Ascolti tv ieri (16 febbraio): Scotti non vede più De Martino, Bonolis chiude bene, il pattinaggio vola su Rai 2 Cuori e Pilar Fogliati sopra i 3 milioni di spettatori, Taratata chiude al 18,8% di share, bene Giletti, flop Raoul Bova su Nove: tutti i dati Auditel

Cuori fa ‘doppietta’ e attende il tris negli ascolti tv. Ieri lunedì 16 febbraio 2026, infatti, su Rai 1 è andata in onda un’altra puntata della fiction con Pilar Fogliati e Matteo Martari, mentre su Canale 5 Paolo Bonolis ha condotto il secondo e ultimo appuntamento di Taratata. Massimo Giletti è tornato al timone de Lo Stato delle Cose, Nicola Porro alla guida di Quarta Repubblica, così come Corrado Augias alla conduzione de La Torre di Babele. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Cuori 3 e Taratata

Ieri lunedì 16 febbraio 2026 in prima serata su Rai 1 è tornata in onda la serie tv Cuori 3. In attesa del gran finale di stasera, la quinta puntata della terza stagione della fiction con Pilar Fogliati e Matteo Martari ha radunato 3 milioni e 124mila spettatori, con il nono e il decimo episodio che hanno fatto segnare il 18,2% di share. Su Canale 5, invece, Paolo Bonolis ha condotto Taratata. La seconda e ultima serata dello show ha raccolto 2 milioni e 193mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset, chiudendo al 18,8% di share.

Su Rai 2 le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 hanno raggiunto il 14% di share grazie al pattinaggio di figura, che ha appassionato 2 milioni e 663mila spettatori. Su Italia 1 il film Memory con Liam Neeson ha invece conquistato 1 milione e 229mila spettatori, registrando il 6,3% di share.

Nuovo appuntamento per Massimo Giletti alla conduzione de Lo Stato delle Cose su Rai 3. La puntata di ieri – nella quale si è tornati a parlare del delitto di Garlasco – ha attirato 1 milione e 91mila spettatori, toccando il 7,2% di share. Nicola Porro è tornato invece al timone di Quarta Repubblica, che su Rete 4 ha centrato il 4,6% di share grazie a 601mila spettatori sintonizzati. Corrado Augias ha condotto un nuovo appuntamento de La Torre di Babele, che ha totalizzato un a.m. di 713mila spettatori su La7, pari al 3,7% di share.

Su Tv8, infine, 4 Hotel con Bruno Barbieri ha collezionato 363mila spettatori, pari al 2,3% di share, mentre su Nove il film Torno indietro e cambio vita con Raoul Bova ha intrattenuto 268mila spettatori, pari a uno share dell’1,6%.

Rai 1 | Cuori 3 – 18,2% (3.124.000 spettatori)

| Cuori 3 – (3.124.000 spettatori) Canale 5 | Taratata – 18,8% (2.193.000 spettatori)

| Taratata – (2.193.000 spettatori) Rai 2 | Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 – 14% (2.663.000 spettatori)

| Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 – (2.663.000 spettatori) Italia 1 | Memory – 6,3% (1.119.000 spettatori)

| Memory – (1.119.000 spettatori) Rai 3 | Lo Stato delle Cose – 7,2% (1.091.000 spettatori)

| Lo Stato delle Cose – (1.091.000 spettatori) Rete 4 | Quarta Repubblica – 4,6% (601.000 spettatori)

| Quarta Repubblica – (601.000 spettatori) La7 | La Torre di Babele – 3,7% (713.000 spettatori)

| La Torre di Babele – (713.000 spettatori) Tv8 | 4 Hotel – 2,7% (363.000 spettatori)

| 4 Hotel – (363.000 spettatori) Nove | Torno indietro e cambio vita – 1,7% (301.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: Stefano De Martino batte ancora Gerry Scotti

Stefano De Martino si conferma leader dell’access prime time dei dati Auditel superando nuovamente Gerry Scotti e la concorrenza Mediaset. La puntata di ieri di Affari Tuoi, infatti, ha intrattenuto 4 milioni e 850mila spettatori su Rai 1, pari al 22,6% di share, mentre La Ruota della Fortuna ha coinvolto 4 milioni e 552mila spettatori, pari al 21,3% di share su Canale 5.

