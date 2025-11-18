Trova nel Magazine
Ascolti tv ieri (17 novembre): Grande Fratello bloccato, Lino Guanciale fa volare Rai 1, Scotti da record

Il commissario Ricciardi 3 cresce in prima serata (22,2% di share), bene Giletti, La Ruota della Fortuna tocca il 26,4% di share: tutti i numeri e dati Auditel

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Si apre una nuova settimana negli ascolti tv. Ieri lunedì 17 novembre 2025, infatti, su Rai 1 è tornato Il commissario Ricciardi, mentre su Canale 5 è andata in onda la nona diretta stagionale del Grande Fratello di Simona Ventura. Nuovo appuntamento per Massimo Giletti al timone de Lo Stato delle Cose e per Nicola Porro alla guida di Quarta Repubblica, così come per Corrado Augias e La Torre di Babele. Teo Mammucari è tornato alla conduzione de Lo Spaesato. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Il commissario Ricciardi 3 e il Grande Fratello

Ieri lunedì 10 novembre 2025 in prima serata su Rai 1 è tornato protagonista Il commissario Ricciardi 3. Dopo l’ottimo debutto della scorsa settimana (oltre 3 milioni e mezzo di spettatori), la seconda puntata della terza stagione della fiction con Lino Guanciale nei panni del commissario nato dalla penna di Maurizio De Giovanni è cresciuta al 22,2% di share, appassionando 3 milioni e 641mila spettatori. La serie raddoppierà subito stasera con il terzo episodio, prendendo il posto de Il commissario Montalbano. Su Canale 5, invece, è andata in scena la nona diretta stagionale del Grande Fratello 2025, condotto da Simona Ventura. La puntata di ieri – che ha visto la doppia eliminazione di Ivana e Flaminia – ha raccolto 1 milione e 861mila spettatori, facendo segnare il 14,6% di share sulla rete ammiraglia Mediaset.

Dopo avere lasciato spazio ai trionfi di Jannik Sinner la scorsa settimana, su Rai 2 Teo Mammucari è tornato al timone Lo Spaesato e ha radunato 669mila spettatori, toccando il 4,1% di share sulla seconda rete. Su Italia 1 è invece andato in onda il film Fast & Furious 7, che ha conquistato 1 milione e 6mila spettatori, raggiungendo il 6,3% di share.

Massimo Giletti è tornato alla guida de Lo Stato delle Cose in prima serata su Rai 3 e la puntata di ieri – con il ricordo delle gemelle Kessler – ha richiamato 961mila spettatori, ottenendo il 6,5% di share. Nuovo appuntamento anche per Nicola Porro su Rete 4 alla guida di Quarta Repubblica, arrivato al 5,4% di share grazie a 687mila spettatori sintonizzati. Su La7 La Torre di Babele di Corrado Augias ha invece totalizzato un a.m. di 847mila spettatori, registrando il 4,7% di share.

Su Tv8 il quinto appuntamento di GialappaShow condotto dal Mago Forest ha collezionato 822mila spettatori, pari al 5,1% di share. Su Nove, infine, Little Big Italy con Francesco Panella ha attirato 408mila spettatori, pari a uno share del 2,3%.

  • Rai 1 | Il commissario Ricciardi 3 22,2% (3.641.000 spettatori)
  • Canale 5 | Grande Fratello 14,6% (1.861.000 spettatori)
  • Rai 2 | Lo Spaesato4,1% (669.000 spettatori)
  • Italia 1 | Fast & Furious 76,3% (1.006.000 spettatori)
  • Rai 3 | Lo Stato delle Cose6,5% (961.000 spettatori)
  • Rete 4 | Quarta Repubblica 5,4% (687.000 spettatori)
  • La7 | La Torre di Babele4,7% (847.000 spettatori)
  • Tv8 | GialappaShow 5,1% (822.000 spettatori)
  • Nove | Little Big Italy2,3% (408.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: De Martino vs Scotti

Dominio assoluto e ancora numeri da sogno per Gerry Scotti nell’access prime time di Canale 5. La puntata di ieri de La Ruota della Fortuna – con la vincita da record del campione Riccardo – ha intrattenuto ben 5 milioni e 592mila spettatori, arrivando a toccare il 26,4% di share. La puntata di ieri di Affari Tuoi si è invece fermata al 22,8% di share (4 milioni e 877mila spettatori), nonostante l’ottimo traino di Bruno Vespa e Cinque Minuti, salito addirittura al 22,9% di share.

