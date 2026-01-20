Ascolti tv ieri (19 gennaio): Luisa Ranieri fa volare Rai 1, tiene Zelig, boom di De Martino nel suo giorno più triste
La Preside trionfa in prima serata col 27,4% di share, Claudio Bisio e Vanessa Incontrada al 21,9%: tutti i dati Auditel
A caccia di conferme negli ascolti tv. Ieri lunedì 19 gennaio 2026, infatti, su Rai 1 è andata in onda la seconda puntata della nuova fiction La Preside con Luisa Ranieri, mentre su Canale 5 è andato in scena il secondo appuntamento di Zelig, condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Nuovo appuntamento per Massimo Giletti e Nicola Porro al timone rispettivamente de Lo Stato delle Cose e Quarta Repubblica, così come per Corrado Augias alla guida de La Torre di Babele. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.
Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra La Preside e Zelig
Ieri lunedì 19 gennaio 2026 in prima serata su Rai 1 è andata in onda la seconda puntata de La Preside. Dopo l’ottimo debutto della scorsa settimana (27% di share), il terzo e quarto episodio della nuova fiction con Luisa Ranieri nei panni di Eugenia Liguori hanno richiamato 4 milioni e 553mila spettatori sulla prima rete, registrando il 27,4% di share. Su Canale 5, invece, è tornato Zelig. Il secondo appuntamento della 23esima edizione dello show comico condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada ha radunato 2 milioni e 857mila spettatori, arrivando al 21,9% di share sulla rete ammiraglia Mediaset.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Su Rai 2 il film Pelham 123 – Ostaggi in metropolitana di Tony Scott ha raggiunto il 3,2% di share, appassionando 574mila spettatori. Su Italia 1 è invece andato in onda il film del 2017 John Wick – Capitolo 2 con Keanu Reeves, che ha conquistato 909mila spettatori ottenendo il 5,2% di share.
Massimo Giletti è tornato al timone de Lo Stato delle Cose su Rai 3. La puntata di ieri – nella quale si è tornati a parlare del delitto di Garlasco – ha raccolto 906mila spettatori, toccando il 6% di share. Nicola Porro ha condotto un nuovo appuntamento di Quarta Repubblica, che ieri ha fatto segnare il 5% di share grazie a 643mila spettatori sintonizzati su Rete 4. Su La7, invece, Corrado Augias è tornato alla guida de La Torre di Babele, che ha totalizzato un a.m. di 917mila spettatori, pari al 4,8% di share.
- Rai 1 | La Preside – 27,4% (4.553.000 spettatori)
- Canale 5 | Zelig – 21,9% (2.857.000 spettatori)
- Rai 2 | Pelham 123 – Ostaggi in metropolitana – 3,2% (574.000 spettatori)
- Italia 1 | John Wick – Capitolo 2 – 5,2% (909.000 spettatori)
- Rai 3 | Lo Stato delle Cose – 6% (906.000 spettatori)
- Rete 4 | Quarta Repubblica – 5% (643.000 spettatori)
- La7 | La Torre di Babele – 4,8% (917.000 spettatori)
Ascolti, i numeri di ieri: Stefano De Martino contro Gerry Scotti
Battaglia serrata, come sempre, anche nell’access prime time degli ascolti tv. Gerry Scotti è tornato alla conduzione de La Ruota della Fortuna, che ieri ha coinvolto 5 milioni e 641mila spettatori, pari al 26,6% di share su Canale 5. Su Rai 1 la puntata di ieri di Affari Tuoi ha invece attirato 5 milioni e 412mila spettatori, con Stefano De Martino che ha toccato il 25,4% di share in una serata per lui tristissima: ieri, infatti, si è spento suo padre Enrico all’età di 61 anni.
Potrebbe interessarti anche
Ascolti tv ieri 12 gennaio: Luisa Ranieri parte col botto (ma Zelig non cede), il ritorno di Giletti
La Preside debutta trionfando al 27% di share, lo show di Claudio Bisio e Vanessa In...
Ascolti tv ieri (22 dicembre): vince Rai 1, Gerry Scotti torna ad allungare su De Martino
In 4 milioni per la finale di Supercoppa, Love Again (13,4% di share) meglio di Io s...
Ascolti tv ieri (8 dicembre): Sandokan cala ma stravince
La serie con Can Yaman trionfa col 27,6% di share (ma non basta a De Martino), ottim...
Ascolti tv ieri (1° dicembre): debutto col botto per Sandokan, Rai 1 vola con Can Yaman e GF fermo
La nuova serie fa il pieno e trionfa col 33,9% di share facendo decollare anche Stef...
Stasera in tv (19 gennaio), Vanessa Incontrada contro i "falchi" della cronaca nera: che succede
La conduttrice celebra 30 anni di Zelig con Claudio Bisio e sfida i talk di Massimo ...
Ascolti tv ieri (17 novembre): Grande Fratello bloccato, Lino Guanciale fa volare Rai 1, Scotti da record
Il commissario Ricciardi 3 cresce in prima serata (22,2% di share), bene Giletti, La...
Ascolti tv ieri (24 novembre): il GF non si sblocca, Lino Guanciale chiude alla grande, irraggiungibile Scotti
Il commissario Ricciardi 3 chiude in al 22,1% di share, bene Giletti, La Ruota della...
Ascolti tv ieri (29 dicembre): l'amore di Bocci e Chiatti asfalta Canale 5, Il Collegio flop, Gerry Scotti respira
Se fossi te chiude dominando al 20,8% di share, Ennio Doris fermo al 9,8%, La Ruota ...