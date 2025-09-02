Trova nel Magazine
Ascolti tv ieri (1 settembre): Nuzzi e Bonolis al debutto, l’ultimo botto di Scotti senza De Martino, Ilary Blasi batte Peppino di Capri

Dentro la Notizia parte dal 18,2-16% di share, Avanti un Altro torna col 15.6% di share, La Ruota a quasi 5 milioni, vince Battiti Live: tutti i dati Auditel

Si apre una nuova settimana e un nuovo mese negli ascolti tv. Ieri lunedì 1° settembre 2025, infatti, su Rai 1 è andato in onda il film Champagne – Peppino di Capri, con Francesco Del Gaudio a interpretare l’iconico cantante campano; musica anche su Canale 5 con Ilary Blasi alla conduzione di Battiti Live Compilation. Manuela Moreno ha invece salutato il pubblico di Rai 3 con l’ultima puntata di Filorosso, mentre Nicola Porro è tornato nel palinsesto di Rete 4 alla guida di Quarta Repubblica. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Champagne – Peppino di Carpi e Battiti Live Compilation

Ieri lunedì 25 agosto 2025 in prima serata su Rai 1 è andato in onda Champagne – Peppino di Capri. Ispirato alla vita di Peppino di Capri, il film biografico per la tv ha conquistato 1 milione e 442mila spettatori, registrando il 10,4% di share. Spazio alla musica anche su Canale 5, dove è andato in scena Battiti Live Compilation, con il meglio dell’ultimo evento targato Radio Norba tenutosi in estate a Molfetta. Condotto da Ilary Blasi e Alvin con la partecipazione di Nicolò Devitiis, il ‘best of’ di Battiti Live ha radunato 1 milione e 429mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset, facendo segnare il 13,3% di share.

Su Rai 2 è tornata in onda la storica serie tv tedesca Squadra Speciale Cobra 11. Il terzo episodio della 28esima stagione ha raccolto 838mila spettatori, arrivando al 5,5% di share. Su Italia 1 Chicago PD ha invece appassionato 1 milione e 58mila spettatori, toccando il 7,2% di share.

Su Rai 3 è andata in scena l’ultima puntata di Filorosso, in cui si è tornati a parlare del delitto di Garlasco con gli avvocati Antonio De Rensis e Massimo Lovati. Manuela Moreno si è congedata dal pubblico del prime time della terza rete e l’ultimo appuntamento ha richiamato 592mila spettatori, pari al 4,5% di share. Su Rete 4, invece, Nicola Porro è tornato al timone di Quarta Repubblica, che ieri ha debuttato al 5% di share. La prima puntata della nuova edizione del talk show ha interessato 599mila spettatori.

Su La7 è andato in onda il film Insider – Dentro la verità. Il film con Al Pacino e Diane Verona ha totalizzato un a.m. di 479mila spettatori, pari al 3,5% di share. Su Tv8, infine, RTL 102.5 Power Hits Estate 2025 ha coinvolto 297mila spettatori, pari al 2,2% di share, mentre su Nove Little Big Italy con Francesco Panella ha collezionato 696mila spettatori, pari a uno share del 4,5%.

  • Rai 1 | Champagne-– Peppino di Capri 10,4% (442.000 spettatori)
  • Canale 5 | Battiti Live Compilation 13,3% (1.429.000 spettatori)
  • Rai 2 | Squadra Speciale Cobra 115,5% (838.000spettatori)
  • Italia 1 | Chicago PD7,2% (1.058.000 spettatori)
  • Rai 3 | Filorosso4,5% (592.000spettatori)
  • Rete 4 | Quarta Repubblica 5% (599.000 spettatori)
  • La7 | Insider-– Dentro la verità3,5% (479.000 spettatori)
  • Tv8 | RTL 102.5 Power Hits Estate 20252,2% (297.000 spettatori)
  • Nove | Little Big Italy4,5% (696.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: l’ultima di Gerry Scotti senza De Martino

L’access prime time della tv continua a essere dominato da Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna, volato ieri al 26,6% con ben 4 milioni e 878mila. Domani, però, Stefano De Martino tornerà su Rai 1 al timone di Affari Tuoi e lancerà la sfida a Canale 5. Nella fascia preserale, invece, Enrico Papi e Sarabanda sono arrivati ai saluti e hanno lasciato spazio alla nuova edizione di Avanti un altro!, condotto da Paolo Bonolis. La prima puntata ha convinto 1 milione e 983mila spettatori (15,6%), senza impensierire troppo Reazione a Catena di Pino Insegno, rimasto oltre i 3 milioni e mezzo di spettatori al 25,4% di share.

Nel pomeriggio a seguire il debutto di Gianluigi Nuzzi alla guida di Dentro la Notizia (il programma ‘erede’ dell’ormai defunto Pomeriggio Cinque) sono stati 1 milione e 277mila spettatori nella prima parte e 1 milione e 220mila spettatori nella seconda, pari rispettivamente al 18,2% e al 16% di share.

