Si apre la settimana negli ascolti tv all’insegna delle novità. Ieri lunedì 10 novembre 2025, infatti, su Rai 1 è iniziata la terza stagione de Il commissario Ricciardi, mentre su Canale 5 è andata in onda l’ottava diretta stagionale del Grande Fratello di Simona Ventura. In tantissimi, ovviamente, su Rai 2 per il debutto di Jannik Sinner alle ATP Finals di Torino. Nuovo appuntamento per Massimo Giletti alla guida de Lo Stato delle Cose e per Nicola Porro al timone di Quarta Repubblica, così come per Corrado Augias e La Torre di Babele. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Il commissario Ricciardi 3 e il Grande Fratello

Dopo il clamoroso successo di Blanca il lunedì sera di Rai 1 ha fatto spazio a un’altra amatissima fiction come Il commissario Ricciardi 3. Ieri lunedì 10 novembre 2025, infatti, la prima puntata della terza stagione della serie con Lino Guanciale nei panni del commissario nato dalla penna di Maurizio De Giovanni ha debuttato al 21,2% di share, richiamando 3 milioni e 563mila spettatori. Su Canale 5, invece, è andata in scena l’ottava diretta stagionale del Grande Fratello 2025, condotto da Simona Ventura, che ha raccolto 1 milione e 954mila spettatori, segnando il 15% di share nel prime time della rete ammiraglia Mediaset.

Su Rai 2 Teo Mammucari e Lo Spaesato hanno lasciato spazio all’attesissimo esordio di Jannik Sinner a Torino nel match delle ATP Finals – Sinner-Auger Aliassime, che ha radunato 2 milioni e 253mila italiani, toccando il 10,6% di share sulla seconda rete. Su Italia 1 è invece andato in onda il film Fast & Furious 6, che ha conquistato 960mila spettatori, ottenendo il 5,7% di share.

Massimo Giletti è tornato al timone de Lo Stato delle Cose in prima serata su Rai 3 e la puntata di ieri – nella quale si è tornati a parlare del delitto di Garlasco – ha interessato 1milione e 6mila spettatori, registrando il 6,7% di share. Su Rete 4 Nicola Porro è tornato alla guida di Quarta Repubblica, che ha fatto segnare il 4,6% di share con 591mila spettatori sintonizzati. Su La7 La Torre di Babele di Corrado Augias ha invece totalizzato un a.m. di 551mila spettatori, raggiungendo il 2,8% di share.

Su Tv8 il quarto appuntamento di GialappaShow condotto dal Mago Forest ha attirato 727mila spettatori, pari al 4,4% di share. Su Nove, infine, Little Big Italy con Francesco Panella ha collezionato 378mila spettatori, pari a uno share del 2,1%.

Ascolti, i numeri di ieri: De Martino vs Scotti (con Sinner)

Il seguitissimo match di Jannik Sinner alle 20:30 ha ovviamente ‘spezzato’ l’access prime time degli ascolti tv. A pagare dazio è stato soprattutto Stefano De Martino; la puntata di ieri di Affari Tuoi si è fermata al 20% di share con 4,3 milioni di spettatori su Rai 1. Gerry Scotti ha invece resistito al timone de La Ruota della Fortuna, ieri al 23,8% di share e a quasi 5,2 milioni di spettatori su Canale 5.

