 839mila spettatori, ottenendo il 5,9% di share.

Dopo le presunte tensioni della scorsa settimana, Antonino Monteleone e Adele Grossi sono tornati alla conduzione di Filorosso. La puntata di ieri – durante la quale si è tornati a parlare del delitto di Garlasco – ha attirato 511mila spettatori, facendo segnare il 4,2% di share. Nicola Porro ha invece raccolto 616mila spettatori su Rete 4 al timone di Quarta Repubblica, raggiungendo il 5,7% di share. Su La7 Corrado Augias ha invece totalizzato un a.m. di 633mila spettatori alla guida de La Torre di Babele, che in replica ha toccato il 4,1% di share.

Su Tv8 il film Sei giorni, sette notti ha intrattenuto 486mila spettatori, pari al 3,4% di share. Su Nove, infine, Little Big Italy con Francesco Panella ha collezionato 470mila spettatori, pari a uno share del 3,3%.

Rai 1 | Vita! Il concerto – 20,7% (2.757.000 spettatori)

| Vita! Il concerto – (2.757.000 spettatori) Canale 5 | Un nuovo inizio – 13,1% (1.681.000 spettatori)

| Un nuovo inizio – (1.681.000 spettatori) Rai 2 | Boss in Incognito – 5,4% (579.000 spettatori)

| Boss in Incognito – (579.000 spettatori) Italia 1 | Fall – 5,9% (839.000 spettatori)

| Fall – (839.000 spettatori) Rai 3 | Filorosso – 4,2% (511.000 spettatori)

| Filorosso – (511.000 spettatori) Rete 4 | Quarta Repubblica – 5,7% (616.000 spettatori)

| Quarta Repubblica – (616.000 spettatori) La7 | La Torre di Babele – 4,1% (633.000 spettatori)

| La Torre di Babele – (633.000 spettatori) Tv8 | Sei giorni, sette notti – 3,4% (486.000 spettatori)

| Sei giorni, sette notti – (486.000 spettatori) Nove | Little Big Italy – 3,2% (470.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: Gerry Scotti decolla

Con Stefano De Martino in ‘panchina’ per lasciare spazio a Lionel Messi e ai Mondiali (Affari Tuoi torna in onda stasera), Gerry Scotti ha dilagato nuovamente nell’access prime time dei dati Auditel. La puntata di ieri de La Ruota della Fortuna ha infatti raggiunto un ascolto medio di 4 milioni e 854mila spettatori, arrivando a toccare al 27,8% di share.

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