Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Ascolti tv ieri (22 dicembre): vince Rai 1, Gerry Scotti torna ad allungare su De Martino

In 4 milioni per la finale di Supercoppa, Love Again (13,4% di share) meglio di Io sono Farah (12,8%), Porro si gode l’assenza di Giletti: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Si apre una nuova settimana di ascolti tv e si respira sempre di più aria di feste. Ieri lunedì 22 dicembre 2025, infatti, su Rai 1 è andato in onda il film Love Again, mentre Canale 5 ha ‘risposto’ con i nuovi episodi della dizi turca Io sono Farah. Su Italia 1 è invece andata di scena la finale di Supercoppa italiana. Nuovo appuntamento per Nicola Porro al timone di Quarta Repubblica e per Corrado Augias alla guida de La Torre di Babele. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Love Again e Io sono Farah

Ieri lunedì 22 dicembre 2025 in prima serata su Rai 1 è andato in onda il film Love Again. La pellicola del 2024 – che segnò l’esordio come attrice di Céline Dion – ha attirato 2 milioni e 218mila spettatori, registrando al 13,4% di share. Su Canale 5, invece, è tornata la serie tv Io sono Farah. I nuovi episodi della dizi turca hanno richiamato 2 milioni e 135mila spettatori, arrivando al 12,8% di share sulla rete ammiraglia Mediaset.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Su Rai 2 Formidabile Discoring ha conquistato 854mila spettatori, facendo segnare il 5,8% di share sulla seconda rete. Spazio al calcio, invece, su Italia 1, dove è andata in scena la finale di Supercoppa italiana – Napoli-Bologna. La vittoria degli azzurri di Antonio Conte ha appassionato 4 milioni e 42mila spettatori, toccando il 19,7% di share.

Con Massimo Giletti e Lo Stato delle Cose già in vacanza, la prima serata del lunedì Rai 3 ha lasciato spazio a un grande classico del musical come Tutti insieme appassionatamente, che ha raccolto 911mila spettatori, raggiungendo il 5,9% di share. Nicola Porro è invece tornato alla guida Quarta Repubblica e la puntata di ieri – nella quale si è tornati a parlare del delitto di Garlasco – ha segnato il 6,7% di share grazie a 834mila spettatori sintonizzati su Rete 4. Su La7 La Torre di Babele di Corrado Augias ha invece totalizzato un a.m. di 634mila spettatori, toccando il 3,4% di share.

Su Tv8 GialappaShow – Best Of condotto dal Mago Forest ha interessato 456mila spettatori, pari al 2,9% di share. Su Nove, infine, Little Big Italy con Francesco Panella ha collezionato 384mila spettatori, pari a uno share del 2,2%.

  • Rai 1 | Love Again 13,4% (2.218.000 spettatori)
  • Canale 5 | Io sono Farah 12,8% (2.135.000 spettatori)
  • Rai 2 | Formidabile Discoring5,6% (854.000 spettatori)
  • Italia 1 | Supercoppa italiana – Napoli-Bologna19,7% (4.042.000 spettatori)
  • Rai 3 | Tutti insieme appassionatamente5,9% (911.000 spettatori)
  • Rete 4 | Quarta Repubblica 6,7% (834.000 spettatori)
  • La7 | La Torre di Babele3,4% (634.000 spettatori)
  • Tv8 | GialappaShow 2,9% (456.000 spettatori)
  • Nove | Little Big Italy2,2% (384.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: Stefano De Martino contro Gerry Scotti

Nell’access prime time di ieri (ridimensionato dalla finale di Supercoppa) Gerry Scotti ha ottenuto il 23,3% di share al timone de La Ruota della Fortuna, che ha radunato 4 milioni e 882mila spettatori su Canale 5. La puntata di ieri di Affari Tuoi, invece, si è fermata il 20,7% di share; il game show di punta di Rai 1 condotto da Stefano De Martino ha coinvolto 4 milioni e 358mila spettatori.

Potrebbe interessarti anche

Ascolti 8 dicembre 2025

Ascolti tv ieri (8 dicembre): Sandokan cala ma stravince

La serie con Can Yaman trionfa col 27,6% di share (ma non basta a De Martino), ottim...
Ascolti 1 dicembre 2025

Ascolti tv ieri (1° dicembre): debutto col botto per Sandokan, Rai 1 vola con Can Yaman e GF fermo

La nuova serie fa il pieno e trionfa col 33,9% di share facendo decollare anche Stef...
Ascolti 24 novembre 2025

Ascolti tv ieri (24 novembre): il GF non si sblocca, Lino Guanciale chiude alla grande, irraggiungibile Scotti

Il commissario Ricciardi 3 chiude in al 22,1% di share, bene Giletti, La Ruota della...
Ascolti 17 novembre 2025

Ascolti tv ieri (17 novembre): Grande Fratello bloccato, Lino Guanciale fa volare Rai 1, Scotti da record

Il commissario Ricciardi 3 cresce in prima serata (22,2% di share), bene Giletti, La...
Ascolti 10 novembre 2025

Ascolti tv ieri 10 novembre: Sinner fa volare Rai 2 (e De Martino paga), GF al 15%, partenza super di Guanciale

Il commissario Ricciardi 3 debutta e domina in prima serata (21,2% di share), bene G...
Ascolti 27 ottobre 2025

Ascolti tv ieri (27 ottobre): il GF non esce dalla crisi, dominio Blanca, Scotti accelera

La fiction con Maria Chiara Giannetta vince ancora col 24,3% di share, Simona Ventur...
Ascolti 3 novembre 2025

Ascolti tv ieri (3 novembre): il GF non si rialza, Blanca chiude col botto, Matano super

La fiction con Maria Chiara Giannetta vola oltre i 4 milioni, Simone Ventura ferma a...
Ascolti 21 dicembre 2025

Ascolti tv ieri (21 dicembre): Gerry Scotti meglio anche di Marco Liorni

Chi vuole essere milionario vince col 18,8% di share, L’Eredità Telethon al 13,4%, b...
Ascolti Tv 15 dicembre 2025

Ascolti Tv ieri (15 dicembre): Sandokan sbanca e il Grande Fratello cola a picco, boom Giletti con Garlasco

Mentre Can Yaman si prendeva la scena, anche Massimo Giletti su Rai 3 ha raggiunto u...

Visit Monaco

Monaco da scoprire

Un gioiello del Mediterraneo tra sostenibilità e cultura

LEGGI

Personaggi

Sophie Kinsella

Sophie Kinsella
Lily Collins

Lily Collins
Martina Colombari

Martina Colombari
Gerry Scotti La Ruota della Fortuna

Diego Fornaciari

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963