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Ascolti tv ieri (18 maggio): I Cesaroni sprofondano, Alberto Angela imbattibile, riscatto Scotti su De Martino

Ulisse vince la prima serata col 17,6% di share, la serie con Claudio Amendola crolla al 13%, GialappaShow saluta al 4,9%, bene Augias: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Si apre una nuova settimana di ascolti tv. Ieri lunedì 18 maggio 2026, infatti, su Rai 1 è tornato Alberto Angela alla guida di Ulisse – Il piacere della scoperta, mentre su Canale 5 è andata in onda la sesta puntata de I Cesaroni – Il ritorno con Claudio Amendola. Nuovo appuntamento per Monica Maggioni al timone di NewsRoom, così come per Nicola Porro al comando di Quarta Repubblica e per Corrado Augias alla conduzione de La Torre di Babele. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Ulisse – Il piacere della scoperta e I Cesaroni – Il ritorno

Ieri lunedì 18 maggio 2026 in prima serata su Rai 1 è andato in onda Ulisse – Il piacere della scoperta. La puntata dedicata a Lucrezia Borgia condotta da Alberto Angela ha appassionato 2 milioni e 675mila spettatori, arrivando al 17,6% di share. Su Canale 5, invece, nuovo appuntamento con I Cesaroni – Il ritorno. La sesta puntata della settima stagione della serie con Claudio Amendola ha radunato 2 milioni e 164mila spettatori, non andando oltre il 13% di share sulla rete ammiraglia Mediaset. Si tratta del dato più basso per un episodio e dell’ennesimo record negativo di questa stagione.

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Su Rai 2 è tornato in onda The Unknown – Fino all’ultimo bivio. La seconda puntata del nuovo show condotto da Elettra Lamborghini e ‘Scintilla’ Gianluca Fubelli ha raccolto 713mila spettatori, confermandosi al 4,7% di share. Su Italia 1, invece, il film Attacco al potere 3 con Gerard Butler ha conquistato 1 milione e 383mila spettatori, raggiungendo l’8,6% di share.

Monica Maggioni ha ripreso il comando del prime time di Rai 3 con NewsRoom e il quinto appuntamento stagionale ha attirato 380mila spettatori, calando ancora al 2,7% di share. Dopo il boom della scorsa settimana, Nicola Porro ha richiamato 948mila spettatori alla guida di Quarta Repubblica, toccando l’8,8% di share su Rete 4. Su La7 La Torre di Babele di Corrado Augias ha totalizzato un a.m. di 940mila spettatori, registrando il 5,2% di share.

Su Tv8 è calato il sipario su GialappaShow. L’ottava e ultima puntata della settima edizione ha coinvolto 662mila spettatori, chiudendo al 4,9% di share. Su Nove, infine, Little Big Italy con Francesco Panella ha collezionato 657mila spettatori, pari a uno share del 4%.

  • Rai 1 | Ulisse – Il piacere della scoperta 17,6% (2.675.000 spettatori)
  • Canale 5 | I Cesaroni – Il ritorno 13% (2.164.000 spettatori)
  • Rai 2 | The Unknown – Fino all’ultimo bivio 4,7% (713.000 spettatori)
  • Italia 1 | Attacco al potere 38,6% (1.383.000 spettatori)
  • Rai 3 | NewsRoom2,7% (380.000 spettatori)
  • Rete 4 | Quarta Repubblica 8% (948.000 spettatori)
  • La7 | La Torre di Babele5,2% (940.000 spettatori)
  • Tv8 | GialappaShow 4,9% (662.000 spettatori)
  • Nove | Little Big Italy4% (657.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: Stefano De Martino vs Gerry Scotti

Altro testa a testa tra Stefano De Martino e Gerry Scotti nella lunga battaglia a distanza dell’access prime time dei dati Auditel. La puntata di ieri di Affari Tuoi ha centrato il 23,8% di share grazie a 4 milioni e 846mila spettatori sintonizzati su Rai 1, ma La Ruota della Fortuna su Canale 5 ha registrato un ascolto medio di 4 milioni e 948mila spettatori, arrivando al 24,4% di share.

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