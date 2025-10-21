Trova nel Magazine
Ascolti tv ieri (20 ottobre): il GF non si rialza, Blanca certezza Rai, ma a De Martino non basta la ‘strategia’ di Scotti

Il reality di Canale 5 si ferma al 14,2% di share, la fiction con Maria Chiara Giannetta si avvicina ai 4 milioni, cala Mammucari: tutti i dati Auditel

La nuova settimana degli ascolti tv si apre tra certezze, prove del nove e debutti. Ieri lunedì 20 ottobre 2025, infatti, su Rai 1 è tornata in onda la fiction con Maria Chiara Giannetta Blanca, mentre su Canale 5 è andata in scena la quarta diretta stagionale del Grande Fratello di Simona Ventura. Nuovo appuntamento per Massimo Giletti al timone de Lo Stato delle Cose e per Nicola Porro alla guida di Quarta Repubblica, mentre su Tv8 ha fatto il suo esordio la nuova edizione di GialappaShow. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Blanca 3 e il Grande Fratello

Ieri lunedì 20 ottobre 2025 in prima serata su Rai 1 è tornata in onda la fiction Blanca. La quarta puntata della terza stagione della serie con Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno ha appassionato 3 milione e 915mila spettatori, crescendo al 23,9% di share e trionfando nuovamente nel prime time. Su Canale 5, invece, è andata in scena la quarta diretta stagionale di Simona Ventura alla conduzione del Grande Fratello 2025. Dopo il crollo nei dati Auditel, ieri il reality show della rete ammiraglia Mediaset – che ha visto un nuovo televoto flash – ha interessato 1 milione e 873mila spettatori, non andando oltre il 14,2% di share.

Dopo il timido debutto della scorsa settimana (al 4,4% di share) Teo Mammucari ha condotto il secondo apputnamento del nuovo show Lo Spaesato, che ha registrato il 3,8% di share con 674mila spettatori sintonizzati. Su Italia 1 è invece andato in onda il film del 2012 Jack Reacher – La prova decisiva con Tom Cruise, che ha conquistato 1 milione e 182mila spettatori, pari al 6,9% di share.

Massimo Giletti è tornato alla guida de Lo Stato delle Cose in prima serata su Rai 3 e la puntata di ieri – nella quale si è tornati a parlare del delitto di Garlasco con il video choc di Fabrizio Corona su Massimo Lovati – ha raccolto 993mila spettatori, toccando il 6,6% di share. Su Rete 4 Nicola Porro è tornato al timone di Quarta Repubblica, che ha raggiunto il 5,1% di share grazie a 674mila spettatori sintonizzati. Su La7 La Torre di Babele di Corrado Augias ha totalizzato invece un a.m. di 769mila spettatori, ottenendo il 4,61di share.

Su Tv8 è iniziata la nuova stagione di GialappaShow. La prima puntata del programma condotto dal Mago Forest ha richiamato 214mila spettatori, pari all’1,3% di share. Su Nove, infine, Little Big Italy con Francesco Panella ha collezionato 478mila spettatori, pari a uno share del 2,6%.

  • Rai 1 | Blanca 23,9% (3.915.000 spettatori)
  • Canale 5 | Grande Fratello 14,2% (1.873.000 spettatori)
  • Rai 2 | Lo Spaesato3,8% (674.000 spettatori)
  • Italia 1 | Jack Reacher – La prova decisiva6,9% (1.182.000 spettatori)
  • Rai 3 | Lo Stato delle Cose6,6% (993.000 spettatori)
  • Rete 4 | Quarta Repubblica 5,1% (674.000 spettatori)
  • La7 | La Torre di Babele4,1% (769.000 spettatori)
  • Tv8 | GialappaShow 4,1% (700.000 spettatori)
  • Nove | Little Big Italy2,6% (450.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: De Martino sale ma non basta contro Scotti

La puntata di ieri di Affari Tuoi ha introdotto il nuovo ‘formato’ con una lunga anteprima per raccogliere più pubblico nell’access prime time di Rai 1 e ha raggiunto il 23,2% di share arrivando a 5 milioni e 36mila spettatori. Nonostante la crescita, Stefano De Martino non è però riuscito a raggiungere Gerry Scotti neanche con la ‘strategia’ de La Ruota della Fortuna, che ieri ha radunato 5 milioni 420mila spettatori, pari al 25% di share.

Programmi

