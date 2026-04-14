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Ascolti tv ieri 13 aprile: la grande attesa premia il ritorno de I Cesaroni (e Gerry Scotti gode), l'addio di Giletti

La serie con Claudio Amendola svetta al 22,6% di share, La Buona Stella si ferma al 16,2%, La Ruota tocca il 26% e affonda De Martino: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Debutti attesissimi e addii meno attesi negli ascolti tv. Ieri lunedì 13 aprile 2026, infatti, su Canale 5 è andata in onda la prima puntata de I CesaroniIl ritorno, con Claudio Amendola tornato a vestire i panni di Giulio Cesaroni dopo più di dieci anni. Su Rai 1 è invece iniziata la nuova fiction La Buona Stella. Nicola Porro è tornato al timone di Quarta Repubblica, mentre Massimo Giletti ha salutato (non senza polemiche) il pubblico di Rai 3 con l’ultimo appuntamento stagionale de Lo Stato delle Cose. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra La Buona Stella e i Cesaroni – Il ritorno

Ieri lunedì 13 aprile 2026 in prima serata su Rai 1 è iniziata la nuova serie La Buona Stella. La prima puntata della nuova fiction con Miriam Dalmazio e Francesco Arca ha raggiunto 2 milioni e 768mila spettatori, debuttando al 16,2% di share. Su Canale 5, invece, è andato in scena l’attesissimo esordio de I Cesaroni – Il ritorno. La prima puntata della settima stagione della serie (tornata in onda dopo oltre dieci anni) ha richiamato 3 milioni e 486mila spettatori, facendo segnare il 22,6% di share sulla rete ammiraglia Mediaset.

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Dopo l’ottimo debutto della scorsa settimana (5,5% di share), su Rai 2 è andato in scena il secondo appuntamento dela nuova edizione di The Floor – Ne rimarrà solo uno, condotto da Paola Perego e Gabriele Vagnato e visto da 622mila spettatori, registrando il 3,9% di share. Su Italia 1, invece, il film The Transporter Legacy con Ed Skrein ha conquistato 913mila spettatori, centrando il 4,9% di share.

Tempo di saluti per Massimo Giletti. Dopo le polemiche coi vertici Rai per la presunta chiusura anticipato, il giornalista ha detto addio al prime time di Rai 3 con Lo Stato delle Cose. L’ultima puntata stagionale andata in onda ieri – e nella quale si è tornati a parlare del delitto di Garlasco – ha radunato 1 milione e 205mila spettatori, chiudendo all’8% di share. Nicola Porro ha invece condotto un nuovo appuntamento di Quarta Repubblica, che su Rete 4 ha ottenuto il 5,1% di share grazie a 658mila spettatori. Corrado Augias è tornato al timone de La Torre di Babele, che su La7 ha totalizzato un a.m. di 704mila spettatori, pari al 3,7% di share.

Su Tv8 è andata in scena la terza puntata della nuova edizione di GialappaShow, che ha attirato 811mila spettatori arrivando al 5,2% di share. Su Nove, infine, Little Big Italy con Francesco Panella ha collezionato 469mila spettatori, pari a uno share del 2,6%.

  • Rai 1 | La Buona Stella 16,2% (2.768.000 spettatori)
  • Canale 5 | I Cesaroni – Il ritorno 22,6% (3.486.000 spettatori)
  • Rai 2 | The Floor – Ne rimarrà solo uno 3,9% (622.000 spettatori)
  • Italia 1 | The Transporter Legacy4,9% (913.000 spettatori)
  • Rai 3 | Lo Stato delle Cose8% (1.205.000 spettatori)
  • Rete 4 | Quarta Repubblica 5,1% (658.000 spettatori)
  • La7 | La Torre di Babele3,7% (704.000 spettatori)
  • Tv8 | GialappaShow 5,2% (811.000 spettatori)
  • Nove | Little Big Italy2,6% (469.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: Gerry Scotti vs Stefano De Martino

Nuova sfida stellare nell’access prime time dei dati Auditel, dove Stefano De Martino è volato oltre i 5 milioni di spettatori. La puntata di ieri di Affari Tuoi ha infatti raggiunto il 23,7% di share con 5 milioni e 105mila spettatori su Rai 1. Gerry Scotti, però, è riusciti a fare addirittura di meglio con numeri monstre su Canale 5, dove La Ruota della Fortuna ha registrato un ascolto medio di 5 milioni e 578mila spettatori, arrivando a toccare il 26% di share.

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