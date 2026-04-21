Ascolti tv ieri (20 aprile): I Cesaroni sprofondano, Gerry Scotti oltre i 5 milioni La seconda puntata della serie con Claudio Amendola crolla al 16,9% di share, vince La Buona Stella: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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A caccia di conferme negli ascolti tv. Ieri lunedì 20 aprile 2026, infatti, su Rai 1 è andata in onda la seconda puntata della nuova fiction La Buona Stella con Miriam Dalmazio e Francesco Arca; secondo appuntamento anche per Claudio Amendola e I Cesaroni – Il ritorno su Canale 5. Su Rai 3, invece, Monica Maggioni ha preso il posto di Massimo Giletti con NewsRoom, mentre su Rete 4 Nicola Porro è tornato al timone di Quarta Repubblica. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra La Buona Stella e i Cesaroni – Il ritorno

Ieri lunedì 20 aprile 2026 in prima serata su Rai 1 è tornata in onda la serie tv La Buona Stella. La seconda puntata della nuova fiction con Miriam Dalmazio e Francesco Arca ha appassionato 2 milioni e 741mila spettatori, registrando il 16,9% di share. Su Canale 5, invece, spazio a I Cesaroni – Il ritorno. La seconda puntata della settima stagione della serie con Claudio Amendola ha intrattenuto 2 milioni e 301mila spettatori, ‘smarrendone’ oltre un milione e calando al 16,9% di share sulla rete ammiraglia Mediaset.

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Su Rai 2 è andato in scena il terzo appuntamento dela nuova edizione di The Floor – Ne rimarrà solo uno condotta da Paola Perego e Gabriele Vagnato, ieri risalito al 5,5% di share con un ascolto medio di 827mila spettatori. Su Italia 1 il film Blacklight con Liam Neeson ha invece conquistato 1 milione e 203mila spettatori, raggiungendo il 7% di share.

Dopo la chiusura (tra le polemiche) de Lo Stato delle Cose, Monica Maggioni ha raccolto l’eredità del prime time di Rai 3 di Massimo Giletti alla conduzione di NewsRoom. Il primo appuntamento ha radunato 605mila spettatori, debuttando al 4,3% di share. Nicola Porro ha invece raccolto 745mila spettatori alla guida di Quarta Repubblica, che su Rete 4 ha toccato il 6,1% di share. Su La7 Francesco – Cronache di un papato ha totalizzato un a.m. di 847mila spettatori, pari al 5% di share.

Su Tv8 è andata in scena la quarta puntata di GialappaShow, che ha interessato 782mila spettatori arrivando al 5,4% di share. Su Nove, infine, Little Big Italy con Francesco Panella ha collezionato 570mila spettatori, pari a uno share del 3,4%.

Rai 1 | La Buona Stella – 16,9% (2.741.000 spettatori)

| La Buona Stella – (2.741.000 spettatori) Canale 5 | I Cesaroni – Il ritorno – 16,9% (2.301.000 spettatori)

| I Cesaroni – Il ritorno – (2.301.000 spettatori) Rai 2 | The Floor – Ne rimarrà solo uno – 5,5% (6827.000 spettatori)

| The Floor – Ne rimarrà solo uno – (6827.000 spettatori) Italia 1 | Blacklight – 7% (1.203.000 spettatori)

| Blacklight – (1.203.000 spettatori) Rai 3 | NewsRoom – 4,3% (605.000 spettatori)

| NewsRoom – (605.000 spettatori) Rete 4 | Quarta Repubblica – 6,1% (745.000 spettatori)

| Quarta Repubblica – (745.000 spettatori) La7 | Francesco – Cronache di un papato – 5% (847.000 spettatori)

| Francesco – Cronache di un papato – (847.000 spettatori) Tv8 | GialappaShow – 5,4% (782.000 spettatori)

| GialappaShow – (782.000 spettatori) Nove | Little Big Italy – 3,4% (570.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: Stefano De Martino vs Gerry Scotti

Altra sfida stellare nell’access prime time dei dati Auditel, dove Stefano De Martino ha sfiorato i 5 milioni di spettatori. La puntata di ieri di Affari Tuoi ha infatti raggiunto il 24% di share con 4 milioni e 990mila spettatori su Rai 1. Gerry Scotti ha fatto addirittura di meglio alla guida de La Ruota della Fortuna, che ieri su Canale 5 ha registrato un ascolto medio di 5 milioni e115mila spettatori, arrivando a toccare il 24,7% di share.

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