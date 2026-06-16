Ascolti tv ieri (15 giugno): Mondiali certezza per Rai 1, Monteleone rischia già un altro flop, Scotti vola La partita Belgio-Egitto arriva al 26,1% di share, Un Nuovo Inizio si ferma al 13,9%, Filorosso parte male, ottima Lamborghini in replica: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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La nuova settimana degli ascolti tv si apre ovviamente nel segno dei Mondiali. Ieri lunedì 15 giugno 2026, infatti, su Rai 1 è andata in scena la sfida tra Belgio ed Egitto, mentre su Canale 5 è tornata la fiction spagnola Un nuovo inizi. Antonino Monteleone ha fatto il suo debutto al timone di Filorosso, mentre Nicola Porro non è mancato al consueto appuntamento alla guida di Quarta Repubblica. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Mondiali 2026 – Belgio-Egitto e Un nuovo inizio

Ieri lunedì 15 giugno 2026 in prima serata su Rai 1 è andata in onda la partita dei Mondiali 2026 – Belgio-Egitto. Il match tra i ‘diavoli rossi’ e i ‘faraoni’ ha radunato 4 milioni e 605mila spettatori, registrando il 26,1% di share. Su Canale 5, invece, è tornata in onda la serie tv Un nuovo inizio. La nuova puntata della fiction spagnola con Megan Montaner ha richiamato 1 milione e 836mila spettatori, raggiungendo il 13,9% di share sulla rete ammiraglia Mediaset.

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Dopo il gran finale di The Unknown – Fino all’ultimo bivio, la protagonista indiscussa del prime time del lunedì di Rai 2 è rimasta Elettra Lamborghini con le repliche dell’undicesima stagione di Boss in Incognito, ieri al 8,3% di share grazie a 1 milione e 140mila spettatori. Su Italia 1, invece, è andato in onda il film Dangerous Waters, che ha raccolto 865mila spettatori, centrando il 5,4% di share.

Chiamato al riscatto dopo i recenti flop, Antonino Monteleone ha fatto il suo esordio alla conduzione di Filorosso, prendendo il posto di Manuela Moreno. La prima puntata della nuova edizione – durante la quale si è tornati a parlare del delitto di Garlasco – ha interessato 496mila spettatori, debuttando al 3,7% di share. Nicola Porro ha invece attirato 667mila spettatori su Rete 4 al timone di Quarta Repubblica, ottenendo il 5,8% di share. Su La7 Corrado Augias che ha invece totalizzato un a.m. di 777mila spettatori alla guida de La Torre di Babele, toccando il 6,2% di share.

Su Tv8 il film Prima o poi mi sposo con Jennifer Lopez e Matthew McConaughey ha intrattenuto 522mila spettatori, pari al 3,4% di share. Su Nove, infine, Little Big Italy con Francesco Panella ha collezionato 490mila spettatori, pari a uno share del 3%.

Rai 1 | Mondiali 2026 – Belgio-Egitto – 26,1% (4.605.000 spettatori)

| Mondiali 2026 – Belgio-Egitto – (4.605.000 spettatori) Canale 5 | Un nuovo inizio – 13,9% (1.836.000 spettatori)

| Un nuovo inizio – (1.836.000 spettatori) Rai 2 | Boss in Incognito – 8,3% (1.140.000 spettatori)

| Boss in Incognito – (1.140.000 spettatori) Italia 1 | Dangerous Waters – 5,4% (865.000 spettatori)

| Dangerous Waters – (865.000 spettatori) Rai 3 | Filorosso – 3,7% (496.000 spettatori)

| Filorosso – (496.000 spettatori) Rete 4 | Quarta Repubblica – 6,6% (772.000 spettatori)

| Quarta Repubblica – (772.000 spettatori) La7 | La Torre di Babele – 5,8% (667.000 spettatori)

| La Torre di Babele – (667.000 spettatori) Tv8 | Prima o poi mi sposo – 3,4% (522.000 spettatori)

| Prima o poi mi sposo – (522.000 spettatori) Nove | Little Big Italy – 3% (490.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: Gerry Scotti vola

Con Stefano De Martino in ‘pausa’ per lasciare spazio ai Mondiali (Affari Tuoi tornerà in onda solo domani, QUI il calendario completo della nuova programmazione), Gerry Scotti ne ha approfittato per dilagare nuovamente nell’access prime time dei dati Auditel. La puntata di ieri de La Ruota della Fortuna ha infatti raggiunto un ascolto medio di 4 milioni e 969mila spettatori, arrivando a toccare al 26,6% di share.

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