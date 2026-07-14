Ascolti tv ieri (13 luglio): Temptation Island senza rivali, Max Giusti non preoccupa Pino Insegno Il reality condotto da Filippo Bisciglia stravince col 30,3% di share, La Partita del Cuore si ferma al 12,4%, Scotti piega De Martino: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Temptation Island cambia giorno e inaugura la nuova settimana di ascolti tv. Ieri lunedì 13 luglio 2026, infatti, su Canale 5 è andata in onda la quinta puntata del reality show condotto da Filippo Bisciglia, mentre su Rai 1 è andata in scena La Partita del Cuore. Antonino Monteleone e Adele Grossi sono invece tornati alla conduzione di Filorosso su Rai 3. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra La Partita del Cuore e Temptation Island

Ieri lunedì 13 luglio 2026 in prima serata su Rai 1 è andata in scena La Partita del Cuore. La 35esima edizione dell’evento benefico condotto da Eleonora Daniele ha raccolto 1 milione e 541mila spettatori, registrando il 12,4% di share. Su Canale 5, invece, è tornato Temptation Island. La quarta puntata del reality show dell’estate condotto da Filippo Bisciglia ha richiamato 3 milioni e 752mila spettatori, arrivando al 30,3% di share sulla rete ammiraglia Mediaset. Si tratta di una delle puntate più viste di sempre, addirittura vicina alla finalissima dello scorso anno (che toccò il 32,8% di share).

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Nuovamente protagonista del prime time di Rai 2 Elettra Lamborghini, che ha attirato 583mila spettatori con le repliche dell’undicesima stagione di Boss in Incognito, ieri al 4,4% di share. Su Italia 1, invece, il film Cash Out – I maghi del furto con John Travolta e Kristin Davisha ha coinvolto 968mila spettatori, toccando il 6,3% di share.

Antonino Monteleone e Adele Grossi sono tornati al timone di Filorosso e la puntata di ieri – nella quale si è tornati a parlare del delitto di Garlasco – ha collezionato 551mila spettatori, totallizando il 4,4% di share. Su Rete 4 il film Potere assoluto diretto e interpretato da Clint Eastwood ha conquistato 603mila spettatori, ottenendo il 4,4% di share. Su La7 In Onda prima serata condotto da Luca Telese e Marianna Aprile ha invece totalizzato un a.m. di 690mila spettatori alla guida de La Torre di Babele, facendo segnare il 4,4% di share.

Su Tv8 il film La maschera di Zorro con Antonio Banderas e Catherine Zeta-Jones ha intrattenuto 368mila spettatori, pari al 2,7% di share. Su Nove, infine, Little Big Italy con Francesco Panella ha radunato 323mila spettatori, pari a uno share del 2,2%.

Rai 1 | La Partita del Cuore – 12,4% (1.541.000 spettatori)

| La Partita del Cuore – (1.541.000 spettatori) Canale 5 | Temptation Island – 30,3% (3.752.000 spettatori)

| Temptation Island – (3.752.000 spettatori) Rai 2 | Boss in Incognito – 4,4% (583.000 spettatori)

| Boss in Incognito – (583.000 spettatori) Italia 1 | Cash Out – I maghi del furto – 6,3% (968.000 spettatori)

| Cash Out – I maghi del furto – (968.000 spettatori) Rai 3 | Filorosso – 4,4% (551.000 spettatori)

| Filorosso – (551.000 spettatori) Rete 4 | Potere assoluto – 4,4% (603.000 spettatori)

| Potere assoluto – (603.000 spettatori) La7 | In Onda – 4,4% (690.000 spettatori)

| In Onda – (690.000 spettatori) Tv8 | La maschera di Zorro – 2,7% (368.000 spettatori)

| La maschera di Zorro – (368.000 spettatori) Nove | Little Big Italy – 2,2% (323.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: De Martino contro Gerry Scotti

Con i Mondiali di calcio in ‘pausa’ (stasera va in onda la prima semifinale), Stefano De Martino ha rilanciato la sfida a Gerry Scotti nella lunga battaglia dell’access prime time dei dati Auditel. La puntata di ieri di Affari Tuoi ha collezionato 3 milioni e 3439mila spettatori, registrando il 20,9% di share su Rai 1. Su Canale 5 La Ruota della Fortuna ha invece toccato un ascolto medio di 4 milioni e 171mila spettatori, arrivando al 25,1% di share.

Max Giusti ha fatto il suo esordio nella fascia preserale di Canale 5 alla guida di The Wall, partito dal 17,9% di share (1 milione e 989mila spettatori) di ieri. Ancora lontano però Pino Insegno, con Reazione a Catena al 24,1% di share e quasi 3 milioni di spettatori su Rai 1.

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