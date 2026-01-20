Ascolti tv ieri (19 gennaio): Luisa Ranieri fa volare Rai 1, tiene Zelig, boom di De Martino nel suo giorno più triste La Preside trionfa in prima serata col 27,4% di share, Claudio Bisio e Vanessa Incontrada al 21,9%: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

A caccia di conferme negli ascolti tv. Ieri lunedì 19 gennaio 2026, infatti, su Rai 1 è andata in onda la seconda puntata della nuova fiction La Preside con Luisa Ranieri, mentre su Canale 5 è andato in scena il secondo appuntamento di Zelig, condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Nuovo appuntamento per Massimo Giletti e Nicola Porro al timone rispettivamente de Lo Stato delle Cose e Quarta Repubblica, così come per Corrado Augias alla guida de La Torre di Babele. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra La Preside e Zelig

Ieri lunedì 19 gennaio 2026 in prima serata su Rai 1 è andata in onda la seconda puntata de La Preside. Dopo l’ottimo debutto della scorsa settimana (27% di share), il terzo e quarto episodio della nuova fiction con Luisa Ranieri nei panni di Eugenia Liguori hanno richiamato 4 milioni e 553mila spettatori sulla prima rete, registrando il 27,4% di share. Su Canale 5, invece, è tornato Zelig. Il secondo appuntamento della 23esima edizione dello show comico condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada ha radunato 2 milioni e 857mila spettatori, arrivando al 21,9% di share sulla rete ammiraglia Mediaset.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Su Rai 2 il film Pelham 123 – Ostaggi in metropolitana di Tony Scott ha raggiunto il 3,2% di share, appassionando 574mila spettatori. Su Italia 1 è invece andato in onda il film del 2017 John Wick – Capitolo 2 con Keanu Reeves, che ha conquistato 909mila spettatori ottenendo il 5,2% di share.

Massimo Giletti è tornato al timone de Lo Stato delle Cose su Rai 3. La puntata di ieri – nella quale si è tornati a parlare del delitto di Garlasco – ha raccolto 906mila spettatori, toccando il 6% di share. Nicola Porro ha condotto un nuovo appuntamento di Quarta Repubblica, che ieri ha fatto segnare il 5% di share grazie a 643mila spettatori sintonizzati su Rete 4. Su La7, invece, Corrado Augias è tornato alla guida de La Torre di Babele, che ha totalizzato un a.m. di 917mila spettatori, pari al 4,8% di share.

Rai 1 | La Preside – 27,4% (4.553.000 spettatori)

| La Preside – (4.553.000 spettatori) Canale 5 | Zelig – 21,9% (2.857.000 spettatori)

| Zelig – (2.857.000 spettatori) Rai 2 | Pelham 123 – Ostaggi in metropolitana – 3,2% (574.000 spettatori)

| Pelham 123 – Ostaggi in metropolitana – (574.000 spettatori) Italia 1 | John Wick – Capitolo 2 – 5,2% (909.000 spettatori)

| John Wick – Capitolo 2 – (909.000 spettatori) Rai 3 | Lo Stato delle Cose – 6% (906.000 spettatori)

| Lo Stato delle Cose – (906.000 spettatori) Rete 4 | Quarta Repubblica – 5% (643.000 spettatori)

| Quarta Repubblica – (643.000 spettatori) La7 | La Torre di Babele – 4,8% (917.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: Stefano De Martino contro Gerry Scotti

Battaglia serrata, come sempre, anche nell’access prime time degli ascolti tv. Gerry Scotti è tornato alla conduzione de La Ruota della Fortuna, che ieri ha coinvolto 5 milioni e 641mila spettatori, pari al 26,6% di share su Canale 5. Su Rai 1 la puntata di ieri di Affari Tuoi ha invece attirato 5 milioni e 412mila spettatori, con Stefano De Martino che ha toccato il 25,4% di share in una serata per lui tristissima: ieri, infatti, si è spento suo padre Enrico all’età di 61 anni.

Potrebbe interessarti anche