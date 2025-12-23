Ascolti tv ieri (22 dicembre): vince Rai 1, Gerry Scotti torna ad allungare su De Martino In 4 milioni per la finale di Supercoppa, Love Again (13,4% di share) meglio di Io sono Farah (12,8%), Porro si gode l’assenza di Giletti: tutti i dati Auditel

Si apre una nuova settimana di ascolti tv e si respira sempre di più aria di feste. Ieri lunedì 22 dicembre 2025, infatti, su Rai 1 è andato in onda il film Love Again, mentre Canale 5 ha ‘risposto’ con i nuovi episodi della dizi turca Io sono Farah. Su Italia 1 è invece andata di scena la finale di Supercoppa italiana. Nuovo appuntamento per Nicola Porro al timone di Quarta Repubblica e per Corrado Augias alla guida de La Torre di Babele. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Love Again e Io sono Farah

Ieri lunedì 22 dicembre 2025 in prima serata su Rai 1 è andato in onda il film Love Again. La pellicola del 2024 – che segnò l’esordio come attrice di Céline Dion – ha attirato 2 milioni e 218mila spettatori, registrando al 13,4% di share. Su Canale 5, invece, è tornata la serie tv Io sono Farah. I nuovi episodi della dizi turca hanno richiamato 2 milioni e 135mila spettatori, arrivando al 12,8% di share sulla rete ammiraglia Mediaset.

Su Rai 2 Formidabile Discoring ha conquistato 854mila spettatori, facendo segnare il 5,8% di share sulla seconda rete. Spazio al calcio, invece, su Italia 1, dove è andata in scena la finale di Supercoppa italiana – Napoli-Bologna. La vittoria degli azzurri di Antonio Conte ha appassionato 4 milioni e 42mila spettatori, toccando il 19,7% di share.

Con Massimo Giletti e Lo Stato delle Cose già in vacanza, la prima serata del lunedì Rai 3 ha lasciato spazio a un grande classico del musical come Tutti insieme appassionatamente, che ha raccolto 911mila spettatori, raggiungendo il 5,9% di share. Nicola Porro è invece tornato alla guida Quarta Repubblica e la puntata di ieri – nella quale si è tornati a parlare del delitto di Garlasco – ha segnato il 6,7% di share grazie a 834mila spettatori sintonizzati su Rete 4. Su La7 La Torre di Babele di Corrado Augias ha invece totalizzato un a.m. di 634mila spettatori, toccando il 3,4% di share.

Su Tv8 GialappaShow – Best Of condotto dal Mago Forest ha interessato 456mila spettatori, pari al 2,9% di share. Su Nove, infine, Little Big Italy con Francesco Panella ha collezionato 384mila spettatori, pari a uno share del 2,2%.

Ascolti, i numeri di ieri: Stefano De Martino contro Gerry Scotti

Nell’access prime time di ieri (ridimensionato dalla finale di Supercoppa) Gerry Scotti ha ottenuto il 23,3% di share al timone de La Ruota della Fortuna, che ha radunato 4 milioni e 882mila spettatori su Canale 5. La puntata di ieri di Affari Tuoi, invece, si è fermata il 20,7% di share; il game show di punta di Rai 1 condotto da Stefano De Martino ha coinvolto 4 milioni e 358mila spettatori.

