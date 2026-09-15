Ascolti tv ieri (14 settembre): Il giovane Montalbano 'azzoppa' il finale di Temptation Island, grande ritorno di Massimo Giletti
Lo speciale del reality di Filippo Bisciglia al 20,2% di share, la fiction con Michele Riondino resiste alla grande, bene anche Gruber: tutti i dati Auditel
La nuova settimana di ascolti tv riparte tra grandi finali e attesi ritorni. Ieri lunedì 14 settembre 2026, infatti, su Rai 1 sono proseguite le repliche de Il giovane Montalbano, mentre su Canale 5 è andata in onda l’ultima puntata dello speciale Temptation Island e poi… e poi. Massimo Giletti è tornato al timone della prima serata di Rai 3 con una nuova edizione de Lo Stato delle Cose, Nicola Porro saldamente alla guida di Quarta Repubblica. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.
Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Il giovane Montalbano e Temptation Island e poi… e poi
Ieri lunedì 14 settembre 2026 in prima serata su Rai 1 è andato in onda Il giovane Montalbano. La replica della quarta puntata della seconda stagione dell’amata fiction con Michele Riondino nei panni del commissario nato dalla penna di Andrea Camilleri ha conquistato 2 milioni e 416mila spettatori, registrando il 16,7% di share. Su Canale 5, invece, è andato in scena l’ultimo appuntamento di Temptation Island e poi… e poi. Il secondo speciale che ha segnato il gran finale del reality show condotto da Filippo Bisciglia ha richiamato 2 milioni e 945mila spettatori, chiudendo al 20,2% di share sulla rete ammiraglia Mediaset.
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Su Rai 2 la prima stagione della serie tv statunitense Boston Blue ha appassionato 582mila spettatori, ottenendo il 3,8% di share. Su Italia 1 è invece andato in onda il film The Protégé con Maggie Q, Samuel L. Jackson e Michael Keaton, che ha radunato 798mila di spettatori e raggiunto il 5,1% di share.
Massimo Giletti ha ripreso in mano le redini del prime time di Rai 3 con Lo Stato delle Cose. La prima puntata della nuova edizione – durante la quale si è tornati a parlare del delitto di Garlasco – ha attirato 1 milione e 31mila spettatori, debuttando al 7,8% di share. Nicola Porro è tornato al timone di Quarta Repubblica, che ieri ha attirato 512mila spettatori e centrato il 4,4% di share su Rete 4. Su La7 lo speciale de La Torre di Babele FINIMONDO di Corrado Augias in replica ha invece totalizzato un a.m. di 716mila spettatori, toccando il 4,3% di share.
Su Tv8 il film Django Unchained di Quentin Tarantino con Jamie Foxx, Christoph Waltz e Leonardo DiCaprio ha intrattenuto 219mila spettatori, pari all’1,8% di share. Su Nove, infine, Little Big Italy con Francesco Panella ha collezionato 400mila spettatori, pari a uno share del 3,4%.
- Rai 1 | Il giovane Montalbano – 16,7% (2.290.000 spettatori)
- Canale 5 | Temptation Island e poi… e poi – 20,2% (1.158.000 spettatori)
- Rai 2 | Boston Blue – 3,8% (582.000 spettatori)
- Italia 1 | The Protégé – 5,1% (798.000 spettatori)
- Rai 3 | Lo Stato delle Cose – 7,8% (1.031.000 spettatori)
- Rete 4 | Quarta Repubblica – 4,4% (512.000 spettatori)
- La7 | La Torre di Babele – 4,3% (716.000 spettatori)
- Tv8 | Django Unchained – 1,8% (219.000 spettatori)
- Nove | Little Big Italy – 3,4% (400.000 spettatori)
Ascolti, i numeri di ieri: De Martino vs Gerry Scotti
Al via un’altra settimana di sfide all’ultimo spettatore anche nell’access prime time dei dati Auditel con Stefano De Martino da una parte e Gerry Scotti dall’altra. La puntata di ieri di Affari Tuoi ha coinvolto 3 milioni e 968mila spettatori su Rai 1, arrivando al 21,2% di share su Rai 1. Su Canale 5 La Ruota della Fortuna ha invece fatto segnare un ascolto medio di 4 milioni e 267mila spettatori, toccando il 22,7% di share. Lilli Gruber ha fatto il suo ritorno su La7 con una nuova stagione di Otto e Mezzo, ripartita da un ottimo 8,3% di share con più di un milione e mezzo di spettatori.
Bene anche Pino Insegno nella fascia preserale, con la puntata di ieri di Reazione a Catena (e l’ennesima vincita – sofferta – delle ‘Pappardelle’) ha chiamato a raccolta 3 milioni e 624mila spettatori su Rai 1, facendo registrare il 25,8% di share. Su Canale 5, invece, Caduta Libera di Max Giusti ha interessato 1 milione e 874mila spettatori, ottenendo il 15,3% di share sulla rete ammiraglia.
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