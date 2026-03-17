Ascolti tv ieri (16 marzo): Gassmann vince ancora, Max Giusti giù, la riscossa di Gerry Scotti contro Affari Tuoi
Guerrieri trionfa col 22,4% di share e 3 milioni e mezzo di spettatori, Scherzi a Parte cala al 21,1%, La Ruota vola a 5,2 milioni: tutti i dati Auditel
Si apre una nuova settimana negli ascolti tv. Ieri lunedì 16 marzo 2026, infatti, su Rai 1 è tornata in onda la nuova fiction Guerrieri – La regola dell’equilibrio con Alessandro Gassmann, mentre su Canale 5 Max Giusti ha condotto una nuova puntata di Scherzi a parte. Nuovo appuntamento anche per Massimo Giletti al timone de Lo Stato delle Cose e per Nicola Porro alla guida di Quarta Repubblica, così come per Corrado Augias alla conduzione de La Torre di Babele. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.
Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Guerrieri – La regola dell’equilibrio e Scherzi a parte
Ieri lunedì 16 marzo 2026 in prima serata su Rai 1 è tornata in onda la serie tv Guerrieri – La regola dell’equilibrio. Dopo l’ottimo esordio della scorsa settimana, la seconda puntata della nuova fiction con Alessandro Gassmann ha radunato 3 milioni e 506mila spettatori; il terzo e quarto episodio hanno così raggiunto il 22,4% di share sulla prima rete. Su Canale 5, invece, è andato in onda Scherzi a parte. La terza puntata della nuova edizione condotta da Max Giusti ha raccolto 2 milioni e 647mila spettatori, calando il 21,1% di share sulla rete ammiraglia Mediaset.
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Su Rai 2 il film Cena con delitto – Knives Out con Daniel Craig ha appassionato 454mila spettatori, toccando il 2,8% di share. Su Italia 1, invece, The Beekeeper ha conquistato 1 milione e 400mila spettatori, centrando l’8,2% di share.
Massimo Giletti è tornato protagonista del prime time di Rai 3 alla guida de Lo Stato delle Cose. La puntata di ieri – nella quale si è tornati a parlare del delitto di Garlasco – ha interessato 1 milione e 35mila spettatori, ottenendo il 7,2% di share. Nicola Porro ha condotto un nuovo appuntamento di Quarta Repubblica, che su Rete 4 ha fatto segnare il 5,2% di share grazie a 644mila spettatori sintonizzati. Corrado Augias ha invece totalizzato un a.m. di 808mila spettatori su La7 al timone de de La Torre di Babele – Album, che ieri ha registrato il 4,5% di share.
Su Tv8, infine, il film The Equalizer 2 – Senza perdono con Denzel Washington ha collezionato 305mila spettatori, pari all’1,9% di share, mentre su Nove Inferno con Tom Hanks ha richiamato 258mila spettatori, pari a uno share dell’1,7%.
- Rai 1 | Guerrieri – La regola dell’equilibrio – 22,4% (3.506.000 spettatori)
- Canale 5 | Scherzi a parte – 21,1% (2.647.000 spettatori)
- Rai 2 | Cena con delitto – Knives Out – 2,8% (454.000 spettatori)
- Italia 1 | The Beekeeper – 8,2% (1.400.000 spettatori)
- Rai 3 | Lo Stato delle Cose – 7,2% (1.035.000 spettatori)
- Rete 4 | Quarta Repubblica – 5,2% (644.000 spettatori)
- La7 | La Torre di Babele – Album – 4,5% (808.000 spettatori)
- Tv8 | The Equalizer 2 – Senza perdono – 1,9% (305.000 spettatori)
- Nove | Inferno – 1,7% (258.000 spettatori)
Ascolti, i numeri di ieri: Gerry Scotti (oltre i 5 milioni) batte Stefano De Martino
Gerry Scotti si prende la sua ‘rivincita’ nel testa a testa con Stefano De Martino nell’access prime time dei dati Auditel. La puntata di ieri di Affari Tuoi ha infatti raggiunto il 23,4% di share con 4 milioni e 964mila spettatori su Rai 1, ma su Canale 5 La Ruota della Fortuna ha fatto segnare un ascolto medio di 5 milioni e 283mila spettatori, arrivando a toccare il 25,4% di share.
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