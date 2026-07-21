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Ascolti tv ieri (20 luglio): Temptation Island dominatore assoluto, Liorni non riesce nell’impresa contro Scotti

Il reality condotto da Filippo Bisciglia trionfa col 31,1% di share, bene Il giovane Montalbano in replica al 15,1%, la prima de L’Eredità: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Temptation Island si conferma dominatore degli ascolti tv. Ieri lunedì 20 luglio 2026, infatti, su Canale 5 è andata in scena la quinta puntata del reality show condotto da Filippo Bisciglia, mentre su Rai 1 sono iniziate le repliche de Il giovane Montalbano. Antonino Monteleone e Adele Grossi sono tornati alla guida di Filorosso, così come Giuseppe Brindisi al timone di Zona Bianca. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Il giovane Montalbano e Temptation Island

Ieri lunedì 20 luglio 2026 in prima serata su Rai 1 è andato in onda Il giovane Montalbano. La replica della prima puntata dell’amata fiction con Michele Riondino nei panni del commissario nato dalla penna di Andrea Camilleri ha richiamato 2 milioni e 59mila spettatori, registrando il 15,1% di share. Su Canale 5, invece, è tornato Temptation Island. La quinta puntata del reality show dell’estate condotto da Filippo Bisciglia ha radunato 3 milioni e 874mila spettatori, toccando il 31,1% di share sulla rete ammiraglia Mediaset. Si tratta della seconda puntata più vista di questa edizione e di una delle più seguite di sempre.

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Su Rai 2 è andata in onda la serie tv Ritorno in Paradiso. Le prime puntate della seconda stagione del secondo spin-off di Delitti in Paradiso hanno appassionato 505mila spettatori, totalizzando il 3,5% di share. Su Italia 1, invece, il film Cash Out 2 – High rollers con John Travolta e Gina Gershon ha intrattenuto 895mila spettatori, ottenendo il 5,9% di share.

Antonino Monteleone e Adele Grossi sono tornati alla conduzione di Filorosso e la puntata di ieri – nella quale si è tornati a parlare del delitto di Garlasco – ha attirato 501mila spettatori, centrando il 3,8% di share. Su Rete 4 Giuseppe Brindisi ha invece condotto un nuovo appuntamento di Zona Bianca, che ha interessato 622mila spettatori raggiungendo il 5,4% di share. Su La7 il docu-film di Ezio Mauro La Caduta ha totalizzato un a.m. di 554mila spettatori, facendo segnare il 3,6% di share.

Su Tv8 il film Men in Black 3 con Will Smith ha conquistato 269mila spettatori, pari all’1,8% di share. Su Nove, infine, Little Big Italy con Francesco Panella ha collezionato 319mila spettatori, pari a uno share del 2,1%.

  • Rai 1 | Il giovane Montalbano 15,1% (2.059.000 spettatori)
  • Canale 5 | Temptation Island 31,1% (3.874.000 spettatori)
  • Rai 2 | Ritorno in Paradiso 3,5% (5’5.000 spettatori)
  • Italia 1 | Cash Out 2 – High rollers 5,9% (895.000 spettatori)
  • Rai 3 | Filorosso3,8% (501.000 spettatori)
  • Rete 4 | Zona Bianca 5,4% (622.000 spettatori)
  • La7 | La Caduta6% (554.000 spettatori)
  • Tv8 | Men in Black 3 1,8% (269.000 spettatori)
  • Nove | Little Big Italy2,1% (319.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: Marco Liorni e la prima sfida contro Gerry Scotti

Al via una nuova sfida nei dati Auditel dell’access prime time, con il ‘veterano’ (e dominante) Gerry Scotti da una parte e Marco Liorni all’esordio in questa fascia oraria dall’altra. La prima puntata de L’Eredità Summer ha richiamato 2 milioni e 946mila spettatori, debuttando al 18,1% di share su Rai 1. Su Canale 5 La Ruota della Fortuna ha invece toccato un ascolto medio di 4 milioni e 466mila spettatori, arrivando al 27,3% di share.

Continua anche l’ottima estate di Pino Insegno, con Reazione a Catena al 24% di share. La puntata di ieri (che ha visto la conferma dei ‘Tre Quinti’ campioni) ha radunato 3 milioni e 101mila spettatori su Rai 1. The Wall condotto da Max Giuti si è invece fermato al 16,6% di share, raccogliendo 1 milione e 786mila spettatori su Canale 5.

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