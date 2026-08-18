Ascolti tv ieri 17 agosto: Rai 1 vola con Il giovane Montalbano (e anche Liorni ringrazia)
L’amata fiction con Michele Riondino stravince col 20,6% di share, Scherzi a Parte al 12,8% su Canale 5, certezza Barbero anche in replica: tutti i dati Auditel
Al via una nuova settimana ascolti tv. Ieri lunedì 17 agosto 2026, infatti, su Rai 1 sono proseguite le repliche de Il giovane Montalbano, mentre su Canale 5 è andato in onda Scherzi a Parte. Antonino Monteleone e Adele Grossi sono tornati alla guida di Filorosso, Giuseppe Brindisi al timone di Zona Bianca. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.
Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Il giovane Montalbano e Scherzi a Parte
Ieri lunedì 17 agosto 2026 in prima serata su Rai 1 è andato in onda Il giovane Montalbano. La replica della sesta e ultima puntata della prima stagione dell’amata fiction con Michele Riondino nei panni del commissario nato dalla penna di Andrea Camilleri ha conquistato 2 milioni e 286mila spettatori, registrando il 20,6% di share. La Rai ha già deciso di continuare il ciclo di repliche con la seconda stagione. Su Canale 5, invece, è andato in onda Scherzi a parte. La replica della prima puntata dello show condotto da Max Giusti ha raccolto 1 milione e 309mila spettatori, fermandosi al 12,8% di share sulla rete ammiraglia Mediaset.
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Su Rai 2 la serata evento Per sempre Gino presentata da Pierluigi Diaco in ricordo e omaggio a Gino Paoli ha radunato 269mila spettatori, facendo segnare il 3% di share. Spazio allo sport su Italia 1, dove è andata in scena la partita del primo turno di Coppa Italia – Palermo-Lecce, che ha interessato 894mila spettatori e raggiunto il 7% di share.
Antonino Monteleone e Adele Grossi sono tornati a condurre Filorosso e la puntata di ieri – nella quale si è tornati a parlare del delitto di Garlasco – ha attirato 442mila spettatori, arrivando al 4,1% di share. Il caso dell’omicidio di Chiara Poggi è stato affrontato anche da Giuseppe Brindisi, che su Rete 4 ha condotto un nuovo appuntamento di Zona Bianca, ieri al 5,2% di share grazie a 536mila spettatori sintonizzati. Su La7 In viaggio con Barbero – Francesco, un Santo scomodo ha invece totalizzato un a.m. di 452mila spettatori, ottenendo il 3,3% di share.
Su Tv8 le repliche di Dinner Club con Carlo Cracco hanno intrattenuto 198mila spettatori, pari al 2,1% di share. Su Nove, infine, Little Big Italy con Francesco Panella ha collezionato 312mila spettatori, pari a uno share del 3,3%.
- Rai 1 | Il giovane Montalbano – 20,6% (2.286.000 spettatori)
- Canale 5 | Scherzi a Parte – 12,8% (1.309.000 spettatori)
- Rai 2 | Per sempre Gino – 3% (269.000 spettatori)
- Italia 1 | Coppa Italia – Palermo-Lecce – 7% (894.000 spettatori)
- Rai 3 | Filorosso – 4,1% (427.000 spettatori)
- Rete 4 | Zona Bianca – 5,2% (536.000 spettatori)
- La7 | In viaggio con Barbero – Francesco, un Santo scomodo – 3,3% (452.000 spettatori)
- Tv8 | Dinner Club – 2,1% (198.000 spettatori)
- Nove | Little Big Italy – 3,3% (312.000 spettatori)
Ascolti, i numeri di ieri: Marco Liorni contro Gerry Scotti
Inizia un’altra settimana di dominio nell’access prime time dei dati Auditel per Gerry Scotti, con Marco Liorni a rincorrere. La puntata di ieri de L’Eredità Summer ha appassionato 2 milioni e 448mila spettatori, risalendo al 16,4% di share su Rai 1. Su Canale 5 La Ruota della Fortuna ha invece raggiunto un ascolto medio di 4 milioni e 112mila spettatori, centrando il 27,6% di share.
Bene nella fascia preserale Reazione a Catena, con la puntata di ieri (e il ‘mea culpa’ di Pino Insegno) che ha richiamato 2 milioni e 940mila spettatori su Rai 1, pari al 24,2% di share.
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