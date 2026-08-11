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Ascolti tv ieri (10 agosto): Il giovane Montalbano fa il botto, Brindisi vola con Garlasco e Gerry Scotti dilaga

L’amata fiction con Michele Riondino vince col 17,1% di share, bene il film turco Hot Sweet Sour al 15,3% su Canale 5: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Parte una nuova settimana ascolti tv. Ieri lunedì 10 agosto 2026, infatti, su Rai 1 sono continuate le repliche de Il giovane Montalbano, mentre su Canale 5 è andato in onda il film turco Hot Sweet Sour – Ingredienti di un amore. Antonino Monteleone e Adele Grossi sono tornati al timone di Filorosso, così come Giuseppe Brindisi alla guida di Zona Bianca. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Il giovane Montalbano e Hot Sweet Sour – Ingredienti di un amore

Ieri lunedì 10 agosto 2026 in prima serata su Rai 1 è andato in onda Il giovane Montalbano. La replica della quarta puntata dell’amata fiction con Michele Riondino nei panni del commissario nato dalla penna di Andrea Camilleri ha appassionato 1 milione e 930mila spettatori, registrando il 17,1% di share. Su Canale 5, invece, è andato in onda Hot Sweet Sour – Ingredienti di un amore. Il film turco con Bugra Gülsoy e Özge Özpirinçci (protagonista de La forza di una donna) ha radunato 1 milione e 676mila spettatori, toccando il 15,3% di share sulla rete ammiraglia Mediaset.

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Spazio allo sport su Rai 2 con gli Europei di atletica leggera di Birmingham 2026, che hanno interessato 1 milione 192mila spettatori, raggiungendo il 9,1% di share. Su Italia 1, invece, il film King of Killers ha conquistato 773mila spettatori e totalizzato il 6,1% di share.

Antonino Monteleone e Adele Grossi sono tornati alla conduzione Filorosso e la puntata di ieri – nella quale si è tornati a parlare del delitto di Garlasco – ha coinvolto 447mila spettatori, centrando il 4,5% di share. Il caso dell’omicidio di Chiara Poggi è stato affrontato anche da Giuseppe Brindisi, che su Rete 4 ha condotto un nuovo appuntamento di Zona Bianca, ieri al 5,9% di share grazie a 576mila spettatori sintonizzati. Su La7 Sei felice? Una giornata con Crepet ha invece totalizzato un a.m. di 252mila spettatori, segnando il 2% di share.

Su Tv8 i primi episodi in replica di Dinner Club con Carlo Cracco hanno intrattenuto 205mila spettatori, pari al 2,2% di share. Su Nove, infine, Little Big Italy con Francesco Panella ha collezionato 305mila spettatori, pari a uno share del 3,4%.

  • Rai 1 | Il giovane Montalbano 17,1% (1.930.000 spettatori)
  • Canale 5 | Hot Sweet Sour 15,3% (1.676.000 spettatori)
  • Rai 2 | Europei di atletica leggera 9,1% (1.192.000 spettatori)
  • Italia 1 | King of Killers 6,1% (773.000 spettatori)
  • Rai 3 | Filorosso4,5% (447.000 spettatori)
  • Rete 4 | Zona Bianca 5,9% (576.000 spettatori)
  • La7 | Sei felice? Una giornata con Crepet 2% (252.000 spettatori)
  • Tv8 | Dinner Club 2,2% (205.000 spettatori)
  • Nove | Little Big Italy3,4% (305.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: Marco Liorni contro Gerry Scotti

Al via un’altra settimana di sfida a distanza anche nell’access prime time dei dati Auditel, con Marco Liorni a rincorrere il mattatore Gerry Scotti. La puntata di ieri de L’Eredità Summer ha richiamato 2 milioni e 282mila spettatori, arrivando al 16% di share su Rai 1. Su Canale 5 La Ruota della Fortuna ha invece raggiunto un ascolto medio di 4 milioni e 113mila spettatori, facendo segnare il 28,7% di share.

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