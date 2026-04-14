Ascolti tv ieri 13 aprile: la grande attesa premia il ritorno de I Cesaroni (e Gerry Scotti gode), l'addio di Giletti
La serie con Claudio Amendola svetta al 22,6% di share, La Buona Stella si ferma al 16,2%, La Ruota tocca il 26% e affonda De Martino: tutti i dati Auditel
Debutti attesissimi e addii meno attesi negli ascolti tv. Ieri lunedì 13 aprile 2026, infatti, su Canale 5 è andata in onda la prima puntata de I Cesaroni – Il ritorno, con Claudio Amendola tornato a vestire i panni di Giulio Cesaroni dopo più di dieci anni. Su Rai 1 è invece iniziata la nuova fiction La Buona Stella. Nicola Porro è tornato al timone di Quarta Repubblica, mentre Massimo Giletti ha salutato (non senza polemiche) il pubblico di Rai 3 con l’ultimo appuntamento stagionale de Lo Stato delle Cose. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.
Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra La Buona Stella e i Cesaroni – Il ritorno
Ieri lunedì 13 aprile 2026 in prima serata su Rai 1 è iniziata la nuova serie La Buona Stella. La prima puntata della nuova fiction con Miriam Dalmazio e Francesco Arca ha raggiunto 2 milioni e 768mila spettatori, debuttando al 16,2% di share. Su Canale 5, invece, è andato in scena l’attesissimo esordio de I Cesaroni – Il ritorno. La prima puntata della settima stagione della serie (tornata in onda dopo oltre dieci anni) ha richiamato 3 milioni e 486mila spettatori, facendo segnare il 22,6% di share sulla rete ammiraglia Mediaset.
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Dopo l’ottimo debutto della scorsa settimana (5,5% di share), su Rai 2 è andato in scena il secondo appuntamento dela nuova edizione di The Floor – Ne rimarrà solo uno, condotto da Paola Perego e Gabriele Vagnato e visto da 622mila spettatori, registrando il 3,9% di share. Su Italia 1, invece, il film The Transporter Legacy con Ed Skrein ha conquistato 913mila spettatori, centrando il 4,9% di share.
Tempo di saluti per Massimo Giletti. Dopo le polemiche coi vertici Rai per la presunta chiusura anticipato, il giornalista ha detto addio al prime time di Rai 3 con Lo Stato delle Cose. L’ultima puntata stagionale andata in onda ieri – e nella quale si è tornati a parlare del delitto di Garlasco – ha radunato 1 milione e 205mila spettatori, chiudendo all’8% di share. Nicola Porro ha invece condotto un nuovo appuntamento di Quarta Repubblica, che su Rete 4 ha ottenuto il 5,1% di share grazie a 658mila spettatori. Corrado Augias è tornato al timone de La Torre di Babele, che su La7 ha totalizzato un a.m. di 704mila spettatori, pari al 3,7% di share.
Su Tv8 è andata in scena la terza puntata della nuova edizione di GialappaShow, che ha attirato 811mila spettatori arrivando al 5,2% di share. Su Nove, infine, Little Big Italy con Francesco Panella ha collezionato 469mila spettatori, pari a uno share del 2,6%.
- Rai 1 | La Buona Stella – 16,2% (2.768.000 spettatori)
- Canale 5 | I Cesaroni – Il ritorno – 22,6% (3.486.000 spettatori)
- Rai 2 | The Floor – Ne rimarrà solo uno – 3,9% (622.000 spettatori)
- Italia 1 | The Transporter Legacy – 4,9% (913.000 spettatori)
- Rai 3 | Lo Stato delle Cose – 8% (1.205.000 spettatori)
- Rete 4 | Quarta Repubblica – 5,1% (658.000 spettatori)
- La7 | La Torre di Babele – 3,7% (704.000 spettatori)
- Tv8 | GialappaShow – 5,2% (811.000 spettatori)
- Nove | Little Big Italy – 2,6% (469.000 spettatori)
Ascolti, i numeri di ieri: Gerry Scotti vs Stefano De Martino
Nuova sfida stellare nell’access prime time dei dati Auditel, dove Stefano De Martino è volato oltre i 5 milioni di spettatori. La puntata di ieri di Affari Tuoi ha infatti raggiunto il 23,7% di share con 5 milioni e 105mila spettatori su Rai 1. Gerry Scotti, però, è riusciti a fare addirittura di meglio con numeri monstre su Canale 5, dove La Ruota della Fortuna ha registrato un ascolto medio di 5 milioni e 578mila spettatori, arrivando a toccare il 26% di share.
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