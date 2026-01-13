Ascolti tv ieri 12 gennaio: Luisa Ranieri parte col botto (ma Zelig non cede), il ritorno di Giletti La Preside debutta trionfando al 27% di share, lo show di Claudio Bisio e Vanessa Incontrada al 21,1%, Lo Stato delle Cose supera Porro: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

È tempo di attesi debutti negli ascolti tv. Ieri lunedì 12 gennaio 2026, infatti, su Rai 1 è iniziata la nuova fiction con Luisa Ranieri La Preside, mentre su Canale 5 è tornato Zelig, con una nuova edizione condotta da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Nuova avventura anche per Elettra Lamborghini, alla guida di Boss in Incognito su Rai 2, mentre Massimo Giletti e Nicola Porro sono tornati al timone rispettivamente de Lo Stato delle Cose e Quarta Repubblica. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra La Preside e Zelig

Ieri lunedì 12 gennaio 2026 in prima serata su Rai 1 è andata in onda la prima puntata de La Preside. I primi due episodi della nuova fiction con Luisa Ranieri nei panni di Eugenia Liguori hanno raccolto 4 milioni e 814mila spettatori sulla prima rete, debuttando al 27% di share. Su Canale 5, invece, è iniziata ufficialmente la 23esima edizione di Zelig. Lo show comico condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada ha radunato 2 milioni e 953mila spettatori, facendo segnare il 21,1% di share sulla rete ammiraglia Mediaset.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Su Rai 2 Elettra Lamborghini è tornata alla conduzione di Boss in Incognito. L’11esima edizione del programma ha esordito al 5% di share, conquistando 845mila spettatori. Su Italia 1 è invece andato in onda il film John Wick con Keanu Reeves, che ha appassionato 880mila spettatori, toccando il 4,7% di share.

Archiviata la pausa natalizia, Massimo Giletti è tornato alla guida de Lo Stato delle Cose su Rai 3. La puntata di ieri – nella quale si è tornati a parlare del delitto di Garlasco – ha richiamato 1 milione e 2mila spettatori, ottenendo il 6,3% di share. Ritorno in palinsesto anche per Nicola Porro al timone di Quarta Repubblica, che ieri ha registrato il 5,5% di share grazie a 743mila spettatori sintonizzati su Rete 4.

Su La7 Putin – Anatomia di uno Zar ha totalizzato un a.m. di 815mila spettatori, pari al 4,2% di share. Su Tv8 4 Hotel con Bruno Barbieri ha invece collezionato 290mila spettatori, pari all’1,7% di share. Su Nove, infine, Cash or Trash – Il Natale dei Tesori condotto da Paolo Conticini ha coinvolto 279mila spettatori, pari a uno share dell’1,5%.

Rai 1 | La Preside – 27% (4.814.000 spettatori)

| La Preside – (4.814.000 spettatori) Canale 5 | Zelig – 21,1% (2.953.000 spettatori)

| Zelig – (2.953.000 spettatori) Rai 2 | Boss in Incognito – 5% (845.000 spettatori)

| Boss in Incognito – (845.000 spettatori) Italia 1 | John Wick – 4,7% (880.000 spettatori)

| John Wick – (880.000 spettatori) Rai 3 | Lo Stato delle Cose – 6,3% (1.002.000 spettatori)

| Lo Stato delle Cose – (1.002.000 spettatori) Rete 4 | Quarta Repubblica – 5,5% (743.000 spettatori)

| Quarta Repubblica – (743.000 spettatori) La7 | Putin – Anatomia di uno Zar – 4,2% (815.000 spettatori)

| Putin – Anatomia di uno Zar – (815.000 spettatori) Tv8 | 4 Hotel – 1,7% (290.000 spettatori)

| 4 Hotel – (290.000 spettatori) Nove | Cash or Trash – Il Natale dei Tesori – 1,5% (279.000 spettatori)

Potrebbe interessarti anche