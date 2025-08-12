Trova nel Magazine
Ascolti tv ieri (11 agosto): Annalisa come Mia Martini, cresce Filorosso. Tutti i dati Auditel

Il concerto dall’Arena di Verona su Canale 5 (14,6% di share) sfida il film con Serena Rossi su Rai 1 (13,6%), sale Filorosso: tutti i numeri e dati Auditel

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

La settimana degli ascolti tv si apre all’insegna della musica. Ieri lunedì 11 agosto 2025, infatti, in prima serata su Rai 1 è andato in onda il film con Serena Rossi nei panni di Mia Martini Io Sono Mia, mentre su Canale 5 la protagonista è stata Annalisa con il concerto-evento Annalisa – Tutti in Arena. Spazio agli aggiornamenti sul delitto di Garlasco, invece, nello studio di Filorosso di Manuela Moreno su Rai 3. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Io Sono Mia e Annalisa – Tutti in Arena

Dopo il tributo a Franco Califano della scorsa settimana, ieri lunedì 11 agosto 2025 in prima serata su Rai 1 è andato in onda Io Sono Mia. Il film dedicato alla vita di Mia Martini (interpretata da Serena Rossi) ha raccolto 1 milione e 594mila spettatori sulla prima rete, ottenendo il 13,6% di share. Spazio alla musica anche su Canale 5 dove, dopo la fine di Battiti Live di Ilary Blasi, è andato in scena Annalisa – Tutti in Arena. Il concerto-evento di Annalisa tenutosi nel 2024 all’Arena di Verona ha radunato 1 milione e 606mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset, raggiungendo il 14,6% di share.

Su Rai 2 è tornata in onda la serie tv statunitense Elsbeth. I nuovi episodi dello spin-off dei legal drama The good wife e The good fight hanno registrato il 4,3% di share, conquistando 553mila spettatori. Su Italia 1, invece, Chicago PD ha appassionato 996mila spettatori incollati davanti alla tv, facendo segnare il 7,5% di share.

Nuova puntata di Filorosso nel prime time di Rai 3. Il nono appuntamento stagionale del talk show condotto da Manuela Moreno – in cui si è tornati a parlare del delitto di Garlasco, con anche un’intervista alla madre di Andrea Sempio – ha toccato il 6,5% di share, stabilendo un ascolto medio di 670mila spettatori. Su Rete 4 è invece andato in onda il film Kursk. La pellicola del 2018 con Matthias Schoenaerts, Léa Seydoux e Colin Firth ha interessato 506mila spettatori, pari al 4,2% di share.

Su La7 la commedia con Adam Sandler e Drew Barrymore 50 volte il primo bacio ha collezionato 456mila spettatori, pari al 3,5% di share. Su Tv8, infine, le repliche di GialappaShow hanno totalizzato un a.m. di 408mila spettatori, pari al 3,6% di share, mentre su Nove Little Big Italy ha richiamato 335mila spettatori, pari a uno share del 2,6%.

  • Rai 1 | Io sono Mia13,4% (594.000 spettatori)
  • Canale 5 | Annalisa – Tutti in Arena14,6% (1.606.000 spettatori)
  • Rai 2 | Elsbeth4,3% (553.000spettatori)
  • Italia 1 | Chicago PD7,5% (996.000 spettatori)
  • Rai 3 | Filorosso6,5% (670.000spettatori)
  • Rete 4 | Kursk4,2% (506.000 spettatori)
  • La7 | 50 volte il primo bacio3,5% (456.000 spettatori)
  • Tv8 | GialappaShow3,6% (408.000 spettatori)
  • Nove | Little Big Italy2,6% (335.000 spettatori)

