Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Ascolti tv ieri 12 gennaio: Luisa Ranieri parte col botto (ma Zelig non cede), il ritorno di Giletti

La Preside debutta trionfando al 27% di share, lo show di Claudio Bisio e Vanessa Incontrada al 21,1%, Lo Stato delle Cose supera Porro: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

È tempo di attesi debutti negli ascolti tv. Ieri lunedì 12 gennaio 2026, infatti, su Rai 1 è iniziata la nuova fiction con Luisa Ranieri La Preside, mentre su Canale 5 è tornato Zelig, con una nuova edizione condotta da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Nuova avventura anche per Elettra Lamborghini, alla guida di Boss in Incognito su Rai 2, mentre Massimo Giletti e Nicola Porro sono tornati al timone rispettivamente de Lo Stato delle Cose e Quarta Repubblica. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra La Preside e Zelig

Ieri lunedì 12 gennaio 2026 in prima serata su Rai 1 è andata in onda la prima puntata de La Preside. I primi due episodi della nuova fiction con Luisa Ranieri nei panni di Eugenia Liguori hanno raccolto 4 milioni e 814mila spettatori sulla prima rete, debuttando al 27% di share. Su Canale 5, invece, è iniziata ufficialmente la 23esima edizione di Zelig. Lo show comico condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada ha radunato 2 milioni e 953mila spettatori, facendo segnare il 21,1% di share sulla rete ammiraglia Mediaset.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Su Rai 2 Elettra Lamborghini è tornata alla conduzione di Boss in Incognito. L’11esima edizione del programma ha esordito al 5% di share, conquistando 845mila spettatori. Su Italia 1 è invece andato in onda il film John Wick con Keanu Reeves, che ha appassionato 880mila spettatori, toccando il 4,7% di share.

Archiviata la pausa natalizia, Massimo Giletti è tornato alla guida de Lo Stato delle Cose su Rai 3. La puntata di ieri – nella quale si è tornati a parlare del delitto di Garlasco – ha richiamato 1 milione e 2mila spettatori, ottenendo il 6,3% di share. Ritorno in palinsesto anche per Nicola Porro al timone di Quarta Repubblica, che ieri ha registrato il 5,5% di share grazie a 743mila spettatori sintonizzati su Rete 4.

Su La7 Putin – Anatomia di uno Zar ha totalizzato un a.m. di 815mila spettatori, pari al 4,2% di share. Su Tv8 4 Hotel con Bruno Barbieri ha invece collezionato 290mila spettatori, pari all’1,7% di share. Su Nove, infine, Cash or Trash – Il Natale dei Tesori condotto da Paolo Conticini ha coinvolto 279mila spettatori, pari a uno share dell’1,5%.

  • Rai 1 | La Preside 27% (4.814.000 spettatori)
  • Canale 5 | Zelig 21,1% (2.953.000 spettatori)
  • Rai 2 | Boss in Incognito5% (845.000 spettatori)
  • Italia 1 | John Wick4,7% (880.000 spettatori)
  • Rai 3 | Lo Stato delle Cose6,3% (1.002.000 spettatori)
  • Rete 4 | Quarta Repubblica 5,5% (743.000 spettatori)
  • La7 | Putin – Anatomia di uno Zar4,2% (815.000 spettatori)
  • Tv8 | 4 Hotel 1,7% (290.000 spettatori)
  • Nove | Cash or Trash – Il Natale dei Tesori1,5% (279.000 spettatori)

Potrebbe interessarti anche

L'attrice Luisa Ranieri

Stasera in tv (12 gennaio), Luisa Ranieri severissima contro Vanessa Incontrada: che succede

L'attrice napoletana interpreta la preside di una scuola di Caivano: contro di lei l...
Ascolti 29 dicembre 2025

Ascolti tv ieri (29 dicembre): l'amore di Bocci e Chiatti asfalta Canale 5, Il Collegio flop, Gerry Scotti respira

Se fossi te chiude dominando al 20,8% di share, Ennio Doris fermo al 9,8%, La Ruota ...
Ascolti 21 dicembre 2025

Ascolti tv ieri (21 dicembre): Gerry Scotti meglio anche di Marco Liorni

Chi vuole essere milionario vince col 18,8% di share, L’Eredità Telethon al 13,4%, b...
Ascolti 1 dicembre 2025

Ascolti tv ieri (1° dicembre): debutto col botto per Sandokan, Rai 1 vola con Can Yaman e GF fermo

La nuova serie fa il pieno e trionfa col 33,9% di share facendo decollare anche Stef...
Ascolti 8 dicembre 2025

Ascolti tv ieri (8 dicembre): Sandokan cala ma stravince

La serie con Can Yaman trionfa col 27,6% di share (ma non basta a De Martino), ottim...
Ascolti 18 dicembre 2025

Ascolti tv ieri (18 dicembre): Un Professore chiude dominando, figuraccia finale Grande Fratello

Stefano De Martino aggancia Gerry Scotti, la serie con Alessandro Gassman saluta al ...
Ascolti 22 dicembre 2025

Ascolti tv ieri (22 dicembre): vince Rai 1, Gerry Scotti torna ad allungare su De Martino

In 4 milioni per la finale di Supercoppa, Love Again (13,4% di share) meglio di Io s...
Ascolti tv 8 gennaio 2026

Ascolti tv ieri (7 gennaio): Sabrina Ferilli parte col botto e trionfa, Zeno asfaltato, Gerry Scotti da urlo

A Testa Alta vince la prima serata con più di 4 milioni di spettatori, Tempi Supplem...
Ascolti tv ieri 8 gennaio 2026

Ascolti tv ieri (8 gennaio): Don Matteo non sbaglia e Raoul Bova vola, Formigli meglio di Infante-Del Debbio

La fiction Rai parte col 24,8% di share e vince in prima serata, Forbidden Fruit al ...

Lucart

Aziende virtuose

Ecco la leader globale della sostenibilità

LEGGI

Personaggi

Alessandro Tedeschi

Alessandro Tedeschi
Paolo Bosisio

Paolo Bosisio
Raniero Monaco di Lapio

Raniero Monaco di Lapio
Franco Nero

Franco Nero

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963