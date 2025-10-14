Ascolti tv ieri (13 ottobre): incubo Grande Fratello e Simona Ventura crolla, sale Giletti
Il reality di Canale 5 crolla sotto i due milioni di spettatori, certezza Blanca (23,7%), Mammucari non oltre il 4,4% di share all’esordio: tutti i dati Auditel
La nuova settimana degli ascolti tv si apre ancora una volta nel segno di Blanca. Ieri lunedì 13 ottobre 2025, infatti, su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata della fiction con Maria Chiara Giannetta, mentre su Canale 5 Simona Ventura ha condotto la terza diretta stagionale del Grande Fratello. Nuovo appuntamento anche per Massimo Giletti al timone de Lo Stato delle Cose e per Nicola Porro alla guida di Quarta Repubblica. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.
Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Blanca 3 e il Grande Fratello
Ieri lunedì 13 ottobre 2025 in prima serata su Rai 1 è tornata in onda la fiction Blanca. La terza puntata della terza stagione della serie con Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno ha richiamato 3 milione e 851mila spettatori, registrando il 23,7% di share. Su Canale 5, invece, è andato in scena la terza diretta stagionale di Simona Ventura al timone del Grande Fratello 2025. Dopo il crollo nei dati Auditel della scorsa settimana, ieri il reality show della rete ammiraglia Mediaset – che ha visto l’eliminazione di Giulio Carotenuto – ha radunato 2 milioni e 52mila spettatori, fermandosi al 15,5% di share.
Dopo il gran finale di Boss in Incognito di Elettra Lamborghini, il prime time del lunedì di Rai 2 ha lasciato spazio al debutto de Lo Spaesato di Teo Mammucari. Il nuovo show è partito dal 4,4% di share, fermandosi a 714mila spettatori sintonizzati. Su Italia 1 è invece andato in onda il film I mercenari 4 – Expendables, che ha conquistato 1 milione e 487mila spettatori, pari all’8,2% di share.
Nuovo appuntamento per Massimo Giletti alla guida de Lo Stato delle Cose in prima serata su Rai 3. La puntata di ieri – nella quale si è tornati a parlare del delitto di Garlasco e del caso Lovati-Corona – ha sfondato la parete del milione di spettatori (1 milione e 72mila), raggiungendo il 7,3% di share. Su Rete 4 Nicola Porro è tornato al timone di Quarta Repubblica, che ha ottenuto il 5,2% di share grazie a 680mila spettatori sintonizzati. Su La7 La Torre di Babele di Corrado Augias ha totalizzato invece un a.m. di 859mila spettatori, pari al 4,6% di share.
Su Tv8, infine, lo spettacolo di Max Giusti Bollicine ha attirato 214mila spettatori, pari all’1,3% di share, mentre su Nove Little Big Italy con Francesco Panella ha collezionato 478mila spettatori, pari a uno share del 2,6%.
- Rai 1 | Blanca – 23,7% (3.851.000 spettatori)
- Canale 5 | Grande Fratello – 14,4% (1.843.000 spettatori)
- Rai 2 | Lo Spaesato – 4,4% (714.000spettatori)
- Italia 1 | I mercenari 4 – Expendables – 8,4% (1.487.000 spettatori)
- Rai 3 | Lo Stato delle Cose – 7,3% (1.072.000spettatori)
- Rete 4 | Quarta Repubblica – 5,2% (680.000 spettatori)
- La7 | La Torre di Babele – 4,6% (859.000 spettatori)
- Tv8 | Bollicine – 1,3% (214.000 spettatori)
- Nove | Little Big Italy – 2,6% (478.000 spettatori)
