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Ascolti tv ieri (11 maggio): Alberto Angela fa volare Ulisse, I Cesaroni 7 ancora in calo, Gerry Scotti festeggia

Ulisse vince la prima serata col 17,4% di share, la serie con Claudio Amendola scende al 14,5%, The Unknown debutta al 4,6%: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Una nuova settimana di ascolti tv e un’altra ovazione per Alberto Angela. Ieri lunedì 11 maggio 2026, infatti, su Rai 1 è tornato Ulisse – Il piacere della scoperta, mentre su Canale 5 è andata in onda la quinta puntata de I Cesaroni – Il ritorno con Claudio Amendola. Nuovo appuntamento per Monica Maggioni alla guida di NewsRoom, così come per Nicola Porro al timone di Quarta Repubblica e per Corrado Augias alla conduzione de La Torre di Babele. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Ulisse – Il piacere della scoperta e i Cesaroni – Il ritorno

Ieri lunedì 11 maggio 2026 in prima serata su Rai 1 è andato in onda Ulisse – Il piacere della scoperta. La puntata dedicata al Giappone firmata da Alberto Angela ha conquistato 2 milioni e 629mila spettatori, toccando il 17,4% di share. Su Canale 5, invece, spazio a I Cesaroni – Il ritorno. La quinta puntata della settima stagione della serie con Claudio Amendola ha raccolto 2 milioni e 470mila spettatori, fermandosi al 14,5% di share sulla rete ammiraglia Mediaset.

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Tempo di debutti su Rai 2, dove è iniziato The Unknown – Fino all’ultimo bivio. La prima puntata del nuovo show condotto da Elettra Lamborghini e ‘Scintilla’ Gianluca Fubelli ha radunato 674mila spettatori, esordendo al 4,6% di share. Su Italia 1, invece, il film Attacco al potere 2 con Gerard Butler ha richiamato 1 milione e 278mila spettatori, ottenendo il 7,5% di share.

Monica Maggioni ha ripreso le redini del prime time di Rai 3 con NewsRoom e il quarto appuntamento ha raggiunto 480mila spettatori, non andando oltre il 3,5% di share. ‘Botto’ invece per Nicola Porro, che ha attirato 1 milione e 45mila spettatori al timone di Quarta Repubblica, facendo segnare l’8,5% di share su Rete 4. Su La7 La Torre di Babele di Corrado Augias ha totalizzato un a.m. di 835mila spettatori, pari al 4,7% di share.

Su Tv8 è andata in scena la settima puntata di GialappaShow, che ha intrattenuto 618mila spettatori arrivando al 4,4% di share. Su Nove, infine, Little Big Italy con Francesco Panella ha collezionato 537mila spettatori, pari a uno share del 3,2%.

  • Rai 1 | Ulisse – Il piacere della scoperta 17,4% (2.629.000 spettatori)
  • Canale 5 | I Cesaroni – Il ritorno 14,5% (2.470.000 spettatori)
  • Rai 2 | The Unknown – Fino all’ultimo bivio 4,6% (674.000 spettatori)
  • Italia 1 | Attacco al potere 27,5% (1.278.000 spettatori)
  • Rai 3 | NewsRoom3,5% (480.000 spettatori)
  • Rete 4 | Quarta Repubblica 8,5% (1.045.000 spettatori)
  • La7 | La Torre di Babele4,7% (835.000 spettatori)
  • Tv8 | GialappaShow 4,4% (618.000 spettatori)
  • Nove | Little Big Italy3,2% (537.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: Stefano De Martino vs Gerry Scotti

Nuovo capitolo nell’eterna sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti nell’access prime time dei dati Auditel. La puntata di ieri di Affari Tuoi ha toccato il 24,1% di share con 4 milioni e 856mila spettatori su Rai 1, ma La Ruota della Fortuna su Canale 5 ha registrato un ascolto medio di 4 milioni e 992mila spettatori, arrivando al 24,7% di share.

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