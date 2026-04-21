Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Ascolti tv ieri (20 aprile): I Cesaroni sprofondano, Gerry Scotti oltre i 5 milioni

La seconda puntata della serie con Claudio Amendola crolla al 16,9% di share, vince La Buona Stella: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

A caccia di conferme negli ascolti tv. Ieri lunedì 20 aprile 2026, infatti, su Rai 1 è andata in onda la seconda puntata della nuova fiction La Buona Stella con Miriam Dalmazio e Francesco Arca; secondo appuntamento anche per Claudio Amendola e I Cesaroni – Il ritorno su Canale 5. Su Rai 3, invece, Monica Maggioni ha preso il posto di Massimo Giletti con NewsRoom, mentre su Rete 4 Nicola Porro è tornato al timone di Quarta Repubblica. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra La Buona Stella e i Cesaroni – Il ritorno

Ieri lunedì 20 aprile 2026 in prima serata su Rai 1 è tornata in onda la serie tv La Buona Stella. La seconda puntata della nuova fiction con Miriam Dalmazio e Francesco Arca ha appassionato 2 milioni e 741mila spettatori, registrando il 16,9% di share. Su Canale 5, invece, spazio a I Cesaroni – Il ritorno. La seconda puntata della settima stagione della serie con Claudio Amendola ha intrattenuto 2 milioni e 301mila spettatori, ‘smarrendone’ oltre un milione e calando al 16,9% di share sulla rete ammiraglia Mediaset.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Su Rai 2 è andato in scena il terzo appuntamento dela nuova edizione di The Floor – Ne rimarrà solo uno condotta da Paola Perego e Gabriele Vagnato, ieri risalito al 5,5% di share con un ascolto medio di 827mila spettatori. Su Italia 1 il film Blacklight con Liam Neeson ha invece conquistato 1 milione e 203mila spettatori, raggiungendo il 7% di share.

Dopo la chiusura (tra le polemiche) de Lo Stato delle Cose, Monica Maggioni ha raccolto l’eredità del prime time di Rai 3 di Massimo Giletti alla conduzione di NewsRoom. Il primo appuntamento ha radunato 605mila spettatori, debuttando al 4,3% di share. Nicola Porro ha invece raccolto 745mila spettatori alla guida di Quarta Repubblica, che su Rete 4 ha toccato il 6,1% di share. Su La7 Francesco – Cronache di un papato ha totalizzato un a.m. di 847mila spettatori, pari al 5% di share.

Su Tv8 è andata in scena la quarta puntata di GialappaShow, che ha interessato 782mila spettatori arrivando al 5,4% di share. Su Nove, infine, Little Big Italy con Francesco Panella ha collezionato 570mila spettatori, pari a uno share del 3,4%.

  • Rai 1 | La Buona Stella 16,9% (2.741.000 spettatori)
  • Canale 5 | I Cesaroni – Il ritorno 16,9% (2.301.000 spettatori)
  • Rai 2 | The Floor – Ne rimarrà solo uno 5,5% (6827.000 spettatori)
  • Italia 1 | Blacklight7% (1.203.000 spettatori)
  • Rai 3 | NewsRoom4,3% (605.000 spettatori)
  • Rete 4 | Quarta Repubblica 6,1% (745.000 spettatori)
  • La7 | Francesco – Cronache di un papato5% (847.000 spettatori)
  • Tv8 | GialappaShow 5,4% (782.000 spettatori)
  • Nove | Little Big Italy3,4% (570.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: Stefano De Martino vs Gerry Scotti

Altra sfida stellare nell’access prime time dei dati Auditel, dove Stefano De Martino ha sfiorato i 5 milioni di spettatori. La puntata di ieri di Affari Tuoi ha infatti raggiunto il 24% di share con 4 milioni e 990mila spettatori su Rai 1. Gerry Scotti ha fatto addirittura di meglio alla guida de La Ruota della Fortuna, che ieri su Canale 5 ha registrato un ascolto medio di 5 milioni e115mila spettatori, arrivando a toccare il 24,7% di share.

Potrebbe interessarti anche

Ascolti 13 aprile 2026

Ascolti tv ieri 13 aprile: la grande attesa premia il ritorno de I Cesaroni (e Gerry Scotti gode), l'addio di Giletti

La serie con Claudio Amendola svetta al 22,6% di share, La Buona Stella si ferma al ...
Io e te dobbiamo parlare

Ascolti tv ieri 6 aprile: Siani-Pieraccioni bastano a Rai 1, Scotti da urlo (e sopra De Martino), ma il vero boom è di Massimo Giletti

Io e Te Dobbiamo Parlare vince col 15,7% di share, Le Donne della Bibbia chiude al 1...
Ascolti 30 marzo 2026

Ascolti tv ieri (30 marzo): Gassmann chiude in crescita, il Grande Fratello Vip non decolla di lunedì

Guerrieri saluta al 19,6% di share, il GF Vip migliora al 16,6%, parità Gerry Scotti...
Ascolti 9 aprile 2026

Ascolti tv ieri (9 aprile): Claudio Bisio ‘asfalta’ Pio e Amedeo, Uno sbirro in Appennino fa il botto. E De Martino e Scotti festeggiano insieme

La nuova fiction Rai debutta e vince con oltre 4 milioni di spettatori, Stanno Tutti...
Ascolti 8 marzo 2026

Ascolti tv ieri (8 marzo): Imma Tataranni affonda Gerry Scotti

La fiction con Vanessa Scalera debutta e vince con il 24,1% di share, Chi vuol esser...
Ascolti 23 marzo 2026

Ascolti tv ieri (23 marzo): Gassmann in calo, Max Giusti ne approfitta per chiudere alla grande, botto La7

Guerrieri vince e cala al 19,6% di share, Scherzi a Parte saluta al 22,5%, exploit M...
Gloria - Sabrina Ferilli

Ascolti tv ieri (3 marzo): De Martino dilaga senza Gerry Scotti, Sabrina Ferilli non sbaglia con la Coppa Italia

Gloria raggiunge il 16,9% di share in prima serata, dominata dalla partita Como-Inte...
Francesco Arca all'attacco di Claudio Amendola: lo scontro è durissimo

Francesco Arca all'attacco di Claudio Amendola: lo scontro è durissimo

Stasera, lunedì 20 aprile 2026, La buona Stella cerca in riscatto contro I Cesaroni ...
Ascolti 19 aprile 2026

Ascolti Tv ieri 19 aprile: Roberta Valente si conferma, De Martino da urlo (e Gerry Scotti è più lontano)

La nuova fiction con Maria Vera Ratti vince col 20,5% di share, la dizi turca Raccon...

Gatti Seregno

Come scegliere una concessionaria

Il ruolo della consulenza: la vicinanza e l'ascolto del cliente

LEGGI

Personaggi

Ludovico Fremont

Ludovico Fremont
Federico Russo

Federico Russo
Claudio Amendola

Giulio Cesaroni
Valentina Bivona

Valentina Bivona

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963