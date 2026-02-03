Ascolti tv ieri (2 febbraio): la ‘preside’ Luisa Ranieri chiude col botto, Zelig saluta, vendetta di Gerry Scotti su De Martino Il gran finale de La Preside trionfa col 24,7% di share, Claudio Bisio e Vanessa Incontrada al 20,6%, La Ruota torna sopra Affari Tuoi: tutti i dati Auditel

La Preside saluta con un altro trionfo gli ascolti tv. Ieri lunedì 2 febbraio 2026, infatti, su Rai 1 è andata in onda l’ultima puntata della fiction con Luisa Ranieri, mentre su Canale 5 è andato in scena il quarto appuntamento di Zelig, condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Massimo Giletti è tornato alla guida de Lo Stato delle Cose, Nicola Porro di Quarta Repubblica, così come Corrado Augias alla guida de La Torre di Babele. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra La Preside e Zelig

Ieri lunedì 2 febbraio 2026 in prima serata su Rai 1 è andata in onda la quarta e ultima puntata de La Preside. Il gran finale della nuova fiction con Luisa Ranieri nei panni di Eugenia Liguori ha richiamato 4 milioni e 633mila spettatori sulla prima rete, con il settimo e ottavo episodio che hanno chiuso al 27,3% di share una prima stagione da sogno. Su Canale 5, invece, è tornato in onda Zelig. Ultimo appuntamento anche per la 23esima edizione dello show comico condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, che ha radunato 2 milioni e 623mila spettatori facendo segnare il 20,6% di share sulla rete ammiraglia Mediaset.

Su Rai 2 il film John Wick 3 – Parabellum con Keanu Reeves ha conquistato 442mila spettatori, raggiungendo il 2,4% di share sulla seconda rete. Su Italia 1 è invece andato in onda il film Taken – La vendetta con Liam Neeson, che ha appassionato 1 milione e 14mila spettatori e ottenuto il 5,4% di share.

Nuovo appuntamento per Massimo Giletti al timone de Lo Stato delle Cose su Rai 3. La puntata di ieri – nella quale si è tornati a parlare del delitto di Garlasco – ha attirato 1 milione e 12mila spettatori, toccando al 6,6% di share. Nicola Porro ha invece condotto Quarta Repubblica, che ha segnato il 5,3% di share grazie a 700mila spettatori sintonizzati su Rete 4. Su La7, invece, Corrado Augias è tornato alla guida de La Torre di Babele, che ha totalizzato un a.m. di 825mila spettatori, pari al 4,2% di share.

Su Tv8, infine, 4 Hotel con Bruno Barbieri ha collezionato 379mila spettatori, pari al 2,3% di share, mentre su Nove Alive – I sopravvissuti della Andre ha coinvolto 221mila spettatori, pari a uno share dell’1,5%.

Ascolti, i numeri di ieri: Stefano De Martino vs Gerry Scotti in access

Ancora ottimi numeri per Stefano De Martino, con la puntata di ieri di Affari Tuoi capace di arrivare a 5 milioni e 261mila spettatori su Rai 1, pari al 24,7% di share. Nella serrata battaglia dei dati Auditel dell’access prime time, però, Gerry Scotti è riuscito a fare di meglio al timone de La Ruota della Fortuna, che ieri ha intrattenuto 5 milioni e 367mila spettatori, pari al 25,3% di share su Canale 5.

