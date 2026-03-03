Ascolti tv ieri (2 marzo): boom per il ritorno di Scherzi a Parte e ‘vendetta’ per Max Giusti, certezza Angela
Ulisse tocca il 19,6% di share con lo speciale su Versailles, Scherzi a Parte al 26%: tutti i dati Auditel
Nuova settimana e nuova ‘era’ negli ascolti tv. Archiviato il Festival di Sanremo, infatti, ieri lunedì 2 marzo 2026 su Rai 1 è tornato Alberto Angela alla guida di Ulisse – Il piacere della scoperta. Tempo di ritorni anche su Canale 5, dove è andato in onda Scherzi a parte, condotto da Max Giusti. Nuovo appuntamento per Massimo Giletti al timone de Lo Stato delle Cose e per Nicola Porro alla conduzione di Quarta Repubblica, così come per Corrado Augias e La Torre di Babele. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.
Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Ulisse – Il piacere della scoperta e Scherzi a parte
Ieri lunedì 2 marzo 2026 in prima serata su Rai 1 è andato in onda Ulisse – Il piacere della scoperta. Alberto Angela ha condotto uno speciale dedicato alla scoperta della reggia di Versailles e ha raggiunto 3 milioni e 68mila spettatori, toccando il 19,6% di share sulla prima rete. Su Canale 5, invece, dopo più di tre anni è tornato in onda Scherzi a parte. La prima puntata della nuova edizione condotta da Max Giusti ha raccolto 3 milioni e 588mila spettatori, debuttando al 26% di share sulla rete ammiraglia Mediaset.
Su Rai 2 il film Pattini d’argento ha appassionato 646mila spettatori, registrando il 3,7% di share. Su Italia 1, invece, Io sono vendetta con John Travolta ha conquistato 941mila spettatori, facendo segnare il 5% di share.
Massimo Giletti è tornato protagonista del prime time di Rai 3 alla guida de Lo Stato delle Cose. Dopo la notizia del prolungamento del programma, la puntata di ieri – nella quale si è tornati a parlare del delitto di Garlasco – ha interessato 1 milione e 150mila spettatori, ottenendo il 7,4% di share. Nicola Porro è tornato a condurre Quarta Repubblica, che su Rete 4 ha centrato il 4,6% di share grazie a 611mila spettatori sintonizzati. Corrado Augias ha invece condotto un nuovo appuntamento de La Torre di Babele, che ha totalizzato un a.m. di 984mila spettatori su La7, pari al 5,1% di share.
Su Tv8, infine, 4 Hotel con Bruno Barbieri ha collezionato 278mila spettatori, pari all’1,7% di share, mentre su Nove lo show di Enzo Tortora – Ho voglia di immaginarmi altrove ha coinvolto 169mila spettatori, pari a uno share dell’1%.
- Rai 1 | Ulisse – Il piacere della scoperta – 19,6% (3.068.000 spettatori)
- Canale 5 | Scherzi a parte – 26% (3.588.000 spettatori)
- Rai 2 | Pattini d’argento – 3,7% (646.000 spettatori)
- Italia 1 | Io sono vendetta – 5% (941.000 spettatori)
- Rai 3 | Lo Stato delle Cose – 7,4% (1.150.000 spettatori)
- Rete 4 | Quarta Repubblica – 4,6% (611.000 spettatori)
- La7 | La Torre di Babele – 5,1% (984.000 spettatori)
- Tv8 | 4 Hotel – 1,7% (278.000 spettatori)
- Nove | Enzo Tortora – Ho voglia di immaginarmi altrove – 1% (169.000 spettatori)
Ascolti, i numeri di ieri: Gerry Scotti batte di un soffio Stefano De Martino (e saluta)
Testa a testa serratissimo tra Stefano De Martino e Gerry Scotti, con quest’ultimo che stasera salterà per la prima volta l’appuntamento nell’access prime time dei dati Auditel. La puntata di ieri di Affari Tuoi ha raggiunto il 24,1% di share e 5 milioni e 271mila spettatori su Rai 1, mentre su Canale 5 La Ruota della Fortuna ha fatto segnare un ascolto medio di 5 milioni e 394mila spettatori, arrivando al 24,9% di share.
