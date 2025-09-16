Trova nel Magazine
Ascolti tv ieri (15 settembre): Temptation torna e vince, Elettra Lamborghini parte bene e Scotti prende il largo su De Martino

Lo speciale condotto da Filippo Bisciglia trionfa col 20,2% di share, Imma Tataranni resiste in replica, Boss in Incongnito al 7,3%: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

La nuova settimana degli ascolti tv si apre tra grandi ritorni e attesi debutti. Ieri lunedì 15 settembre 2025, infatti, su Canale 5 Filippo Bisciglia è tornata al timone di Temptation Island per lo speciale E poi… e poi, mentre su Rai 1 sono proseguite le repliche di Imma Tataranni. Elettra Lamborghini ha fatto il suo esordio su Rai 2 alla guida di Boss in Incognito; nuovo appuntamento di Quarta Repubblica di Nicola Porro, invece, su Rete 4. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Imma Tataranni e Temptation Island e poi… e poi

Secondo appuntamento consecutivo con le repliche Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 3 ieri lunedì 15 settembre 2025 in prima serata su Rai 1. La quarta puntata della terza stagione – "Il prezzo della libertà" – dell’amata fiction Rai con Vanessa Scalera ha registrato un ascolto medio di 2 milioni e 301mila spettatori sulla prima rete, fermandosi al 16,1% di share. Su Canale 5, invece, Temptation Island e poi… e poi è volato al 20,2% di share. Il ritorno di Filippo Bisciglia nel prime time della rete ammiraglia Mediaset per raccontare com’è andata a finire per le coppie protagoniste dell’ultima edizione di Temptation Island ha raccolto 2 milioni e 804mila spettatori.

Su Rai 2 Elettra Lamborghini ha debuttato alla conduzione di Boss in Incognito. Dopo l’addio di Max Giusti (che passerà a Mediaset per condurre Caduta Libera), la cantante ha preso le redini dell’undicesima edizione dello show, che ieri ha esordito al 7,3% di share con 1 milione e 73mila spettatori. Su Italia 1 è invece andato in onda il film The Foreigner. La pellicola del 2017 con Jackie Chan e Pierce Brosnan ha conquistato 820mila spettatori, ottenendo il 5,3% di share.

In occasione del recente centenario di Andrea Camilleri, su Rai 3 Luca Zingaretti ha letto l’ultimo monologo scritto dall’autore siciliano: Autodifesa di Caino ha appassionato 419mila spettatori, facendo segnare il 2,5% di share nel prime time della terza rete. Su Rete 4, invece, Nicola Porro è tornato alla guida di Quarta Repubblica. Il terzo appuntamento stagionale – nel quale si è tornato a parlare del delitto di Garlasco – ha raggiunto il 5,6% di share grazie a 664mila spettatori sintonizzati.

Su La7 La Torre di Babele di Corrado Augias ha totalizzato un a.m. di 709mila spettatori, pari al 4,3% di share. Su Tv8, infine, il film Attaco al potere – Olympus has fallen ha richiamato 347mila spettatori, pari al 2,3% di share, mentre su Nove Little Big Italy con Francesco Panella ha collezionato 467mila spettatori, pari a uno share del 2,9%.

  • Rai 1 | Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 3 16,1% (2.301.000 spettatori)
  • Canale 5 | Temptation Island e poi… e poi 20,2% (2.804.000 spettatori)
  • Rai 2 | Boss in Incognito7,3% (1.073.000spettatori)
  • Italia 1 | The Foreigner5,3% (820.000 spettatori)
  • Rai 3 | Autodifesa di Caino2,5% (419.000spettatori)
  • Rete 4 | Quarta Repubblica 5,6% (664.000 spettatori)
  • La7 | La Torre di Babele4,3% (709.000 spettatori)
  • Tv8 | Attacco al potere – Olympus has fallen2,3% (347.000 spettatori)
  • Nove | Little Big Italy2,9% (467.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: Scotti vs De Martino e il debutto di Mattino Cinque

Ieri lunedì 15 settembre 2025 La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti su Canale 5 ha continuato ad allungare su Rai 1. Lo storico show Mediaset ha infatti toccato il 25,5% di share (4 milioni e 861mila spettatori) nell’access prime time, dove Affari Tuoi e Stefano De Martino si sono fermati al 20,2% di share con 3 milioni e 851mila spettatori. Nella stessa fascia oraria da segnalare gli ottimi numeri di Lilli Gruber, ieri all’8,2% di share al timone di Otto e Mezzo. Ottimo anche il debutto di Mattino Cinque nel daytime di Canale 5: la nuova edizione del rotocalco condotto da Federica Panicucci e Roberto Vecchi è partita dal 22,3% di share nella prima parte e il 23,1% nella seconda.

