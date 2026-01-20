Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Ascolti tv ieri (19 gennaio): Luisa Ranieri fa volare Rai 1, tiene Zelig, boom di De Martino nel suo giorno più triste

La Preside trionfa in prima serata col 27,4% di share, Claudio Bisio e Vanessa Incontrada al 21,9%: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

A caccia di conferme negli ascolti tv. Ieri lunedì 19 gennaio 2026, infatti, su Rai 1 è andata in onda la seconda puntata della nuova fiction La Preside con Luisa Ranieri, mentre su Canale 5 è andato in scena il secondo appuntamento di Zelig, condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Nuovo appuntamento per Massimo Giletti e Nicola Porro al timone rispettivamente de Lo Stato delle Cose e Quarta Repubblica, così come per Corrado Augias alla guida de La Torre di Babele. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra La Preside e Zelig

Ieri lunedì 19 gennaio 2026 in prima serata su Rai 1 è andata in onda la seconda puntata de La Preside. Dopo l’ottimo debutto della scorsa settimana (27% di share), il terzo e quarto episodio della nuova fiction con Luisa Ranieri nei panni di Eugenia Liguori hanno richiamato 4 milioni e 553mila spettatori sulla prima rete, registrando il 27,4% di share. Su Canale 5, invece, è tornato Zelig. Il secondo appuntamento della 23esima edizione dello show comico condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada ha radunato 2 milioni e 857mila spettatori, arrivando al 21,9% di share sulla rete ammiraglia Mediaset.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Su Rai 2 il film Pelham 123 – Ostaggi in metropolitana di Tony Scott ha raggiunto il 3,2% di share, appassionando 574mila spettatori. Su Italia 1 è invece andato in onda il film del 2017 John Wick – Capitolo 2 con Keanu Reeves, che ha conquistato 909mila spettatori ottenendo il 5,2% di share.

Massimo Giletti è tornato al timone de Lo Stato delle Cose su Rai 3. La puntata di ieri – nella quale si è tornati a parlare del delitto di Garlasco – ha raccolto 906mila spettatori, toccando il 6% di share. Nicola Porro ha condotto un nuovo appuntamento di Quarta Repubblica, che ieri ha fatto segnare il 5% di share grazie a 643mila spettatori sintonizzati su Rete 4. Su La7, invece, Corrado Augias è tornato alla guida de La Torre di Babele, che ha totalizzato un a.m. di 917mila spettatori, pari al 4,8% di share.

  • Rai 1 | La Preside 27,4% (4.553.000 spettatori)
  • Canale 5 | Zelig 21,9% (2.857.000 spettatori)
  • Rai 2 | Pelham 123 – Ostaggi in metropolitana 3,2% (574.000 spettatori)
  • Italia 1 | John Wick – Capitolo 25,2% (909.000 spettatori)
  • Rai 3 | Lo Stato delle Cose6% (906.000 spettatori)
  • Rete 4 | Quarta Repubblica 5% (643.000 spettatori)
  • La7 | La Torre di Babele4,8% (917.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: Stefano De Martino contro Gerry Scotti

Battaglia serrata, come sempre, anche nell’access prime time degli ascolti tv. Gerry Scotti è tornato alla conduzione de La Ruota della Fortuna, che ieri ha coinvolto 5 milioni e 641mila spettatori, pari al 26,6% di share su Canale 5. Su Rai 1 la puntata di ieri di Affari Tuoi ha invece attirato 5 milioni e 412mila spettatori, con Stefano De Martino che ha toccato il 25,4% di share in una serata per lui tristissima: ieri, infatti, si è spento suo padre Enrico all’età di 61 anni.

Potrebbe interessarti anche

Ascolti 12 gennaio 2026

Ascolti tv ieri 12 gennaio: Luisa Ranieri parte col botto (ma Zelig non cede), il ritorno di Giletti

La Preside debutta trionfando al 27% di share, lo show di Claudio Bisio e Vanessa In...
Ascolti 22 dicembre 2025

Ascolti tv ieri (22 dicembre): vince Rai 1, Gerry Scotti torna ad allungare su De Martino

In 4 milioni per la finale di Supercoppa, Love Again (13,4% di share) meglio di Io s...
Ascolti 8 dicembre 2025

Ascolti tv ieri (8 dicembre): Sandokan cala ma stravince

La serie con Can Yaman trionfa col 27,6% di share (ma non basta a De Martino), ottim...
Ascolti 1 dicembre 2025

Ascolti tv ieri (1° dicembre): debutto col botto per Sandokan, Rai 1 vola con Can Yaman e GF fermo

La nuova serie fa il pieno e trionfa col 33,9% di share facendo decollare anche Stef...
Stasera in tv (19 gennaio), Vanessa Incontrada contro i "falchi" della cronaca nera: che succede

Stasera in tv (19 gennaio), Vanessa Incontrada contro i "falchi" della cronaca nera: che succede

La conduttrice celebra 30 anni di Zelig con Claudio Bisio e sfida i talk di Massimo ...
Ascolti 17 novembre 2025

Ascolti tv ieri (17 novembre): Grande Fratello bloccato, Lino Guanciale fa volare Rai 1, Scotti da record

Il commissario Ricciardi 3 cresce in prima serata (22,2% di share), bene Giletti, La...
Ascolti 24 novembre 2025

Ascolti tv ieri (24 novembre): il GF non si sblocca, Lino Guanciale chiude alla grande, irraggiungibile Scotti

Il commissario Ricciardi 3 chiude in al 22,1% di share, bene Giletti, La Ruota della...
Ascolti 29 dicembre 2025

Ascolti tv ieri (29 dicembre): l'amore di Bocci e Chiatti asfalta Canale 5, Il Collegio flop, Gerry Scotti respira

Se fossi te chiude dominando al 20,8% di share, Ennio Doris fermo al 9,8%, La Ruota ...
Ascolti 10 novembre 2025

Ascolti tv ieri 10 novembre: Sinner fa volare Rai 2 (e De Martino paga), GF al 15%, partenza super di Guanciale

Il commissario Ricciardi 3 debutta e domina in prima serata (21,2% di share), bene G...

Personaggi

Alessandro Tedeschi

Alessandro Tedeschi
Edoardo Miulli

Edoardo Miulli
Paolo Bosisio

Paolo Bosisio
Raniero Monaco di Lapio

Raniero Monaco di Lapio

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963